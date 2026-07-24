https://ukraina.ru/20260724/proval-ankoridzhskikh-soglasheniy-uspekhi-vs-rf-vozmutitelnyy-feyk-khronika-sobytiy-na-1300-24-iyulya--1081805408.html

Провал анкориджских соглашений, успехи ВС РФ, возмутительный фейк. Хроника событий на 13:00 24 июля

Провал анкориджских соглашений, успехи ВС РФ, возмутительный фейк. Хроника событий на 13:00 24 июля - 24.07.2026 Украина.ру

Провал анкориджских соглашений, успехи ВС РФ, возмутительный фейк. Хроника событий на 13:00 24 июля

Лавров объяснил, кто и почему провалился с идеями Аляски по урегулированию. ВС РФ уничтожают противника и технику. В Словакии открестились от членства в "коалиции желающих"

2026-07-24T13:00

2026-07-24T13:00

2026-07-24T13:06

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что предложения, сделанные на саммите РФ-США на Аляске, по украинскому урегулированию провалились, отметил необходимость понять, кто конкретно провалился."Насчет того, что анкориджские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился", - сказал Лавров журналистам.Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин приехал на саммит, имея на руках предложения США, одобренные американским лидером Дональдом Трампом, на которые Россия согласилась.Однако, по его словам, Трамп добавил, что Владимир Зеленский сделает то, что он предложил."Ну, вот не получилось сделать", - отметил министр.Лавров подчеркнул, что накануне в Маниле передал госсекретарю США подборку цитат американского президента о саммите."Вы почитайте, я цитировал и передал вчера Марко Рубио высказывания президента Трампа на Аляске, в день проведения пресс-конференции и потом, когда он уже вернулся в Вашингтон, еще три дня подряд он комментировал в восторженных тонах договоренности в Анкоридже, говорил, что мы практически все порешали, там, может, один вопрос остался, но есть основа", - напомнил министр.Он предположил, что США, очевидно, изменили свой подход к пониманиям по Украине, достигнутым на саммите на Аляске."Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал - пацан сделал. Мы сказали - мы готовы. Ну, с той стороны этот подход модифицирован, судя по цитате (госсекретаря США Марко - ред.) Рубио. Но задачи, поставленные президентом (РФ Владимиром) Путиным в июне 2024 года, как он неоднократно подчеркивал, будут выполнены", - заверил Лавров.Министр объяснил, что отказ от предложений США по Украине происходит потому, что Владимира Зеленского накачивают оружием и значительной частью этой поддержки являются сами США."Вот такое высокомерное, даже так сказать, презрительное отторжение американского предложения происходит не в малой степени, потому что Зеленского накачивают оружием, ему в огромных количествах доставляют дроны, которым он пытается подорвать стабильность Российской Федерации, атакуя мирных граждан и гражданские цели", - сказал Лавров.Он напомнил, что в значительной степени частью этой поддержки Зеленского является американская помощь. "И не только в связи с тем, что они продают оружие Евросоюзу, а Евросоюз потом направляет его Украине, но еще и тем, что американцы предоставляют разведывательные данные, Starlink работает, технологии высокие, которые необходимо уметь применять на поле боя тоже там не случайно оказываются", - добавил министр.Он в очередной раз подчеркнул, что Москва предпочитает политико-дипломатический путь урегулирования, но ничего не может сделать с тем, если США разделяют оценки европейских лидеров и Украины о том, что договоренности саммита в Анкоридже похоронены."Если посмотреть поглубже, (президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон публично сказал, что нет больше никакого Анкориджа, никаких пониманий, "Америка опять с нами". А исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины (Андрей) Сибига сказал: "Мы похоронили анкориджские договоренности", - напомнил Лавров.По его словам, если это оценки, которые американцы разделяют, "то что же мы можем сделать?"."Конечно, мы не раз говорили, что мы предпочитаем политико-дипломатическое урегулирование, но целей своих добьемся при всех обстоятельствах", - добавил он.Успехи ВС РФВ пятницу днем воздушную тревогу объявили в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Взрывы прогремели в Броварах Киевской области, Киеве, Сумах.Российские военные били по Сумам, а также по Кролевцу и Шостке в Сумской области. Кроме того, удары наносили по Лозовой в Харьковской области, Сновску в Черниговской области, по Одессе, Измаилу и населенному пункту Маяки в Одесской области.Около 150 тысяч абонентов в Черниговской области остались без электроснабжения из-за повреждения энергетического объекта, посетовали в компании "Черниговоблэнерго".В Изюме Одесской области ВС РФ атаковали грузовое отделение "Новой почты" и склады. Из-за повреждения электросетей часть района осталась без света, сообщают местные власти.Минобороны РФ указало, что российские военные ударили по портам Украины.В порту Николаев в момент разгрузки был атакован сухогруз, доставивший грузы военного назначения.В порту Одесса атакованы резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ.В порту Измаил поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенной для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также три склада хранения БЭК и ангар с техникой ВСУ. В порту Измаил также поражен плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) бежали из Захаровки и Ивановки в Харьковской области, населенные пункты перешли в серую зону.Также стало известно, что ВС РФ продолжают наступление в Красном Лимане в ДНР. Точечно идет работа артиллерией и минометами по боевикам ВСУ. Группировка "Центр" ведет наступление на Доброполье. После взятия Доброполья у России высвободятся силы для наступления на Славянск и Краматорск с запада.Под Черниговом из-за неизвестной инфекции за один день в полевом госпитале погибли 26 солдат ВСУ, информировали в российских силовых структурах.Российская армия за неделю нанесла массированный и 18 групповых ударов по связанным с ВСУ целям, указало Минобороны РФ.Силы ПВО за неделю уничтожили 13 крылатых ракет "Фламинго", две ракеты "Нептун", 5249 беспилотников и 71 управляемую авиационную бомбу ВСУ.В течение недели поражено 27 морских судов, используемых в интересах ВСУ, а именно 16 сухогрузов, десять балкеров и один контейнеровоз.Силы Черноморского флота уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ.Подразделения российской группировки войск "Север" в течение недели продолжили наносить поражение ряду бригад ВСУ, в результате противник потерял более 1695 военнослужащих, танк, 17 боевых бронированных машин, 97 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град".Также ВСУ за неделю потеряли более 2415 военных, 19 боевых бронемашин и 49 автомобилей в зоне действий группировки войск "Центр".Кроме того, в результате решительных действий бойцов "Центра" были освобождены населенный пункт Ленина (Мирное) и город Белицкое Донецкой Народной Республики.ВСУ за неделю потеряли более 425 военных, 118 машин, два орудия полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы в зоне действий группировки войск "Днепр".Подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ за неделю потеряли до 1495 военных, 23 боевые бронированные машины, 105 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня "Верба", восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.ВСУ потеряли более 1175 военных, 23 боевые бронированные машины за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки.Помимо прочего, противник лишился более 2960 военных, 18 боевых бронированных машин, 76 автомобилей, шести орудий полевой артиллерии и двух боевых машин реактивной системы залпового огня "Град" в зоне действия группировки войск "Восток"."Возмутительный фейк"Накануне словацкие СМИ ссылкой на посольство Франции в Словакии написали, что республика якобы присоединилась к "коалиции желающих".В пятницу депутат Европейского парламента, заместитель председателя возглавляемой словацким премьером Робертом Фицо партии Smer-SD ("Направление - социальная демократия") Любош Блага заверил, что распространяемая в СМИ информация о том, что Словакия якобы вступила в "коалицию желающих", является возмутительным фейком."То, что Словакия вступила в коалицию подстрекателей войны, которую также называют коалицией желающих, возмутительный фейк. Обман. Ложь", - написал Блага в своем телеграм-канале.По его мнению, "поскольку к этой дезинформационной кампании, по всей видимости, подключилось и посольство Франции, речь явно идет об иностранной разведывательной игре против словацкого правительства".Он подчеркнул, что Словакия никогда не будет поддерживать войну против России."Нет, мы не поддерживаем войну против России и никогда поддерживать не будем. Никаких взглядов мы не меняли. СМИ врут. Точка", - заверил Блага.В "коалицию желающих" входит более 30 стран, ее инициаторами стали Великобритания и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 июля назвал "коалицию желающих" подстрекателями войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.После премьер-министр Болгарии Румен Радев объявил о выходе его страны из "коалиции желающих", которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине. По его мнению, необходимо решать украинский конфликт дипломатическим путем, а не "затягивать его военными средствами".Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.

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