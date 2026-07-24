MAGA на аутсорсе: Банковая покупает американских лидеров мнений перед визитом Зеленского в США - 24.07.2026 Украина.ру
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MAGA на аутсорсе: Банковая покупает американских лидеров мнений перед визитом Зеленского в США
MAGA на аутсорсе: Банковая покупает американских лидеров мнений перед визитом Зеленского в США - 24.07.2026 Украина.ру
MAGA на аутсорсе: Банковая покупает американских лидеров мнений перед визитом Зеленского в США
Киев начал скупать американских лидеров мнений, поддерживающих движение MAGA и Республиканскую партию
2026-07-24T15:44
2026-07-24T15:44
эксклюзив
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
республиканская партия
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А ведь раньше украинской публике показывали звезд Голливуда. Анджелина Джоли ела круассаны во Львове, изображая из себя миссионерку ООН. Шон Пенн передавал актеру Зеленскому свой "Оскар" и снимал бесплатно документалистику об украинской войне, лидер рок-группы U2 Боно исполнял свои самые известные композиции на станции метро "Крещатик", а актриса Джессика Честейн сочувствовала детишкам в "Охматдете". Все эти актеры и музыканты помогали Зеленскому формировать образ "незламного борца" за Украину и продвигать эту "потужность" на Западе - именно оттуда на незламность и потужность давали миллиарды для продолжения войны с РФ. Но после смены хозяина Белого дома сменилась и массовка на украинской сцене - теперь вместо шоуменов и артистов выступают в поддержку киевского режима политические активисты, лидеры мнений и журналисты. Трамп не рассматривает Джоли, как инструмент политического лоббизма, а вот точка зрения сторонников MAGA для него, похоже, имеет значение. Поэтому перед визитом Зеленского в Вашингтон Украину посетила любимая блогерша Трампа Лора Лумер. Ее считают одной из самых влиятельных сторонниц президента США: она сопровождает Трампа в его перелетах бортом №1 и даже раздает ему кадровые советы. Например, по рекомендации Лумер американский лидер отправил в отставку генерала Джеффри Круза, главу Оборонного разведывательного агентства. При этом она выступала против военной поддержки Украины со стороны США, а президента Владимира Путина называла защитником традиционных ценностей. Но несколько дней назад Лора переобулась и заявила, что стала жертвой российской пропаганды. "Я делала много пропутинских комментариев", - признается сегодня блогерша, забыв о том, как после блокировки всех ее аккаунтов в ряде популярных соцсетей и сервисов именно российский телеканал RT предложил ей площадку для выражения своей позиции. Также Лумер резко переменила свое отношение к президенту России и стала подозревать его в информационных операциях. Она предположила, что заявления Путина о поддержке Трампа могли быть частью информационной кампании, направленной на американских консерваторов. Лумер отметила, что из-за постоянных заявлений о российском вмешательстве в выборы многие представители правого движения начали воспринимать любую критику Кремля, как политическую атаку против Трампа. По словам блогерши, именно поэтому она долгое время была настроена против Украины и повторяла тезисы "российской пропаганды", считая их правдивыми. Но после визита в бандеровский концлагерь она моментально изменила свою точку зрения - так как якобы увидела "реальные последствия российской агрессии". Блогершу свозили в Ирпень и в Киево-Печерскую лавру, после чего она опубликовала репортаж с кричащим названием "Путин атакует Иисуса Христа дронами". Также она посетила настоящий "Макдональдс" в Киеве и порадовалась возможности съесть "автентичный" американский гамбургер, а не российскую "подделку": по ее мнению, россияне невыносимо страдают из-за санкций против американского фастфуда. Но кульминацией визита инфлюенсера стало, конечно же, интервью с Владимиром Зеленским. Пока что в сеть попала только часть репортажа, но самая выгодная для главы киевского режима. Там Зеленский рассказывает, как при поддержке Ватикана помирился с Трампом после скандала в Овальном кабинете. "Да, встреча была непродолжительной, но я всегда говорил, что, на мой взгляд, это исторический момент, ведь за 15–20 минут мы изменили характер наших отношений. Вокруг нас никого не было, мы были только вдвоем", - поведал Зеленский. Он добавил, что был очень рад услышать президента США и надеется, что это взаимно."Он позвонил мне, а я позвонил ему. И я считаю, что это должно остаться между нами двумя, но все прошло очень хорошо", - подчеркивает близость к телу Трампа нелегитимный украинский президент. Американский лидер уже оценил прогиб. Он перепостил в Truth Social фрагмент интервью своей любимой блогерши с Зеленским и подписал его словами "Очень хорошо". Похоже, золотой крючок Трампом заглочен. Почему золотой? По данным информированных источников, визит Лумер на Украину и ее интервью с Зеленским обошлись Банковой в 2 млн долларов. К слову, активистка Республиканской партии не первая и не последняя, кого покупает киевский режим. Переобулся на ходу еще один известный MAGA-блогер Тим Пул, ранее выступавший против поддержки Украины. Но теперь он круто поменял риторику и топит за "незалежную", верит в ее победу и называет это борьбой "за существование против диктатора". Имя диктатора не называется, но это явно не Зеленский. Также Пул выразил надежду, что Трамп продолжит помогать Киеву в его противостоянии с Россией. В комментариях ему уже заявили, что Зеленский разрушил свою страну. На это Пул ответил: "Ложь! Зеленский - это Авраам Линкольн нашего поколения. Он народный герой". Что ж, Черчиллем Зеленский уже был, теперь пора вживаться в роль отца-основателя США. А там и Трамп будет у него на посылках - как в сказке о рыбаке и рыбке.Примечательно, что еще пару лет назад Пул называл Украину "главным врагом США" и выступал против военной помощи Киеву. Но, как пишут сегодня украинские медиа, за это блогеру платили русские: якобы стало известно, что связанная с Пулом компания получала российские средства за распространение "прокремлёвских нарративов". Ну, а Зеленского раскаявшийся инфлюенсер решил поддерживать совершенно безвозмездно. Верим? А может, просто спонсор изменился и предложил большую сумму? Почему нет? Денег у Зеленского после всех распилов американской и европейской помощи - как у дурака фантиков, и вчерашний шоумен всегда правильно оценивал силу и роль информационного влияния. Поэтому для него картинка в телевизоре всегда была главней любых отчетов Генштаба или провалов на фронте. Вот и сейчас, накануне визита в США, глава киевского режима не жалеет средств на создание такой картинки для главного американского зрителя - Дональда Трампа."Изменение риторики этих американских блогеров-проституток напрямую связано с посредником, который выходил на их представителей. То есть на представителя каждого из этих блогеров не так давно вышел некий посредник, причем базирующийся в Соединенных Штатах Америки. Этот посредник сначала непрямо, а потом достаточно четко проартикулировал суммы, которые будут заплачены за определенные действия. Приезд в Украину и допуск к телу предполагает высшую ставку. Это около 2 млн долларов. Просто "изменение риторики" на месте стоит дешевле. Оплата осуществляется на анонимный криптовалютный кошелек с анонимного криптовалютного кошелька. После принципиального согласия блогер получает аванс. Это своего рода подпись под соглашением. После первого "публичного прозрения" блогера, который видит, что Зеленский это Линкольн, Черчилль и Карл Маркс в одном лице, на счет блогера поступает более крупная сумма", - разоблачает схему украинский блогер Анатолий Шарий. Интересно, что в нищей Украине, где не хватает денег на выплаты военным, не говоря уж о поддержке переселенцев, сирот и инвалидов, находятся миллионы на оплату американских говорящих голов. Это означает, что никакие социальные или экономические проблемы украинцев киевский режим не интересуют - хоть вся Украина гори огнем. То, что имеет сейчас значение - особенно на фоне "картонных Майданов" - это удержание и укрепление личной власти Зеленского, которого "соросята" во главе с экс-министром обороны Михаилом Федоровым мечтают сделать не Линкольном, а английской королевой. Поэтому спонсоры ОП скинулись на медийную американскую поддержку Зеленскому - в расчете на то, что его визит в Белый дом окажется удачным и Трамп даст добро на расширение военных программ по производству беспилотников и ракет, разморозит финансовую помощь Украине и вложенные в инфлюенсеров миллионы вернутся сторицей. А главное, будет дадено по зубам картонному войску глобалистов и все военные госзаказы и госзакупки дронов пойдут через Зеленского, а не через Федорова, который требует вернуть его в Министерство обороны, под крышу Илона Маска и прочих американских представителей хайтек-ВПК. Такая настойчивость объясняется просто: по данным информированных источников, реальная стоимость беспилотников, приобретаемых за деньги внешних спонсоров, завышается на 50-60% от настоящей цены. Очень прибыльный бизнес, который позволяет покупать американских блогеров и внимание американского президента.Выходит, что Украина коррумпирует Америку? А ведь не так давно над подобным предположением высокомерно насмехались и ссылались на НАБУ и "пленки Миндича". Мол, коррупция на Украине чисто внутренняя проблема, с которой легко справляются надгосударственные антикоррупционные структуры. Но вот теперь выясняется, что за 12 постмайданных лет эта прокладка больше неэффективна, методы НАБУ не работают, и президентов из-за коррупции (как это было с Петром Порошенко*) не снимают. Зато внешнее финансирование постепенно превращается в инструмент влияния уже на самих западных партнеров через сеть подрядчиков, консультантов, лоббистов и лидеров общественного мнения. То есть речь идет не только об экспорте украинской повестки, но и об экспорте коррупционных практик, когда финансовые ресурсы, поступающие под лозунгами поддержки Украины, начинают работать на формирование благоприятной политической среды в странах-донорах. В общем, подготовка встречи Трампа и Зеленского идет полным ходом, но самое главное - она идет за американские деньги. Вот недаром же Трамп когда-то называл Зеленского лучшим торгашом в истории.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО кадровых перестановках на Украине в материале "А теперь – Драпатый!" Кое-что о кадровой политике Зеленского.
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Елена Кирюшкина
Елена Кирюшкина
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, республиканская партия
Эксклюзив, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Республиканская партия

MAGA на аутсорсе: Банковая покупает американских лидеров мнений перед визитом Зеленского в США

15:44 24.07.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых
Визит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Елена Кирюшкина
Все материалы
Киев начал скупать американских лидеров мнений, поддерживающих движение MAGA и Республиканскую партию
А ведь раньше украинской публике показывали звезд Голливуда. Анджелина Джоли ела круассаны во Львове, изображая из себя миссионерку ООН. Шон Пенн передавал актеру Зеленскому свой "Оскар" и снимал бесплатно документалистику об украинской войне, лидер рок-группы U2 Боно исполнял свои самые известные композиции на станции метро "Крещатик", а актриса Джессика Честейн сочувствовала детишкам в "Охматдете".
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : соцсети
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Шон Пенн Оскар
Зеленский Шон Пенн Оскар - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Зеленский Шон Пенн Оскар
Все эти актеры и музыканты помогали Зеленскому формировать образ "незламного борца" за Украину и продвигать эту "потужность" на Западе - именно оттуда на незламность и потужность давали миллиарды для продолжения войны с РФ.
Но после смены хозяина Белого дома сменилась и массовка на украинской сцене - теперь вместо шоуменов и артистов выступают в поддержку киевского режима политические активисты, лидеры мнений и журналисты.
Трамп не рассматривает Джоли, как инструмент политического лоббизма, а вот точка зрения сторонников MAGA для него, похоже, имеет значение. Поэтому перед визитом Зеленского в Вашингтон Украину посетила любимая блогерша Трампа Лора Лумер.
Ее считают одной из самых влиятельных сторонниц президента США: она сопровождает Трампа в его перелетах бортом №1 и даже раздает ему кадровые советы. Например, по рекомендации Лумер американский лидер отправил в отставку генерала Джеффри Круза, главу Оборонного разведывательного агентства.
При этом она выступала против военной поддержки Украины со стороны США, а президента Владимира Путина называла защитником традиционных ценностей. Но несколько дней назад Лора переобулась и заявила, что стала жертвой российской пропаганды.
"Я делала много пропутинских комментариев", - признается сегодня блогерша, забыв о том, как после блокировки всех ее аккаунтов в ряде популярных соцсетей и сервисов именно российский телеканал RT предложил ей площадку для выражения своей позиции.
Также Лумер резко переменила свое отношение к президенту России и стала подозревать его в информационных операциях. Она предположила, что заявления Путина о поддержке Трампа могли быть частью информационной кампании, направленной на американских консерваторов.
Лумер отметила, что из-за постоянных заявлений о российском вмешательстве в выборы многие представители правого движения начали воспринимать любую критику Кремля, как политическую атаку против Трампа. По словам блогерши, именно поэтому она долгое время была настроена против Украины и повторяла тезисы "российской пропаганды", считая их правдивыми.
Но после визита в бандеровский концлагерь она моментально изменила свою точку зрения - так как якобы увидела "реальные последствия российской агрессии". Блогершу свозили в Ирпень и в Киево-Печерскую лавру, после чего она опубликовала репортаж с кричащим названием "Путин атакует Иисуса Христа дронами".
Также она посетила настоящий "Макдональдс" в Киеве и порадовалась возможности съесть "автентичный" американский гамбургер, а не российскую "подделку": по ее мнению, россияне невыносимо страдают из-за санкций против американского фастфуда.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Laura LoomerЛора Лумер
Лора Лумер - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Laura Loomer
Лора Лумер
Но кульминацией визита инфлюенсера стало, конечно же, интервью с Владимиром Зеленским. Пока что в сеть попала только часть репортажа, но самая выгодная для главы киевского режима. Там Зеленский рассказывает, как при поддержке Ватикана помирился с Трампом после скандала в Овальном кабинете.
"Да, встреча была непродолжительной, но я всегда говорил, что, на мой взгляд, это исторический момент, ведь за 15–20 минут мы изменили характер наших отношений. Вокруг нас никого не было, мы были только вдвоем", - поведал Зеленский.
Он добавил, что был очень рад услышать президента США и надеется, что это взаимно.
"Он позвонил мне, а я позвонил ему. И я считаю, что это должно остаться между нами двумя, но все прошло очень хорошо", - подчеркивает близость к телу Трампа нелегитимный украинский президент. Американский лидер уже оценил прогиб. Он перепостил в Truth Social фрагмент интервью своей любимой блогерши с Зеленским и подписал его словами "Очень хорошо".
Похоже, золотой крючок Трампом заглочен. Почему золотой? По данным информированных источников, визит Лумер на Украину и ее интервью с Зеленским обошлись Банковой в 2 млн долларов.
К слову, активистка Республиканской партии не первая и не последняя, кого покупает киевский режим. Переобулся на ходу еще один известный MAGA-блогер Тим Пул, ранее выступавший против поддержки Украины. Но теперь он круто поменял риторику и топит за "незалежную", верит в ее победу и называет это борьбой "за существование против диктатора". Имя диктатора не называется, но это явно не Зеленский.
Также Пул выразил надежду, что Трамп продолжит помогать Киеву в его противостоянии с Россией. В комментариях ему уже заявили, что Зеленский разрушил свою страну. На это Пул ответил: "Ложь! Зеленский - это Авраам Линкольн нашего поколения. Он народный герой".
Что ж, Черчиллем Зеленский уже был, теперь пора вживаться в роль отца-основателя США. А там и Трамп будет у него на посылках - как в сказке о рыбаке и рыбке.
Примечательно, что еще пару лет назад Пул называл Украину "главным врагом США" и выступал против военной помощи Киеву. Но, как пишут сегодня украинские медиа, за это блогеру платили русские: якобы стало известно, что связанная с Пулом компания получала российские средства за распространение "прокремлёвских нарративов". Ну, а Зеленского раскаявшийся инфлюенсер решил поддерживать совершенно безвозмездно. Верим?
А может, просто спонсор изменился и предложил большую сумму? Почему нет? Денег у Зеленского после всех распилов американской и европейской помощи - как у дурака фантиков, и вчерашний шоумен всегда правильно оценивал силу и роль информационного влияния. Поэтому для него картинка в телевизоре всегда была главней любых отчетов Генштаба или провалов на фронте.
Вот и сейчас, накануне визита в США, глава киевского режима не жалеет средств на создание такой картинки для главного американского зрителя - Дональда Трампа.
"Изменение риторики этих американских блогеров-проституток напрямую связано с посредником, который выходил на их представителей. То есть на представителя каждого из этих блогеров не так давно вышел некий посредник, причем базирующийся в Соединенных Штатах Америки. Этот посредник сначала непрямо, а потом достаточно четко проартикулировал суммы, которые будут заплачены за определенные действия. Приезд в Украину и допуск к телу предполагает высшую ставку. Это около 2 млн долларов. Просто "изменение риторики" на месте стоит дешевле. Оплата осуществляется на анонимный криптовалютный кошелек с анонимного криптовалютного кошелька. После принципиального согласия блогер получает аванс. Это своего рода подпись под соглашением. После первого "публичного прозрения" блогера, который видит, что Зеленский это Линкольн, Черчилль и Карл Маркс в одном лице, на счет блогера поступает более крупная сумма", - разоблачает схему украинский блогер Анатолий Шарий.
Интересно, что в нищей Украине, где не хватает денег на выплаты военным, не говоря уж о поддержке переселенцев, сирот и инвалидов, находятся миллионы на оплату американских говорящих голов. Это означает, что никакие социальные или экономические проблемы украинцев киевский режим не интересуют - хоть вся Украина гори огнем.
То, что имеет сейчас значение - особенно на фоне "картонных Майданов" - это удержание и укрепление личной власти Зеленского, которого "соросята" во главе с экс-министром обороны Михаилом Федоровым мечтают сделать не Линкольном, а английской королевой.
Поэтому спонсоры ОП скинулись на медийную американскую поддержку Зеленскому - в расчете на то, что его визит в Белый дом окажется удачным и Трамп даст добро на расширение военных программ по производству беспилотников и ракет, разморозит финансовую помощь Украине и вложенные в инфлюенсеров миллионы вернутся сторицей.
А главное, будет дадено по зубам картонному войску глобалистов и все военные госзаказы и госзакупки дронов пойдут через Зеленского, а не через Федорова, который требует вернуть его в Министерство обороны, под крышу Илона Маска и прочих американских представителей хайтек-ВПК.
Такая настойчивость объясняется просто: по данным информированных источников, реальная стоимость беспилотников, приобретаемых за деньги внешних спонсоров, завышается на 50-60% от настоящей цены. Очень прибыльный бизнес, который позволяет покупать американских блогеров и внимание американского президента.
Выходит, что Украина коррумпирует Америку? А ведь не так давно над подобным предположением высокомерно насмехались и ссылались на НАБУ и "пленки Миндича". Мол, коррупция на Украине чисто внутренняя проблема, с которой легко справляются надгосударственные антикоррупционные структуры. Но вот теперь выясняется, что за 12 постмайданных лет эта прокладка больше неэффективна, методы НАБУ не работают, и президентов из-за коррупции (как это было с Петром Порошенко*) не снимают.
Зато внешнее финансирование постепенно превращается в инструмент влияния уже на самих западных партнеров через сеть подрядчиков, консультантов, лоббистов и лидеров общественного мнения. То есть речь идет не только об экспорте украинской повестки, но и об экспорте коррупционных практик, когда финансовые ресурсы, поступающие под лозунгами поддержки Украины, начинают работать на формирование благоприятной политической среды в странах-донорах.
В общем, подготовка встречи Трампа и Зеленского идет полным ходом, но самое главное - она идет за американские деньги. Вот недаром же Трамп когда-то называл Зеленского лучшим торгашом в истории.
*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
О кадровых перестановках на Украине в материале "А теперь – Драпатый!" Кое-что о кадровой политике Зеленского.
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ЭксклюзивУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинРеспубликанская партия
 
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