https://ukraina.ru/20260727/vs-rf-udarili-po-tsekham-proizvodstva-bespilotnikov-bolshoy-dalnosti-vsu-1081894784.html

ВС РФ ударили по цехам производства беспилотников большой дальности ВСУ

ВС РФ ударили по цехам производства беспилотников большой дальности ВСУ - 27.07.2026 Украина.ру

ВС РФ ударили по цехам производства беспилотников большой дальности ВСУ

Российские военные нанесли удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса, где производились дроны для атак на территорию России. Об этом 27 июля сообщило Министерство обороны РФ

2026-07-27T16:32

2026-07-27T16:32

2026-07-27T16:32

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украина.ру

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По данным ведомства, поражены цеха по выпуску беспилотников большой дальности, места их хранения и логистические центры ВСУ. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.Ранее сообщалось, что за сутки российские силы ПВО сбили 498 украинских беспилотников и пять авиационных бомб. Об этом – в материале Погибли и пострадали люди, разрушены дома. ПВО за ночь сбила вражеские дронов над РоссиейБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Просчет Киева, провалы ВСУ, иссякающие санкции. Хроника событий на 14:00 27 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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спецоперация, сво, россия, киев, украина, вооруженные силы украины, украина.ру