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Орест Субтельный и линия раздела Украины

Орест Субтельный и линия раздела Украины - 24.07.2026 Украина.ру

Орест Субтельный и линия раздела Украины

10 лет назад, 24 июля 2016 года умер американо-канадский историк Орест Субтельный. Он ещё в 1970-х доказал, что Украина чётко разделена на две части по культурно-языковому принципу. Это подтвердили дальнейшие события

2026-07-24T16:00

2026-07-24T16:00

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Судьба Субтельного обычна для эмигрантов с Западной Украины после Второй мировой войны. Он родился 17 мая 1941 года в Кракове, где до 1939 года отец нашего героя, уроженец Тернопольщины, работал юристом в правительственных структурах. После того, как нацисты заняли родной город его матери, Львов, семья Субтельных переехала туда, а в 1944-м с отступающими немецкими войсками отправилась в эмиграцию. В 1945-49 годах Субтельные жили в лагере для перемещённых лиц в американской зоне оккупации в Германии, после чего им удалось выехать в США и поселиться в Филадельфии.Орест ещё в детстве заинтересовался греческой, потом скандинавкой историей, а историю Украины в виде политизированных мифов он изучал в украинской молодёжной организации "Пласт". В 1962 году он в составе делегации "Пласта" впервые побывал в Киеве, позже "пластуны" помогли ему получить стипендию для обучения в Венском (1962-63) и Гамбургском (1963-64) университетах.Бакалавром Субтельный стал в 1965 году в Университете Темпл в Филадельфии, а через два года получил степень магистра в Университете Северной Каролины. Когда в конце 1960-х профессор Омельян Прицак начал создавать Украинский научный институт Гарвардского университета, Субтельный стал первым докторантом Прицака на кафедре украинской истории. В 1970-73 годах учёный издавал журнал Recenzija, в котором публиковались обзоры научных публикаций в УССР.В 1973 году Субтельный защитил в Гарварде докторскую диссертацию "Неохотные союзники: Отношения гетмана Филиппа Орлика с Крымским ханством и Оттоманской Портой, 1710-1742". Оппонентами были директор Института истории Ягеллонского университета в Кракове Юзеф Анджей Геровский и профессор истории в Гарварде, президент "Украинской вольной академии наук" (УВАН) в США Александр Оглоблин (осенью 1941 года – бургомистр Киева после оккупации города нацистами).Преподавательскую карьеру Субтельный начал на историческом факультете Гарвардского университета (1973-75), продолжил в Гамильтонском университете в Нью-Йорке (1976-81) и в Йоркском университете в Торонто (профессор истории и политологии с 1982 года), где работал до конца жизни. Субтельный также был заместителем главного редактора научного журнала Harvard Ukrainian Studies (1977-78) и главным редактором журнала Оксфордского университета о вопросах национализма Nationalities Papers (1985-86).Сферой его научных интересов была в основном история Украины. В 1975 году он опубликовал работу "Письма Ивана Мазепы", а в 1981-м в издательстве Колумбийского университета напечатал монографию "Мазепинцы: Украинский сепаратизм XVIII века", за которую получил премию Фонда Антоновичей. Параллельно Субтельный изучал реалии коммунистической Украины:"В 1979 приехал в Киев, посмотрел на вашу жизнь и подумал: здесь ничего не будет. Полное угнетение: политическое, национальное, культурное".В 1986 году Орест Субтельный начал писать свою "Историю Украины". Толчком к этому послужило рождение сына – учёный переживал, что его ребёнок в западном мире будет лишён украинской идентичности. Украинцев он рассматривал как "безгосударственную нацию".Книга "Ukraine: A History" (написана, естественно, по-английски) была издана в 1988 году в издательстве Университета Торонто. В 1990 году на организованную Университетом Торонто конференцию "Украина под Сталиным" приехал киевский номенклатурный историк Станислав Кульчицкий, которому Субтельный подарил экземпляр своей книги.Министерство образования Украины как раз заказало украинским историкам учебник, который должен был заменить "Историю СССР". Кульчицкий предложил просто перевести с английского уже готовый, почти 800-страничный текст Субтельного:"Я написал рецензию на эту книгу, опубликовал её в журнале ЦК КПУ (…) "Под знаменем Ленинизма". С этой рецензией, когда она уже была опубликована, я пошел в издательство "Высшая школа". Показал рецензию, показал книгу и спросил, могут ли они перевести, потому что мы ещё в течение двух-трех лет, как минимум, не сможем такую ​​книгу создать, а вот она уже есть. Издательство очень оперативно организовало перевод, нашлись средства на его издание".Переводчиком книги Субтельного стал филолог Юрий Шевчук, который с 1990 года преподавал украинский язык в Летней школе украиноведения Гарвардского университета. Сам историк так вспоминал:"Началось согласование с компартией. Получили разрешение. С рукописью я приехал в Киев 19 августа 1991 года. Зашел в издательство "Лыбидь". Мне сказали сразу же: "Забирайте свою рукопись и поскорее бегите отсюда!" (…) Уже 24 августа ко мне просто прибежали с просьбой как можно быстрее издать книгу"."История Украины" была издана в Киеве в 1991-94 годах три раза на украинском языке, и один раз – на русском, с предисловием Кульчицкого. Критики книги в своих оценках разошлись: одни называли работу Субтельного "интеллектуальной революцией", другие считали, что историк написал своеобразную сказку об Украине."История Украины" Субтельного была признана одной из самых влиятельных и важных книг, опубликованных Университетом Торонто за первых 100 лет его существования.В 1992 году Орест Субтельный был избран заграничным членом Национальной Академии наук Украины, и с тех пор часто бывал в Киеве. По мнению историка, Украине вовсе не обязательно было интегрироваться в ЕС – достаточно с ним сотрудничать, и ни в коем случае нельзя было изолироваться от России.При этом учёный всегда подчёркивал, что является на Украине гостем:"Я являюсь классическим примером диаспоры: ни здесь, ни там. Это моя личная проблема – не моих родителей, ведь они точно знали, что они украинцы. Я вырос в западном мире, зная, что я отсюда. А здесь ощущаю, что я – оттуда. Это типичное явление политического эмигранта".Субтельный ещё в конце 1990-х неоднократно подчёркивал, что Украине очень повезло получить независимость бескровно:"ЦРУ предсказывало, что у вас будет проливаться кровь с первого года независимости. Отделиться от России всегда было очень сложным историческим вопросом. Беларусь не смогла этого сделать, а Украине удалось. Теперь мир понял геополитическое значение Украины, правда – с помощью таких фигур, как Бжезинский. Вспомните, Америка никогда не смотрела в сторону Украины, а сейчас всё-таки присматривается".При этом он постоянно заявлял о необходимости "революции" на Украине:"Вы имеете государство, но оно досталось вам без борьбы, без героев, без мифов и... без врагов. (…) Ничего нового не скажу, но суть ваших проблем заключается в том, что вы ждёте революционных изменений без революции. Революция не состоялась, а хотите рынка, демократии. Да, произошел распад империи, но чрезвычайный. Ибо когда распадается империя, исчезает имперская элита. Ваша же бюрократия осталась. И это – нетипично. В этом, собственно, и заключается парадокс. (…) Я вот смотрю сейчас на украинцев и чувствую, что, если им только дать возможность, они действительно могут сделать революцию".В 2004 году Субтельный полностью поддержал "майдан", а после этого несколько лёт сотрудничал с проектом Канадского агентство международного развития "Содействие глобальной интеграции Украины", а в 2006-м стал почётным доктором Дипломатической академии Украины.В то время историк стал широко известен публике благодаря мему "линия Субтельного", возникшему после "майдана"-2004. Оказалось, что разделение между регионами, поддержавшими Виктора Ющенко и Виктора Януковича, проходит по линии культурно-языкового разлома, которую Субтельный описал ещё в 1970 году, и воспроизвёл в своей "Истории Украины".Речь шла о линии, отделяющей от остальной Украины Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую области и Крым. Эти регионы Субтельный назвал "территориями, никогда не бывшими составляющей частью исторической Украины", и отметил, что можно говорить о "двух Украинах": "русской" и "украинской"*.С "линией Субтельного" совпали не только выбор президента в 2004 году (Ющенко против Януковича), но также выбор партии на парламентских выборах в 2006-м (БЮТ против Партии регионов) и 2012 годах ("Батькивщина" против Партии регионов). Сам же историк постоянно призывал не преувеличивать значение региональных отличий на Украине, в том числе ссылаясь на Квебек в родной Канаде:"Эта проблема всегда становится актуальной именно в преддверии очередных выборов. Следовательно, за её раздувание ответственны политики".Оценить зрелость политической элиты Украины после государственного переворота в феврале 2014 года Орест Субтельный не смог: к тому времени учёный уже несколько лет боролся с деменцией. Он умер 24 июля 2016 года в Торонто, в некрологах его назвали "легендой украинской истории".* С социологической точки зрения существует три Украины – российская, европейская и украинская (юго-восточная, западная, центральная). "Линия Субтельного" "гуляет" в зависимости от того, за кого проголосовали регионы центра. – Ред.

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https://ukraina.ru/20250523/istoricheskiy-mif-khto-tak-ukrants--chogo-voni-khochut-istoriya-ukrainy-po-grushevskomu-1062903239.html

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