https://ukraina.ru/20260721/1081661162.html

Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровне

Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровне - 21.07.2026 Украина.ру

Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровне

Если Зеленский снимет Сырского и оставит Федорова, нам будет легче. Как ни крути, ВСУ удерживают фронт только потому, что их главком очень жестко относится к собственным солдатам. А мы в любом случае мы продолжим двигаться вперед, уделяя внимание контролю территорий и сбережению жизней личного состава

2026-07-21T07:00

2026-07-21T07:00

2026-07-21T07:00

интервью

днепр

украина

россия

александр сырский

вооруженные силы украины

вкс

киевский режим

пво

дроны

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Александр Полищук - военный историк, эксперт Общественной палаты Югры, автор книг о сражениях за Курскую дугу, Донбасс и правобережную Украину- Александр, долгое время вы убедительно доказывали, что российская машина по перемалыванию украинской армии работает медленно, но уверенно. Однако где-то со второй половины 2025 года в ваших оценках стал звучать некий пессимизм ("Почему наступаем только в Донбассе?" и "Почему не бьем по мостам через Днепр?"). Как оцениваете ход СВО сейчас, когда не только нам из-за дронов стало тяжелее, но и у противника механизм воспроизводства армии стал работать еще хуже?- Мои оценки не стали более пессимистичными. Я просто высказывал личное мнение по отдельным моментам.Противник понимает, что основными целями для нас является освобождение Славянско-Краматорской агломерации и решение вопроса с Ореховом. Именно поэтому там сконцентрированы наиболее боеспособные части ВСУ. С другой стороны, складывается впечатление, что ВС РФ намерено стянули лучшие силы противника на наиболее перспективные направления, чтобы уничтожить их огневыми ударами. И это уже принесло результат. В частности, враг не может провести никакого серьезного контрнаступа, а все его успехи оказываются либо медийными, либо временными.В общем, мы уже не стесняемся говорить о том, что основная наша цель Донбасс и Запорожье. А продвижение на севере Украины носит либо вторичный, либо демонстрационный характер.Почему не бьем по мостам через Днепр? Я бы это как раз связал с уничтожением АЗС на всем Левобережье. На мой взгляд, мы таким образом убеждаем украинское население, которое не связывает свое будущее с Россией, покинуть территории предстоящих боев, чтобы ребята меньше сталкивались с проблемой ждунов. Но я считаю, что если мы не планируем проводить мобилизацию, делая ставку на осознанный личный состав, то нам придется решать вопрос с изоляцией театра военных действий на стратегическом уровне.Повторюсь, если мы к ударам по АЗС и портовой инфраструктуре добавим удары по мостам через Днепр, это будет колоссальный удар по логистике киевского режима. И тогда Зеленский уже не сможет хвастаться на саммитах НАТО, что они "добились перелома в войне".- Почему вы думаете, что удары по АЗС нужны именно для воздействия на украинское общество, а не для ограничения возможностей украинской армии?- Военная логистика не сводится к заправке на АЗС. У нее другие источники. Их берегут и маскируют. Удары по АЗС в основном создают проблемы для волонтеров и других параллельных структур, которые помогают ВСУ. Так что по гражданским заправкам мы бьем по тем же причинам, что и враг бьет по нашим НПЗ – раскачать общество. Понятно, что на Украине сформирован полицейский режим, когда люди не могут снести власть на Майдане. Вот мы и создаем условия, чтобы люди голосовали ногами.- Если мы все же решимся бить по мостам через Днепр, то как это можно сделать, чтобы это было не в ущерб ударам по другим целям в стратегическом тылу киевского режима?- Для этого вопрос надо решать не за счет авиаударов, а за счет надводных и подводных дронов. Мы еще пока не до конца реализовали себя в этом отношении. У нас есть, чему поучиться у тех же британцев и у самих украинцев. Если же мы эту компоненту разовьем, нам не надо будет отвлекать серьезные силы ВКС от выполнения основных боевых задач.- А в чем конкретно состоит цель наших ударов по портовой инфраструктуре?- Это связано с регулярными заявлениями европейцев о том, что они у себя понастроили кучу заводов, где выпускаются беспилотники для ВСУ.Европа схитрила. Когда она получила огромный дефицит газа и просадила свою промышленность, она утратила возможность массово выпускать танки и ракеты. А беспилотник – это то, что делается из определенной субстанции и палок. Чтобы в него вставить микросхему, вам не нужны сталелитейные заводы Круппа. Европа на это сделала ставку, а Украина ее в этом поддержала. Следовательно, наши удары по портовой инфраструктуре лишают противника осуществлять крупнотоннажные поставки этого добра через море.К тому же, Одесса была и остается хабом, который питает группировку ВСУ, предназначенную для вторжения в Крым. Понятно, что Днепр с заходом в Херсонскую область они штурмовать не будут. Никаких сил у них на это не хватит. Но развитая логистика в Одессе позволяет им кошмарить территорию Крыма и ставить под угрозу наши логистические маршруты. Чем быстрее мы ее выбомбим, тем проще нам будет жить.В общем, Одесса обречена на то, что наши ВКС и войска беспилотных систем будут иметь к ней пристальное внимание.- Как оцениваете работу нашей ПВО? Делает все, что может, учитывая, сколько по нам всего прилетает? Или мы все же допускаем некие смысловые ошибки в ее работе?- В основном против нас запускаются медленные беспилотники. Да, они уязвимы перед огнем из стрелкового оружия и мелкокалиберного зенитного вооружения. Но они сделаны из материалов, которые радары засечь не могут. И до тех пор, пока мы не придумаем что-то, основанное на других физических принципах, вопрос сбития БПЛА можно будет решать только за счет их визуального обнаружения.С этой точки зрения мобильные огневые группы на грузовиках и на пикапах – это очень хорошее решение. Да, там должен быть грамотный личный состав, чтобы случайно не шарахнуть по жилым домам. Но в целом уничтожать дрон роем пуль гораздо надежнее, чем пытаться заглушить его РЭБом. РЭБ – это хорошо. Но если у него какая-то составляющая не срабатывает, то дрон пролетает.В этом плане я бы хотел привести пример, как гитлеровские войска решали этот вопрос на Курской дуге. Был трагический для нас эпизод, когда наша штурмовая авиация пыталась снести плацдарм 6-й танковой дивизии возле Михайловки, и там потом лежали обломки 40 наших самолетов. Немцы набили их 20-мм и 37-мм зенитными автоматами. Нам сейчас надо делать то же самое.Тему с МОГами нужно дальше развивать и узаконивать. Говорят, что крупные нефтяные компании смогут получат возможность сами создавать и финансировать такие группы. Надеюсь, что так и будет.- Каких технических решений следует ожидать на фронте, учитывая, что мы с вами выступаем за реализацию проекта многоразовой БМП для безопасной доставки штурмовиков на передовую, а наше руководство, похоже, делает ставку исключительно на дроны-камикадзе и ФАБы?- Мы не можем не делать ставку на дроны-камикадзе и ФАБы, потому что они показывают свою эффективность. У нас действительно пытаются разбомбить всю эту территорию, чтобы потом запускать туда штурмовые двойки. Проблема в том, что эта конструкция уязвима. Контролировать территорию всегда лучше, когда у тебя есть многоразовая БМП.Я по этому поводу обращался в соответствующие структуры. Судя по тому, что мне ответили, реализацией такого проекта у нас занимаются. И то, что в войска стало больше поступать средств защиты от дронов для прежних образцов бронетехники, уже хорошо. Надеюсь, что мы разработаем новые образцы КАЗ и РЭБа. Но без штурмовой машины пехоты, способной выдержать много попаданий, нам все равно не обойтись.Нужно понимать, что поскольку дрон не влетает в бронетехнику под углом в 90 градусов, заявленная им толщина пробитой брони не соответствует тому, что записано в его паспортных данных. Даже снаряд не всегда влетает в броню под прямым углом. И я продолжаю выступать за многоразовую БМП просто потому, что штурмовик не должен оставаться голым на поле боя.Повторюсь, если мы не собираемся проводить мобилизацию, то создание штурмовой машины пехоты только увеличит приток добровольцев на СВО. Люди поймут, что штурм – это не билет в один конец, а реальный способ побеждать противника.- Выходит, мы стоим перед выбором: либо создание штурмовой машины пехоты и удары по мостам через Днепр, либо проведение еще одной волны мобилизации?- Проводить мобилизацию в любом случае бессмысленно. Ее и не будет.Во-первых, это ударит по экономике. Да, в 2022 году мы в целом все сделали правильно. Но вы не забывайте, сколько тогда народу от испуга сбежало из страны. В итоге мы потеряли миллион рабочих рук. А ведь гораздо лучше, когда один человек сидит в окопе, а десять его снабжают всем необходимым.Во-вторых, если у нас не будет многоразовой БМП, то даже в случае мобилизации темпы нашего наступления останутся прежними. А если у нас такой эффективный инструмент появится, наше ползучее наступление даже при нынешней численности личного состава рано или поздно перейдет к рывкам и прорывам.- А если все останется так, как есть, в какие сроки мы сможем нанести ВСУ стратегическое поражение, которое бы очень многое поменяло в нашу пользу?- Учитывая, что сейчас происходит внутри украинской власти, возможно все.Когда Федорова в минобороны, Сырский надеялся, что он наведет порядок в вопросе мобилизации, пополнит фронт людьми и наладит поставку традиционных вооружений, поскольку дронами войны не выигрываются. А Федоров сделал ставку именно на пиар в плане беспилотников, отказавшись от ужесточения мобилизационных вопросов.То есть мало того, что он выбесил Урсулу фон дер Ляйен, когда замкнул на себя поставку дронов через те же одесские порты. Он ничего такого не сделал, чтобы Сырский мог проявить себя на поле боя.Посмотрим, чем закончится их конфликт. Если Зеленский снимет Сырского и оставит Федорова, нам будет легче. Как ни крути, ВСУ удерживают фронт только потому, что их главком очень жестко относится к собственным солдатам. А мы в любом случае мы продолжим двигаться вперед, уделяя внимание контролю территорий и сбережению жизней личного состава.Также по теме – в интервью Алексея Самойлова: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве

https://ukraina.ru/20230505/1045963020.html

https://ukraina.ru/20260719/sergey-gorbachev-rossiya-zaschitit-svoi-tankery-tolko-esli-provedet-krupnuyu-operatsiyu-v-chernom-more-1081591643.html

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Кирилл Курбатов

интервью, днепр, украина, россия, александр сырский, вооруженные силы украины, вкс, киевский режим, пво, дроны, авиабомбы, мосты, логистика