"Как фашисты": киевскому режиму предъявят счёт за удар ВСУ по "Панораме Севастополя" - 10.06.2026 Украина.ру
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"Как фашисты": киевскому режиму предъявят счёт за удар ВСУ по "Панораме Севастополя"
"Как фашисты": киевскому режиму предъявят счёт за удар ВСУ по "Панораме Севастополя" - 10.06.2026 Украина.ру
"Как фашисты": киевскому режиму предъявят счёт за удар ВСУ по "Панораме Севастополя"
Целенаправленный удар ВСУ по музейному комплексу в Севастополе не останется без ответа. Об этом 10 июня сообщил военкор Александр Коц
2026-06-10T13:52
2026-06-10T13:58
новости
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"Зеленский сжег "Панораму Севастополя". Как фашисты в 1942-м", - констатировал российский военкор. Он отметил, что ночью украинский БПЛА шёл целенаправленно на Исторический бульвар. Панорама Франца Рубо "Оборона Севастополя 1854–1855 годов" снова пострадала. "Высота — 14 метров. Площадь полотна — больше полутора тысяч квадратных метров. Малахов курган. Штурм 6 июня 1855 года. Нахимов. Матрос Кошка. Сёстры милосердия, которыми руководил сам Пирогов. Стоит напомнить, какую именно стойкость 349 дней не могли сломать ни англичане, ни французы, ни турки, ни сардинцы, - напомнил военкор. - Вся тогдашняя "коалиция желающих".Во время Великой Отечественной войны, 25 июня 1942-го по Панораме нанесли удар пикирующие бомбардировщики гитлеровской Германии. Краснофлотцы вынесли по частям полотно Рубо из разбомбленного горящего здания. Картину восстановили и выставили 16 октября 1954 года — к столетию Первой обороны. "Завтра, 11 июня, должна была открыться выставка "Рубо.170" — с подлинными фрагментами панорамы "Штурм 6 июня 1855 г.", вернувшимися домой после 60 лет в Москве. Знали ведь. Не могли не знать. И ударили — за день до открытия. Те, кто называет себя "европейским выбором", - отметил Коц. - Губернатор Развожаев говорит прямо: "Великий шедевр Рубо практически уничтожен"."Фирменный стиль Украины — воевать с мертвыми. С Нахимовым. С матросом Кошкой. С мальчишками с Малахова кургана, которые подносили ядра, пока их не разрывало на части, - констатировал военкор. - И каждый раз, когда в Раде или в Банковой будут произносить слово "европейские ценности" — вспоминайте этот горящий купол на Историческом бульваре. Вот они, ценности. Сжечь Рубо. Сжечь русское. Сжечь то, что никогда им не принадлежало и принадлежать не могло".Холст возможно восстановить, как и здание Панорамы, уверен Коц. "По фрагментам соберём. Напишем заново. Откроем — назло. А им — счёт пришлём отдельно. По каждому квадратному сантиметру полотна. По каждой фигуре. По каждому имени защитника Севастополя, которое Рубо вписал в свою панораму", - констатировал российский военкор.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Севастополь и роль Британии, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 10 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, вооруженные силы украины, севастополь, украина, германия, александр коц, владимир зеленский, сергей пирогов, украина.ру, чей крым, крымская война, всу, военные преступления, музей, вандализм
Новости, Вооруженные силы Украины, Севастополь, Украина, Германия, Александр Коц, Владимир Зеленский, Сергей Пирогов, Украина.ру, Чей Крым, Крымская война, ВСУ, Военные преступления, музей, вандализм

"Как фашисты": киевскому режиму предъявят счёт за удар ВСУ по "Панораме Севастополя"

13:52 10.06.2026 (обновлено: 13:58 10.06.2026)
 
© Фото : Губернатор Севастополя Михаил Развожаев / Перейти в фотобанкКрыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ
Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
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Целенаправленный удар ВСУ по музейному комплексу в Севастополе не останется без ответа. Об этом 10 июня сообщил военкор Александр Коц
"Зеленский сжег "Панораму Севастополя". Как фашисты в 1942-м", - констатировал российский военкор.
Он отметил, что ночью украинский БПЛА шёл целенаправленно на Исторический бульвар.
Панорама Франца Рубо "Оборона Севастополя 1854–1855 годов" снова пострадала.

"Высота — 14 метров. Площадь полотна — больше полутора тысяч квадратных метров. Малахов курган. Штурм 6 июня 1855 года. Нахимов. Матрос Кошка. Сёстры милосердия, которыми руководил сам Пирогов. Стоит напомнить, какую именно стойкость 349 дней не могли сломать ни англичане, ни французы, ни турки, ни сардинцы, - напомнил военкор. - Вся тогдашняя "коалиция желающих".
Во время Великой Отечественной войны, 25 июня 1942-го по Панораме нанесли удар пикирующие бомбардировщики гитлеровской Германии. Краснофлотцы вынесли по частям полотно Рубо из разбомбленного горящего здания. Картину восстановили и выставили 16 октября 1954 года — к столетию Первой обороны.

"Завтра, 11 июня, должна была открыться выставка "Рубо.170" — с подлинными фрагментами панорамы "Штурм 6 июня 1855 г.", вернувшимися домой после 60 лет в Москве. Знали ведь. Не могли не знать. И ударили — за день до открытия. Те, кто называет себя "европейским выбором", - отметил Коц. - Губернатор Развожаев говорит прямо: "Великий шедевр Рубо практически уничтожен".
"Фирменный стиль Украины — воевать с мертвыми. С Нахимовым. С матросом Кошкой. С мальчишками с Малахова кургана, которые подносили ядра, пока их не разрывало на части, - констатировал военкор. - И каждый раз, когда в Раде или в Банковой будут произносить слово "европейские ценности" — вспоминайте этот горящий купол на Историческом бульваре. Вот они, ценности. Сжечь Рубо. Сжечь русское. Сжечь то, что никогда им не принадлежало и принадлежать не могло".
Холст возможно восстановить, как и здание Панорамы, уверен Коц.
"По фрагментам соберём. Напишем заново. Откроем — назло. А им — счёт пришлём отдельно. По каждому квадратному сантиметру полотна. По каждой фигуре. По каждому имени защитника Севастополя, которое Рубо вписал в свою панораму", - констатировал российский военкор.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Севастополь и роль Британии, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 10 июня
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