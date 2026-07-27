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ВС РФ ударили по цехам производства беспилотников большой дальности ВСУ
ВС РФ ударили по цехам производства беспилотников большой дальности ВСУ - 27.07.2026 Украина.ру
ВС РФ ударили по цехам производства беспилотников большой дальности ВСУ
Российские военные нанесли удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса, где производились дроны для атак на территорию России. Об этом 27 июля сообщило Министерство обороны РФ
2026-07-27T16:32
2026-07-27T16:32
2026-07-27T16:32
спецоперация
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украина.ру
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По данным ведомства, поражены цеха по выпуску беспилотников большой дальности, места их хранения и логистические центры ВСУ. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.Ранее сообщалось, что за сутки российские силы ПВО сбили 498 украинских беспилотников и пять авиационных бомб. Об этом – в материале Погибли и пострадали люди, разрушены дома. ПВО за ночь сбила вражеские дронов над РоссиейБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Просчет Киева, провалы ВСУ, иссякающие санкции. Хроника событий на 14:00 27 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, сво, россия, киев, украина, вооруженные силы украины, украина.ру
Спецоперация, СВО, Россия, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
ВС РФ ударили по цехам производства беспилотников большой дальности ВСУ
Российские военные нанесли удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса, где производились дроны для атак на территорию России. Об этом 27 июля сообщило Министерство обороны РФ