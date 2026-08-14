Истребители НАТО сбили над Латвией "заблудившийся" беспилотник - 14.08.2026 Украина.ру
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Истребители НАТО сбили над Латвией "заблудившийся" беспилотник
Истребители НАТО сбили над Латвией "заблудившийся" беспилотник - 14.08.2026 Украина.ру
Истребители НАТО сбили над Латвией "заблудившийся" беспилотник
Истребители НАТО сбили над Латвией беспилотник, из-за которого в ряде районов страны объявили воздушную тревогу. Об этом о ссылкой на латвийских военных утром 14 августа сообщает Reuters
2026-08-14T07:05
2026-08-14T07:06
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Экстренное оповещение о воздушной тревоге ранее было отправлено жителям Аугшдаугавского, Прейльского и Балвского краёв республики.Одновременно власти Финляндии ввели временные ограничения для движения воздушного и морского транспорта в восточной части Финского залива."Латвия отменила предупреждение о воздушной угрозе, союзные истребители сбили беспилотник", — говорится в сообщении агентства.Инцидент произошёл на фоне отражения налета беспилотников ВСУ на соседнюю с Латвией Ленинградскую область. По последним данным, силы ПВО уже сбили 51 БПЛА, при этом боевая работа продолжается.В последнее время в воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские беспилотники, хотя по утверждению Эстонии, Латвии и Литвы они якобы не давали разрешения Киеву использовать свои территории и воздушное пространство для атак на объекты в России.Ранее сообщалось, что совместное предприятие по выпуску украинских беспилотников разместят в латгальской приграничной зоне, а не в Риге, как планировалось ранее.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Латвия, НАТО, Финляндия, истребитель, БПЛА, БПЛА сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Россия, Ленинградская область, Reuters

Истребители НАТО сбили над Латвией "заблудившийся" беспилотник

07:05 14.08.2026 (обновлено: 07:06 14.08.2026)
 
© Фото : Sputnik / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© Фото : Sputnik
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Истребители НАТО сбили над Латвией беспилотник, из-за которого в ряде районов страны объявили воздушную тревогу. Об этом о ссылкой на латвийских военных утром 14 августа сообщает Reuters
Экстренное оповещение о воздушной тревоге ранее было отправлено жителям Аугшдаугавского, Прейльского и Балвского краёв республики.
Одновременно власти Финляндии ввели временные ограничения для движения воздушного и морского транспорта в восточной части Финского залива.
"Латвия отменила предупреждение о воздушной угрозе, союзные истребители сбили беспилотник", — говорится в сообщении агентства.
Инцидент произошёл на фоне отражения налета беспилотников ВСУ на соседнюю с Латвией Ленинградскую область. По последним данным, силы ПВО уже сбили 51 БПЛА, при этом боевая работа продолжается.
В последнее время в воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские беспилотники, хотя по утверждению Эстонии, Латвии и Литвы они якобы не давали разрешения Киеву использовать свои территории и воздушное пространство для атак на объекты в России.
Ранее сообщалось, что совместное предприятие по выпуску украинских беспилотников разместят в латгальской приграничной зоне, а не в Риге, как планировалось ранее.
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