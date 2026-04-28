https://ukraina.ru/20260428/v-mali-vysoko-otsenili-deystviya-rossiyskogo-afrikanskogo-korpusa-minoborony-rf-1078371491.html

В Мали высоко оценили действия российского Африканского корпуса Минобороны РФ

В Мали высоко оценили действия российского Африканского корпуса Минобороны РФ - 28.04.2026 Украина.ру

В Мали высоко оценили действия российского Африканского корпуса Минобороны РФ

Российский контингент в Мали проявил себя на высоком уровне во время отражения атак террористов, заявил депутат парламента страны Алиу Тункара

2026-04-28T02:13

2026-04-28T02:13

2026-04-28T02:15

украина.ру

новости

мали

россия

минобороны рф

вс рф

всу

вооруженные силы украины

украина

мария захарова

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1c/1078371370_0:147:1078:753_1920x0_80_0_0_7a14e02418917ad7ce9254aab8006388.jpg

"Российский контингент оказался на высоте. Это подразделение, которое находится на передовой операций", — рассказал Тункара газете "Известия".По его словам, армия уже взяла ситуацию под контроль в районах, где произошли террористические атаки.25 апреля боевики коалиции JNIM и повстанцы-туареги под эгидой "Фронта освобождения Азавада" (FLA) совершили скоординированное нападение на гарнизоны в малийской столице Бамако и городах Кати, Севаре, Гао и Кидаль. Генштаб Мали впоследствии заявил, что в этих населённых пунктах ситуация находится под контролем, в городах Кидаль и Кати продолжаются бои.Власти Мали также сообщали о гибели министра обороны страны Садио Камары в результате атаки на его резиденцию. По словам представителя правительства, министр участвовал в отражении нападения, получил ранения и позднее скончался в больнице.МИД России рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Мали в связи с нападениями террористических группировок, которым помогают европейские военные и западные СМИ.По заявлению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, вооружённые силы Мали при поддержке Африканского корпуса Минобороны России проводят контртеррористические операции в районах, где бесчинствуют бандформирования.Подробнее о непростой ситуации в регионе, где противник пытается ослабить жизненно важные экономические и логистические возможности России, в материале Кирилла Курбатова - Евгений Линин: ВСУ обеспечивают малое небо для боевиков из Мали, с которыми сражается Африканский корпус.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

мали

россия

украина

африка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, мали, россия, минобороны рф, вс рф, всу, вооруженные силы украины, украина, мария захарова, африка