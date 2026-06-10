"Как фашисты": киевскому режиму предъявят счёт за удар ВСУ по "Панораме Севастополя"
13:52 10.06.2026 (обновлено: 13:58 10.06.2026)
© Фото : Губернатор Севастополя Михаил Развожаев / Перейти в фотобанкКрыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ
© Фото : Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
Целенаправленный удар ВСУ по музейному комплексу в Севастополе не останется без ответа. Об этом 10 июня сообщил военкор Александр Коц
"Зеленский сжег "Панораму Севастополя". Как фашисты в 1942-м", - констатировал российский военкор.
Он отметил, что ночью украинский БПЛА шёл целенаправленно на Исторический бульвар.
Панорама Франца Рубо "Оборона Севастополя 1854–1855 годов" снова пострадала.
"Высота — 14 метров. Площадь полотна — больше полутора тысяч квадратных метров. Малахов курган. Штурм 6 июня 1855 года. Нахимов. Матрос Кошка. Сёстры милосердия, которыми руководил сам Пирогов. Стоит напомнить, какую именно стойкость 349 дней не могли сломать ни англичане, ни французы, ни турки, ни сардинцы, - напомнил военкор. - Вся тогдашняя "коалиция желающих".
"Высота — 14 метров. Площадь полотна — больше полутора тысяч квадратных метров. Малахов курган. Штурм 6 июня 1855 года. Нахимов. Матрос Кошка. Сёстры милосердия, которыми руководил сам Пирогов. Стоит напомнить, какую именно стойкость 349 дней не могли сломать ни англичане, ни французы, ни турки, ни сардинцы, - напомнил военкор. - Вся тогдашняя "коалиция желающих".
Во время Великой Отечественной войны, 25 июня 1942-го по Панораме нанесли удар пикирующие бомбардировщики гитлеровской Германии. Краснофлотцы вынесли по частям полотно Рубо из разбомбленного горящего здания. Картину восстановили и выставили 16 октября 1954 года — к столетию Первой обороны.
"Завтра, 11 июня, должна была открыться выставка "Рубо.170" — с подлинными фрагментами панорамы "Штурм 6 июня 1855 г.", вернувшимися домой после 60 лет в Москве. Знали ведь. Не могли не знать. И ударили — за день до открытия. Те, кто называет себя "европейским выбором", - отметил Коц. - Губернатор Развожаев говорит прямо: "Великий шедевр Рубо практически уничтожен".
"Завтра, 11 июня, должна была открыться выставка "Рубо.170" — с подлинными фрагментами панорамы "Штурм 6 июня 1855 г.", вернувшимися домой после 60 лет в Москве. Знали ведь. Не могли не знать. И ударили — за день до открытия. Те, кто называет себя "европейским выбором", - отметил Коц. - Губернатор Развожаев говорит прямо: "Великий шедевр Рубо практически уничтожен".
"Фирменный стиль Украины — воевать с мертвыми. С Нахимовым. С матросом Кошкой. С мальчишками с Малахова кургана, которые подносили ядра, пока их не разрывало на части, - констатировал военкор. - И каждый раз, когда в Раде или в Банковой будут произносить слово "европейские ценности" — вспоминайте этот горящий купол на Историческом бульваре. Вот они, ценности. Сжечь Рубо. Сжечь русское. Сжечь то, что никогда им не принадлежало и принадлежать не могло".
Холст возможно восстановить, как и здание Панорамы, уверен Коц.
"По фрагментам соберём. Напишем заново. Откроем — назло. А им — счёт пришлём отдельно. По каждому квадратному сантиметру полотна. По каждой фигуре. По каждому имени защитника Севастополя, которое Рубо вписал в свою панораму", - констатировал российский военкор.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Севастополь и роль Британии, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 10 июня
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