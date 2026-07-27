https://ukraina.ru/20260727/proschet-kieva-provaly-vsu-issyakayuschie-sanktsii-khronika-sobytiy-na-1400-27-iyulya-1081882856.html

Просчет Киева, провалы ВСУ, иссякающие санкции. Хроника событий на 14:00 27 июля

Просчет Киева, провалы ВСУ, иссякающие санкции. Хроника событий на 14:00 27 июля - 27.07.2026 Украина.ру

Просчет Киева, провалы ВСУ, иссякающие санкции. Хроника событий на 14:00 27 июля

Ударив по судну в Каспийском море Киев "просчитался", Иран грозит ответом. ВС РФ уничтожают противника и технику. Принятый ЕС пакет антироссийских санкций может стать последним

2026-07-27T14:00

2026-07-27T14:00

2026-07-27T14:05

хроники

эксклюзив

россия

иран

украина

владимир зеленский

сергей лавров

денис пушилин

вооруженные силы украины

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/08/1068344328_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9589f221ca25eecdf16dc13880141490.jpg

В минувшие выходные Украина совершила военное нападение на торговое судно Ирана. В результате погиб моряк, еще один - получил ранения.Турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер предупредил, что Иран может ответить на украинский удар, атаковав украинское или идущее в украинский порт судно."На мой взгляд, потенциал возникновения новой войны в регионе Каспия из-за атак, подобных этой, отсутствует. Однако последствия могут сказаться на Азербайджане на фоне продолжения конфликта вокруг Ирана. Подобные провокации могут ускорить открытие нового фронта против Ирана, этого могут хотеть США и Израиль. Украина, безусловно, будет пытаться выставить этот удар как успех", - заявил Сезер.По его словам, сложно предвидеть, как именно ответит Иран.Сезер подчеркнул, что Украина затевает опасную игру для региона и задался вопросом: делает ли Киев это по собственной инициативе, или речь идет о провокации со стороны ряда западных стран.В свою очередь глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи на своей странице в соцсети Х отметил, что Киев пополнил список тех, кто просчитался."Любая атака на Иран всегда влечет за собой расплату, так остается и впредь. США и Израиль уже знают об этом. Украина тоже, возможно, поймет, что Иран не оставляет действия без ответа. Список тех, кто просчитался, продолжает пополняться", - предупредил депутат.А официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакаи призвал Запад лучше контролировать Владимира Зеленского, передает Mehr.Он сравнил действия Зеленского с поступками "анархистов, совершавших накануне Первой мировой войны демонстративные и крайне опасные действия, последствия которых затронули всю Европу".Бакаи подчеркнул, что "действия Киева противоречат Уставу ООН и являются опасной авантюрой, которая повлечет за собой ответные меры".По его словам, за атаку на иранское судно должны нести ответственность все "покровители" Украины.Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заверил в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым, что атака Украины на иранское коммерческое судно в Каспийском море не останется без ответа.Провалы ВСУВ понедельник днем воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Также сигнал звучит в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской областях.Вооруженные силы РФ ночью продолжили бить по портам Украины, используемым в интересах ВСУ.В том числе они поразили в порту Николаева два сухогруза в момент разгрузки военного снаряжения.Удары также наносили по целям в Днепропетровской области, в Сумах, били по Славянску и Краматорску, по целям противника в Харькове и Харьковской области.ВС РФ нанесли "Геранями" удар по логистическому центру ВСУ в Кривом Роге.Россияне ударили и по очередной автозаправочной станции (АЗС) в Харькове, написали местные паблики.А депутат Харьковского облсовета Александр Скорик посетовал, что на трассе между Харьковом и Полтавой уничтожены все АЗС. Он отметил, что ситуация критическая. По его словам, на Украине уничтожено более 200 АЗС, из них более 80 – в Харькове и области.Как рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, российские подразделения продолжают теснить ВСУ вдоль реки Северский Донец в ДНР, расширяют зону контроля на правом берегу реки.Также бойцы ВС РФ уничтожают "карманы" с боевиками ВСУ восточнее Константиновки. По его словам, это позволит развивать наступление на Дружковско-краматорском направлении с нескольких сторон.Россияне освободили Коммунаровку в Днепропетровской области и Торское в ДНР.При освобождении Коммунаровки они взяли под контроль более трех квадратных километров, создав рубеж для дальнейшего продвижения.Минобороны отметило, что за сутки российские военные поразили логистические центры ВСУ, цеха производства беспилотников большой дальности и места их хранения.Помимо этого, были поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147-ми районах.Силы ПВО за сутки уничтожили 498 беспилотников и пять авиационных бомб ВСУ.Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 380 военных, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и артиллерийское орудие.Противник за сутки потерял до 210 военных, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, станции контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы в зоне действий сил российской группировки войск "Север".ВСУ потеряли более 230 военных, бронетранспортер М113 производства США и 19 автомобилей в зоне ответственности "Южной" группировки.Подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили до 365 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и три автомобиля.Также ВСУ за сутки потеряли более 210 военных, боевую бронемашину, 17 автомобилей и орудие полевой артиллерии в зоне действий группировки войск "Запад".Помимо прочего, ВСУ лишились до 40 военных,14 автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы в зоне действий группировки войск "Днепр".Иссякающие санкцииГазета Financial Times со ссылкой на еврочиновников пишет, что Евросоюз может отказаться от крупных пакетов санкций в отношении России из-за трудностей согласования таких мер. Таким образом, 21-й пакет может оказаться последним подобным набором ограничений.По информации издания, Брюссель рассматривает новый подход к санкциям в отношении России после того, как евродипломаты некоторое время не могли окончательно согласовать 21-й пакет мер из-за Греции, выступавшей против санкций в отношении российского сжиженного природного газа (СПГ)."Это может быть последний пакет санкций. Сейчас стало очевидно, что этот подход больше не работает", - заявил один из источников газеты, говоря о соглашении по 21-му пакету санкций.В свою очередь глава белорусского МИД Максим Рыженков назвал санкции Евросоюза против Белоруссии и России бездумной политикой."Бездумная абсолютно политика. Все эти санкции, которые вводит Европейский союз, очень похожи не на какую-то изоляцию Беларуси или России, а на самоизоляцию Европейского союза. От каждого нового пакета санкций хуже всего - Европейскому союзу и его гражданам", - сказал министр в понедельник.Он обратил внимание, что России и Белоруссии доступны рынки огромной Евразии, а также Африки."Мы вместе формируем евразийское пространство как пространство стабильности, безопасности, сотрудничества, снимая, препятствия для торговли, движения товаров, услуг, людей, снимаем визовые ограничения. Для нас это новые возможности по поиску других партнеров, … не в этой сфере, так в другой сфере, не через балтийские порты, так через российские порты, но мы находим потребителя белорусских товаров и услуг", - констатировал глава МИД.По его словам Европейский союз "уже заигрался с этими санкциями".Он добавил, что из-за попыток изолировать Белоруссию и Россию для ЕС затруднены торговые связи с азиатскими рынками."Для кого это хуже? Для Европейского союза: он просто остается самоограниченным в некой совершенно небольшой территории, в которой он сегодня находится. Для всех очевидно, кто в этой ситуации, из-за этих санкций, больше страдает", - добавил он.Москва неоднократно заявляла, что считает санкции ЕС незаконными и неэффективными. Российские власти отмечали, что ограничения наносят ущерб прежде всего европейской экономике.Подробнее о санкциях - в материале Politico: ЕС исчерпал идеи для новых санкций против России на сайте Украина.ру.

россия

иран

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, россия, иран, украина, владимир зеленский, сергей лавров, денис пушилин, вооруженные силы украины, ес, мид, санкции, судно, удар по ирану, взрыв, всу, вс рф, минобороны