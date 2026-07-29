https://ukraina.ru/20260729/zelenskiy-topaet-nogami-rossiya-idet-k-pobede-durov-otkreschivaetsya-ot-terrorizma-itogi-29-iyulya-1081970139.html

Зеленский топает ногами, Россия идет к победе, Дуров открещивается от терроризма. Итоги 29 июля

Зеленский топает ногами, Россия идет к победе, Дуров открещивается от терроризма. Итоги 29 июля - 29.07.2026 Украина.ру

Зеленский топает ногами, Россия идет к победе, Дуров открещивается от терроризма. Итоги 29 июля

Президент США Дональд Трамп пообещал помочь, но Киев рискует остаться без "Пэтриотов" из-за бюрократии. Между тем слышатся прогнозы, что поствоенное время будет для России временем борьбы за новый мировой порядок. Кроме того, продолжает обсуждаться "пожизненное" Павла Дурова за игнорирование удаления террористических каналов

2026-07-29T18:10

2026-07-29T18:10

2026-07-29T18:10

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Patriot не для Украины?Украина рискует столкнуться с непреодолимым бюрократическим барьером на пути к производству ракет Patriot, несмотря на обещания президента США Дональда Трампа. Как пишет немецкая газета Die Welt, корпорация Boeing, владеющая лицензией на производство головок самонаведения для этих ракет, не передает её третьим странам. Без этих критически важных компонентов ракеты "Пэтриотов", по сути, бесполезны.Ранее Владимир Зеленский попросил Трампа предоставить экстренный "зимний пакет" из трехсот ракет-перехватчиков для Patriot. Как сообщает портал Axios, украинский политик заявил, что Трамп согласился продолжить процедуру получения лицензий на производство ракет на Украине, однако этот процесс может занять от года до пяти лет.По его словам, Украина рассчитывает получить 300 перехватчиков к зиме. Зеленский рассказал, что "Трамп обещал попытаться помочь, но также ясно дал понять, что это будет сложно из-за необходимости в перехватчиках в войне с Ираном". При этом глава киевского режима подчеркнул, что Киев готов поделиться любыми военными технологиями или опытом, которые могут понадобиться США. Зеленский также предупредил, что если проблема с поставками не будет решена до зимы, российские атаки могут уничтожить украинские электростанции. Однако критики отмечают, что киевский режим годами расходовал дорогой боекомплект в небо, не считаясь с его стоимостью, а также использовал системы ПВО для обстрелов мирных кварталов и даже крыши Киево-Печерской лавры. Теперь же Зеленский плачется о трудной зиме, забывая, что именно его политика привела к истощению ресурсов ПВО и разрушению энергетической инфраструктуры страны.Зеленский просит, но не получитАнализируя прошедшую накануне встречу Владимира Зеленского и Дональда Трампа, украинское издание "Страна.ua" написало, что диалог в Белом доме завершился безрезультатно."Накануне было много прогнозов о том, что эти встречи будут означать чуть ли не поворотный момент в политике США, как минимум, по Украине. Однако, по итогу, в публичной плоскости на выходе мы имеем лишь довольно дежурные, скупые и однотипные комментарии", — говорится в материале.Как отмечает украинское издание, неофициально сообщается, что, по итогу переговоров, в ближайшие две недели в Киев могут приехать спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт позже заявила, что встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и Зеленским прошли позитивно и продуктивно, не приведя других подробностей.Россия победит, но это будет только началоРоссию ждет длительный период противостояния за более справедливое мироустройство даже после победы в специальной военной операции. Такое мнение высказал военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный, выступая на форуме "Территория смыслов" в "Сенеже"."Вы молодые политики и войдете в период своей наивысшей активности в очень ответственное время. Я сейчас не говорю про СВО, а скорее о поствоенном времени. Хотя его условно можно назвать поствоенным. Вряд ли вы будете со мной спорить, что даже после победы в СВО нас ждет еще очень длительный период противостояния и борьбы за более справедливый мир, за более справедливое мироустройство", — сказал Поддубный, обращаясь к аудитории.Военкор подчеркнул, что борьба за новый мировой порядок будет долгой и потребует от новых поколений политиков и граждан страны максимальной самоотдачи. По его мнению, Россия, выполнив задачи специальной военной операции, не остановится на достигнутом, а продолжит отстаивать свои национальные интересы на международной арене, противодействуя попыткам Запада сохранить свою гегемонию.Выступление Поддубного прозвучало в рамках пленарной сессии "Политические лидеры нового времени: стратегический выбор и решения", где также выступили уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, сенатор РФ Игорь Кастюкевич и директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова. Слова военкора перекликаются с заявлениями президента России Владимира Путина о том, что Россия не позволит навязывать ей чужие правила игры и будет отстаивать свой суверенитет и независимость. Запад, в свою очередь, продолжает наращивать военное давление, но Россия, как подчеркивают в Кремле, обладает достаточным потенциалом для защиты своих интересов и построения многополярного мира.​Дурову грозит пожизненное, а Telegram может стать экстремистским сервисом?Федеральная служба безопасности России предъявила обвинение основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову по статье о содействии террористической деятельности. Как сообщили в ведомстве, администрация платформы систематически не удаляла каналы, чаты и боты, активно используемые украинскими спецслужбами для подготовки диверсионно-террористических актов, массовых убийств и кибермошенничества, что привело к многочисленным жертвам и многомиллиардному ущербу."Руководителю администрации Telegram П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России", — говорится в сообщении ФСБ. Дуров объявлен в международный розыск.Юристы отмечают, что основателю Telegram грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Объявление в розыск серьезно ограничит его передвижение по миру, поскольку он может быть задержан в любой стране, дружественной России, и экстрадирован. При этом адвокаты предупреждают: если Россия признает Telegram экстремистским сервисом, использование платформы рядовыми гражданами может повлечь серьезные последствия, включая блокировку счетов за покупку премиум-аккаунтов.ФСБ также раскрыла механизмы вербовки через сервис знакомств "Дайвинчик", встроенный в Telegram. За год задержаны 46 молодых россиян в 16 регионах, которые по заданию украинских спецслужб совершали поджоги, нападения и диверсии. На опубликованных видео задержанные рассказывают, как их вовлекали через обман, угрозы и шантаж: подросткам и молодым людям представлялись "сотрудниками спецслужб" и принуждали к преступлениям под страхом тюрьмы для родителей.Уже позднее официальный аккаунт Telegram в социальной сети X отреагировал на сообщения о предъявлении обвинения Павлу Дурову, опубликовав фотографию основателя мессенджера с демонстрацией среднего пальца. Снимок был впервые опубликован Дуровым в 2011 году в ответ на предложение Mail.ru Group поглотить "ВКонтакте".Позднее в личном профиле Павла Дурова сменилась картинка: теперь он предстает в образе боевика запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*. Это изображение уже использовалось Дуровым в 2017 году — тогда оно появилось на его личной странице во "ВКонтакте" после удаления из Telegram сотен чатов террористических организаций.О том, с чего начинался этот день — в обзоре Стало известно, как Дуров помогал спецслужбам Украины готовить теракты. Хроника событий на утро 29 июля. * Террористическая организация, запрещенная в России

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Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, стив уиткофф, россия, павел дуров, фсб, telegram, вконтакте