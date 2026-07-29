https://ukraina.ru/20260729/vzryvy-v-belgorode-i-sumakh-v-sevastopole-vozdushnaya-trevoga-novosti-svo-1081972665.html

Взрывы в Белгороде и Сумах, в Севастополе воздушная тревога. Новости СВО

Взрывы в Белгороде и Сумах, в Севастополе воздушная тревога. Новости СВО - 29.07.2026 Украина.ру

Взрывы в Белгороде и Сумах, в Севастополе воздушная тревога. Новости СВО

Город русских моряков снова под угрозой удара с воздуха. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 29 июля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-07-29T19:17

2026-07-29T19:17

2026-07-29T19:17

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🟥 В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев.🟥 Белгород под ударами ВСУ. Местные каналы сообщают, что БПЛА атаковал рейсовый автобус №123А в районе наркодиспансера. Предварительно, никто серьёзно не пострадал.Также атакован коммерческий объект. Повреждены навес, автобус и три машины, пострадавших нет.🟥 Взрывы зафиксированы в Сумах и в Николаеве;🟥 Удар был нанесён по Конотопу в Сумской области, а также по району Одессы;🟦 Власти Кубани планируют создать мобильные огневые группы для защиты критической инфраструктуры и заводов от атак ВСУ, пишет Readovka.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ, примерно столько же получили ранения. В июле он уточнил: 633 мирных жителя погибли в результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли и 561 человек получил ранения, потерпевшими признано и допрошено более 87 тыс человек.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Актуальное интервью: Грег Вайнер: Пока Зеленский сулил Трампу победу Украины над Россией, Иран и саудиты начали большую войнуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский топает ногами, Россия идет к победе, Дуров открещивается от терроризма. Итоги 29 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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