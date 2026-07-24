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"Адмирал Нахимов" после модернизации прикроет российские подлодки

"Адмирал Нахимов" после модернизации прикроет российские подлодки - 24.07.2026 Украина.ру

"Адмирал Нахимов" после модернизации прикроет российские подлодки

Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" после возвращения в строй будет выполнять задачи по прикрытию российских подводных лодок с баллистическими ракетами. Такую оценку привело американское издание SlashGear. Об этом сообщил 24 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-24T15:24

2026-07-24T15:24

2026-07-24T15:44

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Ожидается, что корабль станет флагманом Северного флота. Одной из его ключевых задач названо усиление обороны районов, где действуют стратегические субмарины. Авторы материала обратили внимание на высокую скорость крейсера и практически неограниченную дальность плавания благодаря атомной энергетической установке. Мощные системы противовоздушной обороны и противокорабельное вооружение позволят ему защищать подводные ракетоносцы от угроз с воздуха и моря. Корабль сможет действовать вдали от береговых баз. Работы по модернизации "Адмирала Нахимова" начались в 2013 году. Он считается крупнейшим надводным боевым кораблём в составе ВМФ РФ.Ранее уведомлялось, что украинский беспилотник нанёс удар по музейному комплексу "Панорама Севастополя". Военкор Александр Коц отметил, что БПЛА шёл целенаправленно на Исторический бульвар, а удар был нанесён за день до открытия выставки. Панорама Франца Рубо "Оборона Севастополя 1854–1855 годов" уже пострадала в годы Великой Отечественной войны. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что полотно практически уничтожено. Коц также отметил, что холст и здание возможно восстановить - "Как фашисты": киевскому режиму предъявят счёт за удар ВСУ по "Панораме Севастополя".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, вмф, александр коц, россия, новости, севастополь, украина, михаил развожаев, ии (искусственный интеллект)