https://ukraina.ru/20260717/naemniki-vsu-pytayutsya-sozdat-vtoroy-front-v-afrike---zamglavy-mid-rf-1081565871.html
Наемники ВСУ пытаются создать "второй фронт" в Африке - замглавы МИД РФ
Наемники ВСУ пытаются создать "второй фронт" в Африке - замглавы МИД РФ - 17.07.2026 Украина.ру
Наемники ВСУ пытаются создать "второй фронт" в Африке - замглавы МИД РФ
Украинские военные присутствуют в целом ряде стран Африки и пытаются создать там "второй фронт" против России, заверил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко
2026-07-17T07:55
2026-07-17T07:55
2026-07-17T07:55
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В качестве примера он привел Мали, где среди исламистских группировок действуют украинские инструкторы, в том числе обучающие использованию беспилотников.Он также упомянул Ливию, заявив, что украинские инструкторы, официально занимающиеся подготовкой местных военных по работе с беспилотными летательными аппаратами, использовали безэкипажные катера для атаки на российский танкер "Арктик Метагаз". По его словам, судно получило повреждения в марте и до сих пор дрейфует в Средиземном море.Весной директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко указывала, что Украина поддерживает террористов в Африке. Она подчеркивала, что страна стала логистической базой для передачи террористам по всему миру западного оружия.Подробнее об Африке - в материале В Мали высоко оценили действия российского Африканского корпуса Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, африка, россия, мали, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Африка, Россия, Мали, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Наемники ВСУ пытаются создать "второй фронт" в Африке - замглавы МИД РФ
Украинские военные присутствуют в целом ряде стран Африки и пытаются создать там "второй фронт" против России, заверил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко
В качестве примера он привел Мали, где среди исламистских группировок действуют украинские инструкторы, в том числе обучающие использованию беспилотников.
Он также упомянул Ливию, заявив, что украинские инструкторы, официально занимающиеся подготовкой местных военных по работе с беспилотными летательными аппаратами, использовали безэкипажные катера для атаки на российский танкер "Арктик Метагаз". По его словам, судно получило повреждения в марте и до сих пор дрейфует в Средиземном море.
Весной директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко указывала, что Украина поддерживает террористов в Африке. Она подчеркивала, что страна стала логистической базой для передачи террористам по всему миру западного оружия.