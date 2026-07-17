https://ukraina.ru/20260717/naemniki-vsu-pytayutsya-sozdat-vtoroy-front-v-afrike---zamglavy-mid-rf-1081565871.html

Наемники ВСУ пытаются создать "второй фронт" в Африке - замглавы МИД РФ

Наемники ВСУ пытаются создать "второй фронт" в Африке - замглавы МИД РФ - 17.07.2026 Украина.ру

Наемники ВСУ пытаются создать "второй фронт" в Африке - замглавы МИД РФ

Украинские военные присутствуют в целом ряде стран Африки и пытаются создать там "второй фронт" против России, заверил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко

2026-07-17T07:55

2026-07-17T07:55

2026-07-17T07:55

новости

африка

россия

мали

вооруженные силы украины

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101487/84/1014878495_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_583dcf7e9da7626c765bcb703191d2fe.jpg

В качестве примера он привел Мали, где среди исламистских группировок действуют украинские инструкторы, в том числе обучающие использованию беспилотников.Он также упомянул Ливию, заявив, что украинские инструкторы, официально занимающиеся подготовкой местных военных по работе с беспилотными летательными аппаратами, использовали безэкипажные катера для атаки на российский танкер "Арктик Метагаз". По его словам, судно получило повреждения в марте и до сих пор дрейфует в Средиземном море.Весной директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко указывала, что Украина поддерживает террористов в Африке. Она подчеркивала, что страна стала логистической базой для передачи террористам по всему миру западного оружия.Подробнее об Африке - в материале В Мали высоко оценили действия российского Африканского корпуса Минобороны РФ на сайте Украина.ру.

африка

россия

мали

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, африка, россия, мали, вооруженные силы украины, украина.ру