https://ukraina.ru/20260724/roman-shkurlatov-zapad-perevel-vpk-na-nuzhdy-vsu-no-voyna-mozhet-zakonchitsya-odnim-nazhatiem-knopki-1081767355.html

Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопки

Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопки - 24.07.2026 Украина.ру

Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопки

"Баллистика — самая трудная цель". О технологическом противостоянии России Украины, Запада и будущем СВО в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов.

2026-07-24T06:06

2026-07-24T06:06

2026-07-24T06:06

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22 июля штурмовые подразделения группировки войск "Центр", в том числе на бронетехнике, завершили освобождение города Белицкое. В настоящее время город находится под контролем российских войск, проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах зданий. Об этом 23 июня сообщило Минобороны России.— Роман, как вы оцениваете способность украинской ПВО (Patriot, IRIS-T) противостоять нашей баллистике в условиях, когда мировое производство ракет-перехватчиков не покрывает текущий расход ВСУ?— Практика показывает, что Украина не способна на стопроцентный перехват, даже имея современнейшие системы, такие как Patriot и IRIS-T. Это дорогие противоракеты. Они их тратят, но Запад продолжает поставки. Нюанс в том, что Украина воюет за чужие деньги, а мы — за свои, и нам нужно из этого исходить.Безусловно, западное производство противоракет перестроилось: они увеличили мощности и, по моему мнению, на 60% работают на поддержку киевского режима и его способности отражать наши атаки. Пока они с этим не очень справляются, но стремятся к этому, нам почивать на лаврах нельзя.Это та самая проблема, к которой мы должны готовиться загодя. Как только Украина (читай: её западные партнеры) наладит производство так называемой украинской баллистики в нужном количестве и выйдет на промышленные мощности, это станет для нас большой проблемой. Потому что баллистика, по статистике, — самые трудноперехватываемые цели, которые чаще всего достигают назначенных объектов.Я считаю, что основная эффективность наших ударов заключается в их комбинированности. Самые результативные атаки — это симбиоз баллистических, крылатых ракет и реактивных ударных дронов. Именно эта синергия дает наибольший эффект.— Германия и Великобритания фактически стали основными донорами, выделяя рекордные 70 миллиардов евро для Украины. Насколько опасным для России является создание совместных производств дронов и ракет непосредственно на территории Украины и в Восточной Европе в рамках проектао ракетах (например, Ruta),?[Проект Deep Precision Strike (DPS) — секретная программа "Глубокий точный удар" — совместная инициатива Великобритании и Германии по разработке перспективной крылатой ракеты наземного базирования.]— Подобное сращение западного ВПК с украинским и локализация производств ничего хорошего для нас не несут. Первая опасность в том, что Украина уже не первый год является участником конфликта, где реальность и средства поражения меняются каждые 2-3 месяца. Когда "ростки" западного ВПК высаживаются на эту почву, они получают возможность модернизировать оружие под реалии современной войны.Если нынешний конфликт переродится в полноценную войну с западным миром, они подойдут к ней более подготовленными, так как Украина стала для них полигоном.Вторая причина — сокращение "плеча" подвоза. Они локализуют на Украине так называемую отверточную сборку. Конечно, сложные технологии и комплектующие для ракет производятся не там, но такая сборка приближает логистику к нашим границам и линии боевого соприкосновения, избегая лишних рисков. Это нельзя считать безопасным.— Также появилась информация о ракетах (например, Ruta), которые собираются в Европе, но позиционируются как украинские разработки. Как Россия может противодействовать этой схеме обхода политических ограничений?— Я думаю, что все эти "Руты" и "Фламинго" не являются украинскими разработками. Это закамуфлированные западные технологии, на которые просто переклеивают шильдики на украинском языке.В правовом или политическом плане противодействовать этому решительно невозможно. Тут может быть эффективна только активная оборона: наращивание средств ПВО и совершенствование средств поражения. Третий путь — нанесение ущерба логистическим хабам и перевалочным пунктам на территории Украины.Самым продуктивным способом, как мне кажется, было бы уничтожение мест производства в Восточной и Западной Европе. Но, думаю, это лежит за пределами СВО, поэтому пока остается для нас недоступным сценарием.— На фоне продолжающихся ударов ВСУ по приграничью и Подмосковью, насколько актуален вопрос о расширении зоны контроля в Харьковской и Сумской областях? Является ли это единственным способом обезопасить российские города?— Создание буферной или демилитаризованной зоны в Харьковской, Сумской и, возможно, Черниговской областях — это один из способов снизить угрозу от БПЛА. Но нужно понимать: чтобы полностью обезопасить себя от дальнобойных систем западного образца, которыми накачивают Украину, глубина такой зоны должна составлять сотни километров — 300, 500 и даже 1000 км.Тем не менее, от FPV-дронов и диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) буферная зона точно обезопасит. При этом, я считаю, Россия будет относиться к этим территориям как к своей земле, потому что там живут близкие нам по менталитету люди. Для нас буферная зона — это не "выжженная земля", а исторически русские территории. Мы не относимся к ним с такой степенью враждебности, как они к нам.— Массовое применение дронов сегодня делает почти невозможным крупные танковые прорывы. Видите ли вы предпосылки для возврата к маневренным операциям в 2026 году, или конфликт окончательно перешел в стадию дистанционного истощения?— Я бы был очень осторожен в прогнозах. Сегодня дроны диктуют тактику, но завтра может быть разработана технология, которая одним нажатием кнопки парализует всё, что находится в воздухе. И тогда мы вспомним про старые добрые танковые армии, которым плевать на радиоизлучение и купола РЭБ.Сегодня роботизированные технологии действительно превращают войну в медленную, почти позиционную борьбу. Штурмовые группы — это часто 2-3 человека, которые просачиваются вперед. Тем не менее, наша армия движется, и инициатива за нами.Вижу ли я предпосылки для изменений? Война — это катализатор технологий, всё меняется стремительно. На текущий момент это похоже на конфликт на истощение, где экономика превалирует над "чистой" войной. Мы выбиваем их инфраструктуру обороны, они пытаются бить по нашему потенциалу. Но ситуация на поле боя может измениться в одночасье с появлением новых решений.Россия заберет свое. Об этом — в интервью Дмитрий Выдрин: Россия получит все по Украине, если не помешает США в конфликте с Ираном.

https://ukraina.ru/20230513/1046179190.html

https://ukraina.ru/20260723/mikhail-polikarpov-udary-po-ukraine-slomayut-ee-plany-obrushit-na-rossiyu-volny-raket-i-dronov-v-2027-1081750295.html

https://ukraina.ru/20260722/vladimir-orlov-rossiya-uluchshaet-svod-i-rassvet-a-vsu-grozit-krizis-idey-v-sfere-bespilotnykh-sistem-1081706853.html

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Анна Черкасова

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