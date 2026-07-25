"ФАБы ударили по Запорожью": эксперт про ситуацию под Ореховом и топливный кризис ВСУ - 25.07.2026 Украина.ру
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"ФАБы ударили по Запорожью": эксперт про ситуацию под Ореховом и топливный кризис ВСУ
"ФАБы ударили по Запорожью": эксперт про ситуацию под Ореховом и топливный кризис ВСУ - 25.07.2026 Украина.ру
"ФАБы ударили по Запорожью": эксперт про ситуацию под Ореховом и топливный кризис ВСУ
В зоне группировки "Днепр" российские штурмовики взяли важный опорный пункт под Ореховом, а также нанесли удары ФАБами по Запорожью. Между тем на Украине заявили об исчерпании топливных запасов — скачок цен на АЗС неизбежен. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
2026-07-25T05:00
2026-07-25T05:00
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Характеризуя обстановку в зоне ГВ "Днепр" на Запорожском направлении, Алёхин сообщил, что подразделения ВС РФ заняли опорный пункт под Ореховом. "В зоне ответственности группировки "Днепр" штурмовые подразделения взяли важный опорный пункт под Ореховом", — пояснил обозреватель.Он отметил, что успех стал возможен благодаря слаженной работе разных родов войск. "Успех штурмовых действий обеспечила слаженная работа операторов дронов, артиллерии и штурмовиков", — подчеркнул он.Кроме того, российские войска нанесли удары по Запорожью. "Одновременно российские войска нанесли удары ФАБами по Запорожью", — добавил эксперт.Особое внимание он уделил топливному кризису на Украине. "Запасов топлива на Украине больше нет. Скачок цен на АЗС неизбежен", — заявил самостийный эксперт топливного рынка Сергей Куюн. "Почти три недели мы держались именно на дешевых запасах. Но они исчерпаны. Будем работать полностью с колес", — процитировал украинского аналитика Геннадий Алехин.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация за неделю. ВС РФ продвигаются на всех направлениях, Украина меняет военное руководство" на сайте Украина.ру.О специфике работы штурмовиков, первом боестолкновении, наградах и доверии командиров — в материале "Замкомандира штурмового взвода "Седой": я возвращался сюда, зная, что не уйду, пока СВО не закончится" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, орехов, запорожье, геннадий алехин, украина.ру, сво, новости сво россия, новости сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, цены, топливо, главные новости, главное, военный эксперт, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Украина, Орехов, Запорожье, Геннадий Алехин, Украина.ру, СВО, новости СВО Россия, новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация, цены, топливо, Главные новости, главное, военный эксперт, Украина.ру Дзен, дзен СВО

"ФАБы ударили по Запорожью": эксперт про ситуацию под Ореховом и топливный кризис ВСУ

05:00 25.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В зоне группировки "Днепр" российские штурмовики взяли важный опорный пункт под Ореховом, а также нанесли удары ФАБами по Запорожью. Между тем на Украине заявили об исчерпании топливных запасов — скачок цен на АЗС неизбежен. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
Характеризуя обстановку в зоне ГВ "Днепр" на Запорожском направлении, Алёхин сообщил, что подразделения ВС РФ заняли опорный пункт под Ореховом. "В зоне ответственности группировки "Днепр" штурмовые подразделения взяли важный опорный пункт под Ореховом", — пояснил обозреватель.
Он отметил, что успех стал возможен благодаря слаженной работе разных родов войск. "Успех штурмовых действий обеспечила слаженная работа операторов дронов, артиллерии и штурмовиков", — подчеркнул он.
Кроме того, российские войска нанесли удары по Запорожью. "Одновременно российские войска нанесли удары ФАБами по Запорожью", — добавил эксперт.
Особое внимание он уделил топливному кризису на Украине. "Запасов топлива на Украине больше нет. Скачок цен на АЗС неизбежен", — заявил самостийный эксперт топливного рынка Сергей Куюн. "Почти три недели мы держались именно на дешевых запасах. Но они исчерпаны. Будем работать полностью с колес", — процитировал украинского аналитика Геннадий Алехин.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация за неделю. ВС РФ продвигаются на всех направлениях, Украина меняет военное руководство" на сайте Украина.ру.
О специфике работы штурмовиков, первом боестолкновении, наградах и доверии командиров — в материале "Замкомандира штурмового взвода "Седой": я возвращался сюда, зная, что не уйду, пока СВО не закончится" на сайте Украина.ру.
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