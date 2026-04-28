В Мали высоко оценили действия российского Африканского корпуса Минобороны РФ - 28.04.2026 Украина.ру
В Мали высоко оценили действия российского Африканского корпуса Минобороны РФ
В Мали высоко оценили действия российского Африканского корпуса Минобороны РФ - 28.04.2026 Украина.ру
В Мали высоко оценили действия российского Африканского корпуса Минобороны РФ
Российский контингент в Мали проявил себя на высоком уровне во время отражения атак террористов, заявил депутат парламента страны Алиу Тункара
2026-04-28T02:13
2026-04-28T02:15
"Российский контингент оказался на высоте. Это подразделение, которое находится на передовой операций", — рассказал Тункара газете "Известия".По его словам, армия уже взяла ситуацию под контроль в районах, где произошли террористические атаки.25 апреля боевики коалиции JNIM и повстанцы-туареги под эгидой "Фронта освобождения Азавада" (FLA) совершили скоординированное нападение на гарнизоны в малийской столице Бамако и городах Кати, Севаре, Гао и Кидаль. Генштаб Мали впоследствии заявил, что в этих населённых пунктах ситуация находится под контролем, в городах Кидаль и Кати продолжаются бои.Власти Мали также сообщали о гибели министра обороны страны Садио Камары в результате атаки на его резиденцию. По словам представителя правительства, министр участвовал в отражении нападения, получил ранения и позднее скончался в больнице.МИД России рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Мали в связи с нападениями террористических группировок, которым помогают европейские военные и западные СМИ.По заявлению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, вооружённые силы Мали при поддержке Африканского корпуса Минобороны России проводят контртеррористические операции в районах, где бесчинствуют бандформирования.Подробнее о непростой ситуации в регионе, где противник пытается ослабить жизненно важные экономические и логистические возможности России, в материале Кирилла Курбатова - Евгений Линин: ВСУ обеспечивают малое небо для боевиков из Мали, с которыми сражается Африканский корпус.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
мали
россия
украина
африка
украина.ру, новости, мали, россия, минобороны рф, вс рф, всу, вооруженные силы украины, украина, мария захарова, африка
Украина.ру, Новости, Мали, Россия, Минобороны РФ, ВС РФ, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина, Мария Захарова, Африка

В Мали высоко оценили действия российского Африканского корпуса Минобороны РФ

02:13 28.04.2026 (обновлено: 02:15 28.04.2026)
 
© REUTERS / StringerСолдаты Мали во время патрулирования после нападения на главную военную базу в городе Кати
Солдаты Мали во время патрулирования после нападения на главную военную базу в городе Кати - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© REUTERS / Stringer
Российский контингент в Мали проявил себя на высоком уровне во время отражения атак террористов, заявил депутат парламента страны Алиу Тункара
"Российский контингент оказался на высоте. Это подразделение, которое находится на передовой операций", — рассказал Тункара газете "Известия".
По его словам, армия уже взяла ситуацию под контроль в районах, где произошли террористические атаки.
25 апреля боевики коалиции JNIM и повстанцы-туареги под эгидой "Фронта освобождения Азавада" (FLA) совершили скоординированное нападение на гарнизоны в малийской столице Бамако и городах Кати, Севаре, Гао и Кидаль. Генштаб Мали впоследствии заявил, что в этих населённых пунктах ситуация находится под контролем, в городах Кидаль и Кати продолжаются бои.
Власти Мали также сообщали о гибели министра обороны страны Садио Камары в результате атаки на его резиденцию. По словам представителя правительства, министр участвовал в отражении нападения, получил ранения и позднее скончался в больнице.
МИД России рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Мали в связи с нападениями террористических группировок, которым помогают европейские военные и западные СМИ.
По заявлению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, вооружённые силы Мали при поддержке Африканского корпуса Минобороны России проводят контртеррористические операции в районах, где бесчинствуют бандформирования.
Подробнее о непростой ситуации в регионе, где противник пытается ослабить жизненно важные экономические и логистические возможности России, в материале Кирилла Курбатова - Евгений Линин: ВСУ обеспечивают малое небо для боевиков из Мали, с которыми сражается Африканский корпус.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
