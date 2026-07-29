"Пока не свернем шею Украине, с нами никто разговаривать не станет": Ищенко о новом мироустройстве - 29.07.2026 Украина.ру
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"Пока не свернем шею Украине, с нами никто разговаривать не станет": Ищенко о новом мироустройстве
"Пока не свернем шею Украине, с нами никто разговаривать не станет": Ищенко о новом мироустройстве - 29.07.2026 Украина.ру
"Пока не свернем шею Украине, с нами никто разговаривать не станет": Ищенко о новом мироустройстве
Россия стремится завершить конфликт на Украине без столкновения с Европой, одновременно пытаясь начать переговорный процесс. Однако серьёзный диалог о новом геополитическом устройстве станет возможен только после ликвидации Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-07-29T05:45
2026-07-29T05:45
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Возвращаясь к вопросу о глобальных сценариях в зависимости от судьбы Украины, эксперт заявил, что Россия стремится завершить украинский конфликт без прямого столкновения с Европой.Ищенко подчеркнул, что параллельно Россия пытается начать сложный переговорный процесс. "Одновременно с этим мы пытаемся начать с Западом переговорный процесс. Он очень длительный и очень сложный. Это не Стамбул и не Минск, где можно за неделю договориться", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что речь идёт о новом геополитическом устройстве, для чего нужна огромная конференция с участием огромного количества государств.Ищенко резюмировал, что это станет возможным только после ликвидации Украины. "Но, повторюсь, это уже будет после Украины. Пока мы Украине шею не свернем, с нами точно никто разговаривать не станет", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп хотел бы приехать в Москву, чтобы попытаться продать России поверженную Украину" на сайте Украина.ру.Иран рассматривает Россию в качестве меча, который будет наносить удар возмездия по Киеву. Подробнее об этом — в материале "Андрей Серенко: Украина ударила по Ирану, чтобы скрасить одиночество Трампа в ближневосточном конфликте" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, европа, ростислав ищенко, украина.ру, мир, главные новости, главное, сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, прогнозы сво, спецоперация, стамбул, война, война на украине, украина.ру дзен, дзен сво
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"Пока не свернем шею Украине, с нами никто разговаривать не станет": Ищенко о новом мироустройстве

05:45 29.07.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТактико-специальные учения ЦВО в Свердловской области
Тактико-специальные учения ЦВО в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Россия стремится завершить конфликт на Украине без столкновения с Европой, одновременно пытаясь начать переговорный процесс. Однако серьёзный диалог о новом геополитическом устройстве станет возможен только после ликвидации Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Возвращаясь к вопросу о глобальных сценариях в зависимости от судьбы Украины, эксперт заявил, что Россия стремится завершить украинский конфликт без прямого столкновения с Европой.
Ищенко подчеркнул, что параллельно Россия пытается начать сложный переговорный процесс. "Одновременно с этим мы пытаемся начать с Западом переговорный процесс. Он очень длительный и очень сложный. Это не Стамбул и не Минск, где можно за неделю договориться", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что речь идёт о новом геополитическом устройстве, для чего нужна огромная конференция с участием огромного количества государств.
Ищенко резюмировал, что это станет возможным только после ликвидации Украины. "Но, повторюсь, это уже будет после Украины. Пока мы Украине шею не свернем, с нами точно никто разговаривать не станет", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп хотел бы приехать в Москву, чтобы попытаться продать России поверженную Украину" на сайте Украина.ру.
Иран рассматривает Россию в качестве меча, который будет наносить удар возмездия по Киеву. Подробнее об этом — в материале "Андрей Серенко: Украина ударила по Ирану, чтобы скрасить одиночество Трампа в ближневосточном конфликте" на сайте Украина.ру.
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