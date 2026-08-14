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Истребители НАТО сбили над Латвией "заблудившийся" беспилотник
Истребители НАТО сбили над Латвией "заблудившийся" беспилотник - 14.08.2026 Украина.ру
Истребители НАТО сбили над Латвией "заблудившийся" беспилотник
Истребители НАТО сбили над Латвией беспилотник, из-за которого в ряде районов страны объявили воздушную тревогу. Об этом о ссылкой на латвийских военных утром 14 августа сообщает Reuters
2026-08-14T07:05
2026-08-14T07:05
2026-08-14T07:06
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Экстренное оповещение о воздушной тревоге ранее было отправлено жителям Аугшдаугавского, Прейльского и Балвского краёв республики.Одновременно власти Финляндии ввели временные ограничения для движения воздушного и морского транспорта в восточной части Финского залива."Латвия отменила предупреждение о воздушной угрозе, союзные истребители сбили беспилотник", — говорится в сообщении агентства.Инцидент произошёл на фоне отражения налета беспилотников ВСУ на соседнюю с Латвией Ленинградскую область. По последним данным, силы ПВО уже сбили 51 БПЛА, при этом боевая работа продолжается.В последнее время в воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские беспилотники, хотя по утверждению Эстонии, Латвии и Литвы они якобы не давали разрешения Киеву использовать свои территории и воздушное пространство для атак на объекты в России.Ранее сообщалось, что совместное предприятие по выпуску украинских беспилотников разместят в латгальской приграничной зоне, а не в Риге, как планировалось ранее.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, латвия, нато, финляндия, истребитель, бпла, бпла сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, россия, ленинградская область, reuters
Украина.ру, Новости, Латвия, НАТО, Финляндия, истребитель, БПЛА, БПЛА сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Россия, Ленинградская область, Reuters
Истребители НАТО сбили над Латвией "заблудившийся" беспилотник
07:05 14.08.2026 (обновлено: 07:06 14.08.2026)
Истребители НАТО сбили над Латвией беспилотник, из-за которого в ряде районов страны объявили воздушную тревогу. Об этом о ссылкой на латвийских военных утром 14 августа сообщает Reuters
Экстренное оповещение о воздушной тревоге ранее было отправлено жителям Аугшдаугавского, Прейльского и Балвского краёв республики.
Одновременно власти Финляндии ввели временные ограничения для движения воздушного и морского транспорта в восточной части Финского залива.
"Латвия отменила предупреждение о воздушной угрозе, союзные истребители сбили беспилотник", — говорится в сообщении агентства.
Инцидент произошёл на фоне отражения налета беспилотников ВСУ на соседнюю с Латвией Ленинградскую область. По последним данным, силы ПВО уже сбили 51 БПЛА, при этом боевая работа продолжается.
В последнее время в воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские беспилотники, хотя по утверждению Эстонии, Латвии и Литвы они якобы не давали разрешения Киеву использовать свои территории и воздушное пространство для атак на объекты в России.
Ранее сообщалось, что совместное предприятие по выпуску украинских беспилотников разместят в латгальской приграничной зоне, а не в Риге, как планировалось ранее. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.