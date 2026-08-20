"Падение Берлинской стены – это начало войны против России": экс-премьер Сербии напомнил слова Милошевича - 20.08.2026 Украина.ру
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"Падение Берлинской стены – это начало войны против России": экс-премьер Сербии напомнил слова Милошевича
"Падение Берлинской стены – это начало войны против России": экс-премьер Сербии напомнил слова Милошевича - 20.08.2026 Украина.ру
"Падение Берлинской стены – это начало войны против России": экс-премьер Сербии напомнил слова Милошевича
Погибший в тюрьме Гаагского трибунала бывший президент Югославия Слободан Милошевич провидчески предупреждал, что падение Берлинской стены и объединение Германии фактически является началом войны против России, заявил экс-премьер Сербии Никола Шаинович. Об этом в ночь на 20 августа пишет РИА Новости
2026-08-20T02:33
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Слободану Милошевичу, который возглавлял Союзную республику Югославия с 1990 по 2000 годы, 20 августа исполнилось бы 85 лет."Своё предупреждение он сделал на основании пережитого опыта, он видел, что движение НАТО на Восток после падения Берлинской стены является геостратегической переменой огромных размеров и что это не остановится, пока не будет оказано сопротивление. Милошевич говорил, что падение Берлинской стены — это начало войны против России. Тогда его не все поняли, но время показало, и вооружённый конфликт, к сожалению, пришёл к российским границам", — сказал бывший глава правительства Сербии.По его словам, в настоящее время ситуация изменилась в том, что Россия и Китай стали намного сильнее и "значимо участвуют в создании нового равновесия", а на международной арене идёт борьба за жизненные интересы и суверенитет России, Сербии, Ирана."Многополярный мир станет основой для прекращения проведения и распространения стратегии Запада", — уверен Шаинович.На период правления президента Слободана Милошивича пришёлся распад Югославии и война с варварскими авиаударами НАТО по югославской территории в марте-июне 1999 года.В июне 2001 года Милошевич был выдан Белградом Гаагскому трибуналу. 11 марта 2006 года, на 65-м году жизни, он скончался от обширного инфаркта миокарда в тюремной камере, где находился под следствием почти пять лет. Обстоятельства его смерти до сих пор остаются неизвестны.Подробнее о трагических событиях на Балканах в 90-х годах прошлого столетия - в материале Олега Хавича Начало распада Югославии: 35 лет с выхода из состава СФРЮ Словении и Хорватии.О перспективах Сербии через призму прошлых "цветных революций" - в статье Татьяны Тоянович Студенты, бульдозеры и 2000-й год. В Сербии не будет Майдана, но "мягкая" смена власти возможна.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Сербия, Югославия, НАТО, Германия, Берлин, Русофобия, Запад, агрессия, Россия, Мир без границ

"Падение Берлинской стены – это начало войны против России": экс-премьер Сербии напомнил слова Милошевича

02:33 20.08.2026 (обновлено: 02:36 20.08.2026)
 
© AP / Darko VojinovicБывший президент Югославии Слободан Милошевич
Бывший президент Югославии Слободан Милошевич - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© AP / Darko Vojinovic
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Погибший в тюрьме Гаагского трибунала бывший президент Югославия Слободан Милошевич провидчески предупреждал, что падение Берлинской стены и объединение Германии фактически является началом войны против России, заявил экс-премьер Сербии Никола Шаинович. Об этом в ночь на 20 августа пишет РИА Новости
Слободану Милошевичу, который возглавлял Союзную республику Югославия с 1990 по 2000 годы, 20 августа исполнилось бы 85 лет.
"Своё предупреждение он сделал на основании пережитого опыта, он видел, что движение НАТО на Восток после падения Берлинской стены является геостратегической переменой огромных размеров и что это не остановится, пока не будет оказано сопротивление. Милошевич говорил, что падение Берлинской стены — это начало войны против России. Тогда его не все поняли, но время показало, и вооружённый конфликт, к сожалению, пришёл к российским границам", — сказал бывший глава правительства Сербии.
По его словам, в настоящее время ситуация изменилась в том, что Россия и Китай стали намного сильнее и "значимо участвуют в создании нового равновесия", а на международной арене идёт борьба за жизненные интересы и суверенитет России, Сербии, Ирана.
"Многополярный мир станет основой для прекращения проведения и распространения стратегии Запада", — уверен Шаинович.
На период правления президента Слободана Милошивича пришёлся распад Югославии и война с варварскими авиаударами НАТО по югославской территории в марте-июне 1999 года.
В июне 2001 года Милошевич был выдан Белградом Гаагскому трибуналу. 11 марта 2006 года, на 65-м году жизни, он скончался от обширного инфаркта миокарда в тюремной камере, где находился под следствием почти пять лет. Обстоятельства его смерти до сих пор остаются неизвестны.
Подробнее о трагических событиях на Балканах в 90-х годах прошлого столетия - в материале Олега Хавича Начало распада Югославии: 35 лет с выхода из состава СФРЮ Словении и Хорватии.
О перспективах Сербии через призму прошлых "цветных революций" - в статье Татьяны Тоянович Студенты, бульдозеры и 2000-й год. В Сербии не будет Майдана, но "мягкая" смена власти возможна.
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