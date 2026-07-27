https://ukraina.ru/20260727/s-solyarkoy-problem-ne-bylo-zubets-obyasnil-pochemu-agrariyam-ne-strashny-udary-po-npz-1081901802.html

"С соляркой проблем не было": эксперт объяснил, почему аграриям не страшны удары по НПЗ

"С соляркой проблем не было": эксперт объяснил, почему аграриям не страшны удары по НПЗ - 27.07.2026 Украина.ру

"С соляркой проблем не было": эксперт объяснил, почему аграриям не страшны удары по НПЗ

Удары по НПЗ не создадут серьёзных проблем для российских аграриев — цены на дизтопливо выросли несущественно, а рост мировых цен на пшеницу позволит компенсировать возможные потери. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, политолог, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец

2026-07-27T18:14

2026-07-27T18:14

2026-07-27T18:17

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Отвечая на вопрос о возможных проблемах у российских аграриев из-за ударов по НПЗ, Зубец заявил, что серьёзных трудностей не будет. "Все сельское хозяйство работает на солярке, а с ней у нас проблем не было. Цены на дизтопливо выросли, но несущественно. Инфляция по продовольственной продукции составит 10-12%. Это моя оценка", — пояснил эксперт.По словам Зубца, в этом году погодные условия были не очень хорошие, и потери урожая будут, но российские производители смогут заработать на росте мировых цен. "Если смотреть глобально, то цены на пшеницу на мировых рынках будут расти. Это хорошо для российских производителей. Наши аграрии смогут заработать и отчасти компенсировать потери из-за бензинового кризиса", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что фактор Эль-Ниньо и падение урожая в Европе также повлияют на рынок. "Есть фактор Эль-Ниньо, повышения температуры воды в Тихом океане, что негативно скажется на урожае в мире. В Европе говорят о падении урожая на 10%. Это плохо, но тем не менее урожай там будет и будет неплохой", — резюмировал собеседник издания.

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