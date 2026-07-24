"Адмирал Нахимов" после модернизации прикроет российские подлодки - 24.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260724/admiral-nakhimov-posle-modernizatsii-prikroet-rossiyskie-podlodki-1081818140.html
"Адмирал Нахимов" после модернизации прикроет российские подлодки
"Адмирал Нахимов" после модернизации прикроет российские подлодки - 24.07.2026 Украина.ру
"Адмирал Нахимов" после модернизации прикроет российские подлодки
Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" после возвращения в строй будет выполнять задачи по прикрытию российских подводных лодок с баллистическими ракетами. Такую оценку привело американское издание SlashGear. Об этом сообщил 24 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-24T15:24
2026-07-24T15:44
украина.ру
вмф
александр коц
россия
новости
севастополь
украина
михаил развожаев
ии (искусственный интеллект)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/01/1079642894_0:75:1336:826_1920x0_80_0_0_3dba4019464841c602a548422bfbb20e.jpg
Ожидается, что корабль станет флагманом Северного флота. Одной из его ключевых задач названо усиление обороны районов, где действуют стратегические субмарины. Авторы материала обратили внимание на высокую скорость крейсера и практически неограниченную дальность плавания благодаря атомной энергетической установке. Мощные системы противовоздушной обороны и противокорабельное вооружение позволят ему защищать подводные ракетоносцы от угроз с воздуха и моря. Корабль сможет действовать вдали от береговых баз. Работы по модернизации "Адмирала Нахимова" начались в 2013 году. Он считается крупнейшим надводным боевым кораблём в составе ВМФ РФ.Ранее уведомлялось, что украинский беспилотник нанёс удар по музейному комплексу "Панорама Севастополя". Военкор Александр Коц отметил, что БПЛА шёл целенаправленно на Исторический бульвар, а удар был нанесён за день до открытия выставки. Панорама Франца Рубо "Оборона Севастополя 1854–1855 годов" уже пострадала в годы Великой Отечественной войны. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что полотно практически уничтожено. Коц также отметил, что холст и здание возможно восстановить - "Как фашисты": киевскому режиму предъявят счёт за удар ВСУ по "Панораме Севастополя".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
севастополь
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/01/1079642894_67:0:1267:900_1920x0_80_0_0_e15a863ed4e7315e2f6022bb8c2e3fdd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, вмф, александр коц, россия, новости, севастополь, украина, михаил развожаев, ии (искусственный интеллект)
Украина.ру, ВМФ, Александр Коц, Россия, Новости, Севастополь, Украина, Михаил Развожаев, ИИ (искусственный интеллект)

"Адмирал Нахимов" после модернизации прикроет российские подлодки

15:24 24.07.2026 (обновлено: 15:44 24.07.2026)
 
© РИА Новости . Олег ЛасточкинТяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Тяжёлый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости . Олег Ласточкин
Читать в
ДзенTelegram
Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" после возвращения в строй будет выполнять задачи по прикрытию российских подводных лодок с баллистическими ракетами. Такую оценку привело американское издание SlashGear. Об этом сообщил 24 июля телеграм-канал Украина.ру
Ожидается, что корабль станет флагманом Северного флота. Одной из его ключевых задач названо усиление обороны районов, где действуют стратегические субмарины.
Авторы материала обратили внимание на высокую скорость крейсера и практически неограниченную дальность плавания благодаря атомной энергетической установке.
Мощные системы противовоздушной обороны и противокорабельное вооружение позволят ему защищать подводные ракетоносцы от угроз с воздуха и моря.
Корабль сможет действовать вдали от береговых баз.
Работы по модернизации "Адмирала Нахимова" начались в 2013 году.
Он считается крупнейшим надводным боевым кораблём в составе ВМФ РФ.
Ранее уведомлялось, что украинский беспилотник нанёс удар по музейному комплексу "Панорама Севастополя".
Военкор Александр Коц отметил, что БПЛА шёл целенаправленно на Исторический бульвар, а удар был нанесён за день до открытия выставки.
Панорама Франца Рубо "Оборона Севастополя 1854–1855 годов" уже пострадала в годы Великой Отечественной войны.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что полотно практически уничтожено.
Коц также отметил, что холст и здание возможно восстановить - "Как фашисты": киевскому режиму предъявят счёт за удар ВСУ по "Панораме Севастополя".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руВМФАлександр КоцРоссияНовостиСевастопольУкраинаМихаил РазвожаевИИ (искусственный интеллект)
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:03ВС РФ продвигаются к Николаевке под Славянском. Главные новости к этому часу
16:53"Из субстанции и палок": Европа просадила свой военпром и перешла на выпуск дронов — Полищук
16:33Путин: новые Як-130М должны уничтожать крупные дроны и безэкипажные катера
16:31Вучич: Сербия сохраняет курс на вступление в ЕС, несмотря на разочарование
16:29Блокада Чёрного моря. Что дальше?
16:26BI: НАТО готовится к войне беспилотников, копируя украинский опыт
16:21Почему не бьем по мостам? Полищук объяснил, как это связано с ударами по АЗС и "ждунами"
16:20CNN: требование Трампа к Саудовской Аравии удивило даже его собственных переговорщиков
16:16Война и мир на останках Грэма*. Зеленский летит в США на инспекцию
16:04Полищук: Удары по мостам через Днепр не должны отвлекать ВКС от основных задач
16:00Орест Субтельный и линия раздела Украины
15:55Россия поддержала план США, а Украина продолжает войну
15:44WSJ: Трамп усомнился в мирном урегулировании на Ближнем Востоке и впал в "режим мести"
15:44MAGA на аутсорсе: Банковая покупает американских лидеров мнений перед визитом Зеленского в США
15:24"Адмирал Нахимов" после модернизации прикроет российские подлодки
15:21Атаковавшие Ленобласть дроны ВСУ могли запустить из Прибалтики
15:18ЕС разрешил продажу изъятой российской нефти без выплат владельцам
15:15Федоров отказался от других постов, настаивая на возвращении в Минобороны
15:10Онлайн-регистрация на выставку помогла российским ракетам прийти вовремя
15:09Украинские ВМС получили право управлять силами НАТО
Лента новостейМолния