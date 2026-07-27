Погибли и пострадали люди, разрушены дома. ПВО за ночь сбила почти 300 вражеских дронов над Россией - 27.07.2026 Украина.ру
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Погибли и пострадали люди, разрушены дома. ПВО за ночь сбила почти 300 вражеских дронов над Россией
Погибли и пострадали люди, разрушены дома. ПВО за ночь сбила почти 300 вражеских дронов над Россией - 27.07.2026 Украина.ру
Погибли и пострадали люди, разрушены дома. ПВО за ночь сбила почти 300 вражеских дронов над Россией
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 276 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 27 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-27T08:59
2026-07-27T09:07
сво
спецоперация
россия
ростов-на-дону
белгород
вооруженные силы украины
сергей собянин
украина.ру
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Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Московского региона, республик Крым, Татарстан, Удмуртия, Краснодарского края и над акваториями Черного и Азовского морей.Мэр столицы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс" рассказал об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников. На местах падения обломков работают экстренные службы.Вражеский БПЛА уничтожили над Малоярославецким муниципальным округом Калужской области, уточнил губернатор Владислав Шапша. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.Также силы ПВО сбили два украинских БПЛА в небе над Пензой, по предварительной информации, жертв и разрушений нет, указал губернатор Олег Мельниченко.Губернатор Воронежской области Александр Гусев информировал, что ПВО сбила девять БПЛА над регионом. Он уточнил, что БПЛА уничтожены над одним городским округом и четырьмя районами области.Два человека погибли при ночной атаке в Ростове-на-Дону, ранения получили пять человек, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Там же был поврежден многоквартирный дом, для жителей разворачивается пункт временного размещения.Кроме прочего, в результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону возникли возгорания на территории частного предприятия, складов, нескольких частных домов.Из-за массированной атаки ВСУ на Белгород пострадали 12 человек, в их числе двое детей, сообщил региональный оперштаб.Позже количество пострадавших увеличилось до 13, один ребенок находится в тяжелом состоянии.Частично разрушен частный дом и повреждено несколько многоквартирных домов.Несколько БПЛА сбили при отражении самой массированной за последнее время атаки на объекты Удмуртии, предварительно, никто не пострадал, информировал глава республики Александр Бречалов.О других событиях - в материале ВСУ угрожают Белгороду, взрывы в Чернигове. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, ростов-на-дону, белгород, вооруженные силы украины, сергей собянин, украина.ру, пво
СВО, Спецоперация, Россия, Ростов-на-Дону, Белгород, Вооруженные силы Украины, Сергей Собянин, Украина.ру, ПВО

Погибли и пострадали люди, разрушены дома. ПВО за ночь сбила почти 300 вражеских дронов над Россией

08:59 27.07.2026 (обновлено: 09:07 27.07.2026)
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 276 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 27 июля телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Московского региона, республик Крым, Татарстан, Удмуртия, Краснодарского края и над акваториями Черного и Азовского морей.
Мэр столицы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс" рассказал об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников. На местах падения обломков работают экстренные службы.
Вражеский БПЛА уничтожили над Малоярославецким муниципальным округом Калужской области, уточнил губернатор Владислав Шапша. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Также силы ПВО сбили два украинских БПЛА в небе над Пензой, по предварительной информации, жертв и разрушений нет, указал губернатор Олег Мельниченко.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев информировал, что ПВО сбила девять БПЛА над регионом. Он уточнил, что БПЛА уничтожены над одним городским округом и четырьмя районами области.
Два человека погибли при ночной атаке в Ростове-на-Дону, ранения получили пять человек, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Там же был поврежден многоквартирный дом, для жителей разворачивается пункт временного размещения.
Кроме прочего, в результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону возникли возгорания на территории частного предприятия, складов, нескольких частных домов.
Из-за массированной атаки ВСУ на Белгород пострадали 12 человек, в их числе двое детей, сообщил региональный оперштаб.
"На данный момент поступила информация о 12 пострадавших мирных жителях, среди которых двое детей. Одной женщине, получившей слепое осколочное ранение височной области, оказали помощь на месте. Остальных с различными травмами бригады скорой помощи доставили в больницы. Необходимая медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
Позже количество пострадавших увеличилось до 13, один ребенок находится в тяжелом состоянии.
Частично разрушен частный дом и повреждено несколько многоквартирных домов.
Несколько БПЛА сбили при отражении самой массированной за последнее время атаки на объекты Удмуртии, предварительно, никто не пострадал, информировал глава республики Александр Бречалов.
О других событиях - в материале ВСУ угрожают Белгороду, взрывы в Чернигове. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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