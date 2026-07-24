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"Адмирал Нахимов" после модернизации прикроет российские подлодки
"Адмирал Нахимов" после модернизации прикроет российские подлодки - 24.07.2026 Украина.ру
"Адмирал Нахимов" после модернизации прикроет российские подлодки
Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" после возвращения в строй будет выполнять задачи по прикрытию российских подводных лодок с баллистическими ракетами. Такую оценку привело американское издание SlashGear. Об этом сообщил 24 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-24T15:24
2026-07-24T15:24
2026-07-24T15:44
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Ожидается, что корабль станет флагманом Северного флота. Одной из его ключевых задач названо усиление обороны районов, где действуют стратегические субмарины. Авторы материала обратили внимание на высокую скорость крейсера и практически неограниченную дальность плавания благодаря атомной энергетической установке. Мощные системы противовоздушной обороны и противокорабельное вооружение позволят ему защищать подводные ракетоносцы от угроз с воздуха и моря. Корабль сможет действовать вдали от береговых баз. Работы по модернизации "Адмирала Нахимова" начались в 2013 году. Он считается крупнейшим надводным боевым кораблём в составе ВМФ РФ.Ранее уведомлялось, что украинский беспилотник нанёс удар по музейному комплексу "Панорама Севастополя". Военкор Александр Коц отметил, что БПЛА шёл целенаправленно на Исторический бульвар, а удар был нанесён за день до открытия выставки. Панорама Франца Рубо "Оборона Севастополя 1854–1855 годов" уже пострадала в годы Великой Отечественной войны. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что полотно практически уничтожено. Коц также отметил, что холст и здание возможно восстановить - "Как фашисты": киевскому режиму предъявят счёт за удар ВСУ по "Панораме Севастополя".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, вмф, александр коц, россия, новости, севастополь, украина, михаил развожаев, ии (искусственный интеллект)
Украина.ру, ВМФ, Александр Коц, Россия, Новости, Севастополь, Украина, Михаил Развожаев, ИИ (искусственный интеллект)
"Адмирал Нахимов" после модернизации прикроет российские подлодки
15:24 24.07.2026 (обновлено: 15:44 24.07.2026)
Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" после возвращения в строй будет выполнять задачи по прикрытию российских подводных лодок с баллистическими ракетами. Такую оценку привело американское издание SlashGear. Об этом сообщил 24 июля телеграм-канал Украина.ру
Ожидается, что корабль станет флагманом Северного флота. Одной из его ключевых задач названо усиление обороны районов, где действуют стратегические субмарины.
Авторы материала обратили внимание на высокую скорость крейсера и практически неограниченную дальность плавания благодаря атомной энергетической установке.
Мощные системы противовоздушной обороны и противокорабельное вооружение позволят ему защищать подводные ракетоносцы от угроз с воздуха и моря.
Корабль сможет действовать вдали от береговых баз.
Работы по модернизации "Адмирала Нахимова" начались в 2013 году.
Он считается крупнейшим надводным боевым кораблём в составе ВМФ РФ.
Ранее уведомлялось, что украинский беспилотник нанёс удар по музейному комплексу "Панорама Севастополя".
Военкор Александр Коц отметил, что БПЛА шёл целенаправленно на Исторический бульвар, а удар был нанесён за день до открытия выставки.
Панорама Франца Рубо "Оборона Севастополя 1854–1855 годов" уже пострадала в годы Великой Отечественной войны.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что полотно практически уничтожено.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.