Блокада Чёрного моря. Что дальше? - 24.07.2026 Украина.ру
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Блокада Чёрного моря. Что дальше?
Блокада Чёрного моря. Что дальше? - 24.07.2026 Украина.ру
Блокада Чёрного моря. Что дальше?
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ни одно судно за день не смогло зайти в порты Одесской и Николаевской областей. Блокада Черноморского судоходства стала ответом ВКС РФ на систематические удары Украины по российской инфраструктуре
2026-07-24T16:29
2026-07-24T16:29
эксклюзив
на площадях и площадках
украина
россия
черное море
владимир зеленский
остап дроздов
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Проход любого судна в черноморском бассейне, даже под иностранным флагом, стал слишком рискованным. Потери несет, прежде всего экономические, в большей степени Украина. Ведь весь грузопоток переориентировался на порты Румынии. Кстати, румынский порт Констанца всегда претендовал на лидерство в Чёрном море и дунайские (читай европейские) грузопотоки. На этом треке Украина с ее мощными советскими глубоководными тремя портами и дунайским каналом имела безусловное превосходство. Но теперь это преимущество утрачено. Со времен "зерновой сделки" Украина неоднократно нарушала договоренности, которые обеспечивали безопасность гражданского и коммерческого судоходства в Чёрном море. Что дальше? Анализировали эксперты в своих соцсетях.Политолог Георгий БовтВ результате российских ударов иностранные суда фактически перестали заходить в украинские порты с 22 июля (в Одессу, Черноморск, Измаил, Южный). Логистика переориентируется на Румынию и сухопутные маршруты. Теперь противник явно старается сделать все возможное, чтобы они перестали заходить и в российские порты тоже. Переориентироваться на Румынию Россия при этом явно не сможет, придется опираться только на свой флот и работать под вражескими обстрелами.Журналист Диана ПанченкоЭто же вы начали! Это вы сошли с ума и превратили два моря в поле боя: начали бить по российским и иностранным гражданским судам, убивать иностранные экипажи, бить по казахским терминалам и американской нефти. Чего вы ждали? Россия позволяла Украине экспортировать зерно по политическим соображениям. Во-первых, чтобы не вызывать голод в наиболее незащищённых странах. Во-вторых, потому что сама экспортировала зерно и нефть через Азовское и Чёрное моря. Это международные воды. Но вам надо больше жести и крови, чтобы бежать жаловаться. Вы, кровопийцы и их шестёрка, разобьётесь вдребезги, лишь бы нагадить людям и в России, и в Украине! ... так радовались ценам на бензин на российских заправках! Но теперь бензин в Украине в 2 раза дороже, чем в России. И будет ещё дороже. Расскажите об этом людям.При этом в России есть и нефть, и переработка, и компетенции, чтобы всё восстановить. У Зеленских нет ничего. Вы радуетесь ударам и по России, и по Украине. Потому что это даёт вам возможность существовать и клянчить больше денег. Ради себя любимых вы уничтожите Украину. Когда-нибудь до украинцев дойдёт, кто их настоящий враг. Где к тому времени будет Зеленский? Точно не в Украине. Террористы, захватившие целую страну.Украинский публицист Остап ДроздовЧерное море заблокировано полностью. Любое движение судов остановилось. Невозможно вывезти зерно и другой экспорт в разгар сбора урожая. Россия атакует даже гражданские корабли и регулярно разрушает порты.Такие новости сильно контрастируют с официозом о полном поражении России на море. На антитезе есть немного другое: морской коридор закрылся, Черное море остановилось. На досуге будет время поразмышлять на тему "как мы бьем – так и нас бьют", а также мысленно вернуться на 4 года назад, когда начало действовать зерновое соглашение.С самого старта это было just business. Государство сразу разделило торговлю и войну. С самого начала бенефициаром зерновой сделки были частные трейдеры под крышей Ермака-Зеленского. И им очень не нравились вопросы экспертов: а какую БЕЗОПАСНУЮ выгоду мы получаем от выполнения обязательств сырьевого донора, разблокирования портов и морского коридора? О бенефите безопасности не нужно напоминать, хотя во время открытой фазы войны другие бенефиты, кроме безопасного, вообще недопустимы. Выручка придворных зернотрейдеров и спасение голодающих Африки не считается. Государство еще и НДС им возмещает – бизнесменам, зарегистрированным в Люксембургах-Кипрах-Панамах.Сумма ущерба от таможенных махинаций на зерновом соглашении в 2023 году составила 5,2 млрд грн. Сеть фиктивных фирм, задействованных в схематозе на зерне, насчитывала 400 структур. Такие объемы невозможны без покровительства властей. И теперь, когда в рамках взаимной эскалации враг парализовал целое Черное море, есть возможность вспомнить милый принцип, так любимый властью, just business.Украинский общественный деятель Дмитрий СпивакОстановка судоходства и рост цен на продукты и топливо, срыв экспорта и дефицит бюджета, разрушение экономики и тотальная коррупция в ТЦК....Энергетический кризис в преддверии зимы, демографическая катастрофа и миграция, огромная дыра в бюджете и ежедневная гибель людей. Никого ничего не интересует.Ни внутри страны, ни на Западе. Там вообще играют в свою игру. Судьбы людей и страны их мало волнуют. При этом неделю все обсуждают Федорова. Кто куда идет. Какая должность ему подходит. Что он сказал. Что сказала его супруга. О чем мечтают "картонки." И каково мнение Европы. Как будто это влияет на решение хоть одной проблемы. Странные мы все таки....И очень легко манипулируемые.Политолог Марат БашировЭто блокада уже или нет? Это сработает, только если продолжится месяцы. Закрытие "южных ворот" решает много задач от нанесения ущерба экономике Украины, ограничения поставок для ВСУ и до снижения возможностей для дроновых атак в Черном море.О кадровых перестановках на Украине в материале "А теперь – Драпатый!" Кое-что о кадровой политике Зеленского.
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Виктория Титова
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Украина.ру
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, на площадях и площадках, украина, россия, черное море, владимир зеленский, остап дроздов
Эксклюзив, На площадях и площадках, Украина, Россия, Черное море, Владимир Зеленский, Остап Дроздов

Блокада Чёрного моря. Что дальше?

16:29 24.07.2026
 
© Фото : Міністерство інфраструктури України / Telegramзерно судно порт Украина
зерно судно порт Украина - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Міністерство інфраструктури України / Telegram
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ни одно судно за день не смогло зайти в порты Одесской и Николаевской областей. Блокада Черноморского судоходства стала ответом ВКС РФ на систематические удары Украины по российской инфраструктуре
Проход любого судна в черноморском бассейне, даже под иностранным флагом, стал слишком рискованным. Потери несет, прежде всего экономические, в большей степени Украина. Ведь весь грузопоток переориентировался на порты Румынии.
Кстати, румынский порт Констанца всегда претендовал на лидерство в Чёрном море и дунайские (читай европейские) грузопотоки. На этом треке Украина с ее мощными советскими глубоководными тремя портами и дунайским каналом имела безусловное превосходство. Но теперь это преимущество утрачено.
Со времен "зерновой сделки" Украина неоднократно нарушала договоренности, которые обеспечивали безопасность гражданского и коммерческого судоходства в Чёрном море. Что дальше? Анализировали эксперты в своих соцсетях.
Политолог Георгий Бовт
В результате российских ударов иностранные суда фактически перестали заходить в украинские порты с 22 июля (в Одессу, Черноморск, Измаил, Южный). Логистика переориентируется на Румынию и сухопутные маршруты. Теперь противник явно старается сделать все возможное, чтобы они перестали заходить и в российские порты тоже. Переориентироваться на Румынию Россия при этом явно не сможет, придется опираться только на свой флот и работать под вражескими обстрелами.
Журналист Диана Панченко
Это же вы начали! Это вы сошли с ума и превратили два моря в поле боя: начали бить по российским и иностранным гражданским судам, убивать иностранные экипажи, бить по казахским терминалам и американской нефти. Чего вы ждали?
Россия позволяла Украине экспортировать зерно по политическим соображениям. Во-первых, чтобы не вызывать голод в наиболее незащищённых странах. Во-вторых, потому что сама экспортировала зерно и нефть через Азовское и Чёрное моря. Это международные воды. Но вам надо больше жести и крови, чтобы бежать жаловаться.
Вы, кровопийцы и их шестёрка, разобьётесь вдребезги, лишь бы нагадить людям и в России, и в Украине! ... так радовались ценам на бензин на российских заправках! Но теперь бензин в Украине в 2 раза дороже, чем в России. И будет ещё дороже. Расскажите об этом людям.
При этом в России есть и нефть, и переработка, и компетенции, чтобы всё восстановить. У Зеленских нет ничего. Вы радуетесь ударам и по России, и по Украине. Потому что это даёт вам возможность существовать и клянчить больше денег. Ради себя любимых вы уничтожите Украину. Когда-нибудь до украинцев дойдёт, кто их настоящий враг. Где к тому времени будет Зеленский? Точно не в Украине. Террористы, захватившие целую страну.
Украинский публицист Остап Дроздов
Черное море заблокировано полностью. Любое движение судов остановилось. Невозможно вывезти зерно и другой экспорт в разгар сбора урожая. Россия атакует даже гражданские корабли и регулярно разрушает порты.
Такие новости сильно контрастируют с официозом о полном поражении России на море. На антитезе есть немного другое: морской коридор закрылся, Черное море остановилось. На досуге будет время поразмышлять на тему "как мы бьем – так и нас бьют", а также мысленно вернуться на 4 года назад, когда начало действовать зерновое соглашение.
С самого старта это было just business. Государство сразу разделило торговлю и войну. С самого начала бенефициаром зерновой сделки были частные трейдеры под крышей Ермака-Зеленского. И им очень не нравились вопросы экспертов: а какую БЕЗОПАСНУЮ выгоду мы получаем от выполнения обязательств сырьевого донора, разблокирования портов и морского коридора?
О бенефите безопасности не нужно напоминать, хотя во время открытой фазы войны другие бенефиты, кроме безопасного, вообще недопустимы. Выручка придворных зернотрейдеров и спасение голодающих Африки не считается. Государство еще и НДС им возмещает – бизнесменам, зарегистрированным в Люксембургах-Кипрах-Панамах.
Сумма ущерба от таможенных махинаций на зерновом соглашении в 2023 году составила 5,2 млрд грн. Сеть фиктивных фирм, задействованных в схематозе на зерне, насчитывала 400 структур. Такие объемы невозможны без покровительства властей. И теперь, когда в рамках взаимной эскалации враг парализовал целое Черное море, есть возможность вспомнить милый принцип, так любимый властью, just business.
Украинский общественный деятель Дмитрий Спивак
Остановка судоходства и рост цен на продукты и топливо, срыв экспорта и дефицит бюджета, разрушение экономики и тотальная коррупция в ТЦК....
Энергетический кризис в преддверии зимы, демографическая катастрофа и миграция, огромная дыра в бюджете и ежедневная гибель людей. Никого ничего не интересует.
Ни внутри страны, ни на Западе. Там вообще играют в свою игру. Судьбы людей и страны их мало волнуют. При этом неделю все обсуждают Федорова.
Кто куда идет. Какая должность ему подходит. Что он сказал. Что сказала его супруга. О чем мечтают "картонки." И каково мнение Европы. Как будто это влияет на решение хоть одной проблемы. Странные мы все таки....И очень легко манипулируемые.
Политолог Марат Баширов
Это блокада уже или нет? Это сработает, только если продолжится месяцы. Закрытие "южных ворот" решает много задач от нанесения ущерба экономике Украины, ограничения поставок для ВСУ и до снижения возможностей для дроновых атак в Черном море.
О кадровых перестановках на Украине в материале "А теперь – Драпатый!" Кое-что о кадровой политике Зеленского.
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ЭксклюзивНа площадях и площадкахУкраинаРоссияЧерное мореВладимир ЗеленскийОстап Дроздов
 
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