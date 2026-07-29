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"Пока не свернем шею Украине, с нами никто разговаривать не станет": Ищенко о новом мироустройстве

"Пока не свернем шею Украине, с нами никто разговаривать не станет": Ищенко о новом мироустройстве - 29.07.2026 Украина.ру

"Пока не свернем шею Украине, с нами никто разговаривать не станет": Ищенко о новом мироустройстве

Россия стремится завершить конфликт на Украине без столкновения с Европой, одновременно пытаясь начать переговорный процесс. Однако серьёзный диалог о новом геополитическом устройстве станет возможен только после ликвидации Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-07-29T05:45

2026-07-29T05:45

2026-07-29T05:45

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Возвращаясь к вопросу о глобальных сценариях в зависимости от судьбы Украины, эксперт заявил, что Россия стремится завершить украинский конфликт без прямого столкновения с Европой.Ищенко подчеркнул, что параллельно Россия пытается начать сложный переговорный процесс. "Одновременно с этим мы пытаемся начать с Западом переговорный процесс. Он очень длительный и очень сложный. Это не Стамбул и не Минск, где можно за неделю договориться", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что речь идёт о новом геополитическом устройстве, для чего нужна огромная конференция с участием огромного количества государств.Ищенко резюмировал, что это станет возможным только после ликвидации Украины. "Но, повторюсь, это уже будет после Украины. Пока мы Украине шею не свернем, с нами точно никто разговаривать не станет", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп хотел бы приехать в Москву, чтобы попытаться продать России поверженную Украину" на сайте Украина.ру.Иран рассматривает Россию в качестве меча, который будет наносить удар возмездия по Киеву. Подробнее об этом — в материале "Андрей Серенко: Украина ударила по Ирану, чтобы скрасить одиночество Трампа в ближневосточном конфликте" на сайте Украина.ру.

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