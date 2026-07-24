https://ukraina.ru/20260724/maga-na-autsorse-bankovaya-pokupaet-amerikanskikh-liderov-mneniy-pered-vizitom-zelenskogo-v-ssha-1081819054.html

MAGA на аутсорсе: Банковая покупает американских лидеров мнений перед визитом Зеленского в США

MAGA на аутсорсе: Банковая покупает американских лидеров мнений перед визитом Зеленского в США - 24.07.2026 Украина.ру

MAGA на аутсорсе: Банковая покупает американских лидеров мнений перед визитом Зеленского в США

Киев начал скупать американских лидеров мнений, поддерживающих движение MAGA и Республиканскую партию

2026-07-24T15:44

2026-07-24T15:44

2026-07-24T15:44

эксклюзив

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

республиканская партия

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А ведь раньше украинской публике показывали звезд Голливуда. Анджелина Джоли ела круассаны во Львове, изображая из себя миссионерку ООН. Шон Пенн передавал актеру Зеленскому свой "Оскар" и снимал бесплатно документалистику об украинской войне, лидер рок-группы U2 Боно исполнял свои самые известные композиции на станции метро "Крещатик", а актриса Джессика Честейн сочувствовала детишкам в "Охматдете". Все эти актеры и музыканты помогали Зеленскому формировать образ "незламного борца" за Украину и продвигать эту "потужность" на Западе - именно оттуда на незламность и потужность давали миллиарды для продолжения войны с РФ. Но после смены хозяина Белого дома сменилась и массовка на украинской сцене - теперь вместо шоуменов и артистов выступают в поддержку киевского режима политические активисты, лидеры мнений и журналисты. Трамп не рассматривает Джоли, как инструмент политического лоббизма, а вот точка зрения сторонников MAGA для него, похоже, имеет значение. Поэтому перед визитом Зеленского в Вашингтон Украину посетила любимая блогерша Трампа Лора Лумер. Ее считают одной из самых влиятельных сторонниц президента США: она сопровождает Трампа в его перелетах бортом №1 и даже раздает ему кадровые советы. Например, по рекомендации Лумер американский лидер отправил в отставку генерала Джеффри Круза, главу Оборонного разведывательного агентства. При этом она выступала против военной поддержки Украины со стороны США, а президента Владимира Путина называла защитником традиционных ценностей. Но несколько дней назад Лора переобулась и заявила, что стала жертвой российской пропаганды. "Я делала много пропутинских комментариев", - признается сегодня блогерша, забыв о том, как после блокировки всех ее аккаунтов в ряде популярных соцсетей и сервисов именно российский телеканал RT предложил ей площадку для выражения своей позиции. Также Лумер резко переменила свое отношение к президенту России и стала подозревать его в информационных операциях. Она предположила, что заявления Путина о поддержке Трампа могли быть частью информационной кампании, направленной на американских консерваторов. Лумер отметила, что из-за постоянных заявлений о российском вмешательстве в выборы многие представители правого движения начали воспринимать любую критику Кремля, как политическую атаку против Трампа. По словам блогерши, именно поэтому она долгое время была настроена против Украины и повторяла тезисы "российской пропаганды", считая их правдивыми. Но после визита в бандеровский концлагерь она моментально изменила свою точку зрения - так как якобы увидела "реальные последствия российской агрессии". Блогершу свозили в Ирпень и в Киево-Печерскую лавру, после чего она опубликовала репортаж с кричащим названием "Путин атакует Иисуса Христа дронами". Также она посетила настоящий "Макдональдс" в Киеве и порадовалась возможности съесть "автентичный" американский гамбургер, а не российскую "подделку": по ее мнению, россияне невыносимо страдают из-за санкций против американского фастфуда. Но кульминацией визита инфлюенсера стало, конечно же, интервью с Владимиром Зеленским. Пока что в сеть попала только часть репортажа, но самая выгодная для главы киевского режима. Там Зеленский рассказывает, как при поддержке Ватикана помирился с Трампом после скандала в Овальном кабинете. "Да, встреча была непродолжительной, но я всегда говорил, что, на мой взгляд, это исторический момент, ведь за 15–20 минут мы изменили характер наших отношений. Вокруг нас никого не было, мы были только вдвоем", - поведал Зеленский. Он добавил, что был очень рад услышать президента США и надеется, что это взаимно."Он позвонил мне, а я позвонил ему. И я считаю, что это должно остаться между нами двумя, но все прошло очень хорошо", - подчеркивает близость к телу Трампа нелегитимный украинский президент. Американский лидер уже оценил прогиб. Он перепостил в Truth Social фрагмент интервью своей любимой блогерши с Зеленским и подписал его словами "Очень хорошо". Похоже, золотой крючок Трампом заглочен. Почему золотой? По данным информированных источников, визит Лумер на Украину и ее интервью с Зеленским обошлись Банковой в 2 млн долларов. К слову, активистка Республиканской партии не первая и не последняя, кого покупает киевский режим. Переобулся на ходу еще один известный MAGA-блогер Тим Пул, ранее выступавший против поддержки Украины. Но теперь он круто поменял риторику и топит за "незалежную", верит в ее победу и называет это борьбой "за существование против диктатора". Имя диктатора не называется, но это явно не Зеленский. Также Пул выразил надежду, что Трамп продолжит помогать Киеву в его противостоянии с Россией. В комментариях ему уже заявили, что Зеленский разрушил свою страну. На это Пул ответил: "Ложь! Зеленский - это Авраам Линкольн нашего поколения. Он народный герой". Что ж, Черчиллем Зеленский уже был, теперь пора вживаться в роль отца-основателя США. А там и Трамп будет у него на посылках - как в сказке о рыбаке и рыбке.Примечательно, что еще пару лет назад Пул называл Украину "главным врагом США" и выступал против военной помощи Киеву. Но, как пишут сегодня украинские медиа, за это блогеру платили русские: якобы стало известно, что связанная с Пулом компания получала российские средства за распространение "прокремлёвских нарративов". Ну, а Зеленского раскаявшийся инфлюенсер решил поддерживать совершенно безвозмездно. Верим? А может, просто спонсор изменился и предложил большую сумму? Почему нет? Денег у Зеленского после всех распилов американской и европейской помощи - как у дурака фантиков, и вчерашний шоумен всегда правильно оценивал силу и роль информационного влияния. Поэтому для него картинка в телевизоре всегда была главней любых отчетов Генштаба или провалов на фронте. Вот и сейчас, накануне визита в США, глава киевского режима не жалеет средств на создание такой картинки для главного американского зрителя - Дональда Трампа."Изменение риторики этих американских блогеров-проституток напрямую связано с посредником, который выходил на их представителей. То есть на представителя каждого из этих блогеров не так давно вышел некий посредник, причем базирующийся в Соединенных Штатах Америки. Этот посредник сначала непрямо, а потом достаточно четко проартикулировал суммы, которые будут заплачены за определенные действия. Приезд в Украину и допуск к телу предполагает высшую ставку. Это около 2 млн долларов. Просто "изменение риторики" на месте стоит дешевле. Оплата осуществляется на анонимный криптовалютный кошелек с анонимного криптовалютного кошелька. После принципиального согласия блогер получает аванс. Это своего рода подпись под соглашением. После первого "публичного прозрения" блогера, который видит, что Зеленский это Линкольн, Черчилль и Карл Маркс в одном лице, на счет блогера поступает более крупная сумма", - разоблачает схему украинский блогер Анатолий Шарий. Интересно, что в нищей Украине, где не хватает денег на выплаты военным, не говоря уж о поддержке переселенцев, сирот и инвалидов, находятся миллионы на оплату американских говорящих голов. Это означает, что никакие социальные или экономические проблемы украинцев киевский режим не интересуют - хоть вся Украина гори огнем. То, что имеет сейчас значение - особенно на фоне "картонных Майданов" - это удержание и укрепление личной власти Зеленского, которого "соросята" во главе с экс-министром обороны Михаилом Федоровым мечтают сделать не Линкольном, а английской королевой. Поэтому спонсоры ОП скинулись на медийную американскую поддержку Зеленскому - в расчете на то, что его визит в Белый дом окажется удачным и Трамп даст добро на расширение военных программ по производству беспилотников и ракет, разморозит финансовую помощь Украине и вложенные в инфлюенсеров миллионы вернутся сторицей. А главное, будет дадено по зубам картонному войску глобалистов и все военные госзаказы и госзакупки дронов пойдут через Зеленского, а не через Федорова, который требует вернуть его в Министерство обороны, под крышу Илона Маска и прочих американских представителей хайтек-ВПК. Такая настойчивость объясняется просто: по данным информированных источников, реальная стоимость беспилотников, приобретаемых за деньги внешних спонсоров, завышается на 50-60% от настоящей цены. Очень прибыльный бизнес, который позволяет покупать американских блогеров и внимание американского президента.Выходит, что Украина коррумпирует Америку? А ведь не так давно над подобным предположением высокомерно насмехались и ссылались на НАБУ и "пленки Миндича". Мол, коррупция на Украине чисто внутренняя проблема, с которой легко справляются надгосударственные антикоррупционные структуры. Но вот теперь выясняется, что за 12 постмайданных лет эта прокладка больше неэффективна, методы НАБУ не работают, и президентов из-за коррупции (как это было с Петром Порошенко*) не снимают. Зато внешнее финансирование постепенно превращается в инструмент влияния уже на самих западных партнеров через сеть подрядчиков, консультантов, лоббистов и лидеров общественного мнения. То есть речь идет не только об экспорте украинской повестки, но и об экспорте коррупционных практик, когда финансовые ресурсы, поступающие под лозунгами поддержки Украины, начинают работать на формирование благоприятной политической среды в странах-донорах. В общем, подготовка встречи Трампа и Зеленского идет полным ходом, но самое главное - она идет за американские деньги. Вот недаром же Трамп когда-то называл Зеленского лучшим торгашом в истории.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО кадровых перестановках на Украине в материале "А теперь – Драпатый!" Кое-что о кадровой политике Зеленского.

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, республиканская партия