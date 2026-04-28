В Мали высоко оценили действия российского Африканского корпуса Минобороны РФ
Российский контингент в Мали проявил себя на высоком уровне во время отражения атак террористов, заявил депутат парламента страны Алиу Тункара
2026-04-28T02:13
"Российский контингент оказался на высоте. Это подразделение, которое находится на передовой операций", — рассказал Тункара газете "Известия".По его словам, армия уже взяла ситуацию под контроль в районах, где произошли террористические атаки.25 апреля боевики коалиции JNIM и повстанцы-туареги под эгидой "Фронта освобождения Азавада" (FLA) совершили скоординированное нападение на гарнизоны в малийской столице Бамако и городах Кати, Севаре, Гао и Кидаль. Генштаб Мали впоследствии заявил, что в этих населённых пунктах ситуация находится под контролем, в городах Кидаль и Кати продолжаются бои.Власти Мали также сообщали о гибели министра обороны страны Садио Камары в результате атаки на его резиденцию. По словам представителя правительства, министр участвовал в отражении нападения, получил ранения и позднее скончался в больнице.МИД России рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Мали в связи с нападениями террористических группировок, которым помогают европейские военные и западные СМИ.По заявлению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, вооружённые силы Мали при поддержке Африканского корпуса Минобороны России проводят контртеррористические операции в районах, где бесчинствуют бандформирования.Подробнее о непростой ситуации в регионе, где противник пытается ослабить жизненно важные экономические и логистические возможности России, в материале Кирилла Курбатова - Евгений Линин: ВСУ обеспечивают малое небо для боевиков из Мали, с которыми сражается Африканский корпус.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
02:13 28.04.2026 (обновлено: 02:15 28.04.2026)
