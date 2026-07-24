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"Раскачать общество": эксперт объяснил, почему Россия бьет по заправкам на Украине
"Раскачать общество": эксперт объяснил, почему Россия бьет по заправкам на Украине - 24.07.2026 Украина.ру
"Раскачать общество": эксперт объяснил, почему Россия бьет по заправкам на Украине
Удары по украинским АЗС наносятся не для ограничения военной логистики ВСУ, а для давления на общество. Военная логистика использует другие источники, а удары по заправкам создают проблемы для украинских волонтёров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук
2026-07-24T04:30
2026-07-24T04:30
2026-07-24T04:30
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Отвечая на вопрос о целях ударов по украиснким АЗС, Полищук заявил, что военная логистика ВСУ имеет другие, более защищённые источники. "Военная логистика не сводится к заправке на АЗС. У нее другие источники. Их берегут и маскируют", — пояснил эксперт.По словам Полищука, удары по заправкам прежде всего бьют по волонтёрам и структурам, которые помогают украинской армии.Эксперт подчеркнул, что Россия бьёт по гражданским заправкам по тем же причинам, что и Украина бьёт по российским НПЗ — чтобы воздействовать на общество. "По гражданским заправкам мы бьем по тем же причинам, что и враг бьет по нашим НПЗ – раскачать общество", — добавил Полищук.Полищук резюмировал, что Украина создала полицейский режим, поэтому люди не могут сменить власть на Майдане, но могут уехать. "Понятно, что на Украине сформирован полицейский режим, когда люди не могут снести власть на Майдане. Вот мы и создаем условия, чтобы люди голосовали ногами", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровне" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на харьковском направлении СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ строят оборону вокруг Харькова в ожидании прорыва армии России" на сайте Украина.ру.
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"Раскачать общество": эксперт объяснил, почему Россия бьет по заправкам на Украине
Удары по украинским АЗС наносятся не для ограничения военной логистики ВСУ, а для давления на общество. Военная логистика использует другие источники, а удары по заправкам создают проблемы для украинских волонтёров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук
Отвечая на вопрос о целях ударов по украиснким АЗС, Полищук заявил, что военная логистика ВСУ имеет другие, более защищённые источники. "Военная логистика не сводится к заправке на АЗС. У нее другие источники. Их берегут и маскируют", — пояснил эксперт.
По словам Полищука, удары по заправкам прежде всего бьют по волонтёрам и структурам, которые помогают украинской армии.
Эксперт подчеркнул, что Россия бьёт по гражданским заправкам по тем же причинам, что и Украина бьёт по российским НПЗ — чтобы воздействовать на общество. "По гражданским заправкам мы бьем по тем же причинам, что и враг бьет по нашим НПЗ – раскачать общество", — добавил Полищук.
Полищук резюмировал, что Украина создала полицейский режим, поэтому люди не могут сменить власть на Майдане, но могут уехать. "Понятно, что на Украине сформирован полицейский режим, когда люди не могут снести власть на Майдане. Вот мы и создаем условия, чтобы люди голосовали ногами", — констатировал собеседник издания.