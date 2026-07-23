https://ukraina.ru/20260723/vs-rf-porazili-obekty-infrastruktury-v-portu-odessy-novosti-svo--1081756870.html
ВС РФ поразили объекты инфраструктуры в порту Одессы. Новости СВО
ВС РФ поразили объекты инфраструктуры в порту Одессы. Новости СВО - 23.07.2026 Украина.ру
ВС РФ поразили объекты инфраструктуры в порту Одессы. Новости СВО
Вооруженные силы России поразили в порту Одессы объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, сообщили в Минобороны РФ. Об этом и других важных событиях рассказал 23 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-23T09:59
2026-07-23T09:59
2026-07-23T10:01
сво
спецоперация
россия
одесса
крым
андрей марочко
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украина.ру
вооруженные силы украины
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Ведомство указало, что ВС РФ ночью продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА."В результате ударов в порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения", - говорится в материале. Кроме того, в Одессе ударными БПЛА был поражен цех по производству комплектующих для беспилотников и склад с дронами, предназначенными для поставки ВСУ.🟥 ВС РФ ударили дронами и авиационными ракетами по Одессе и окрестностям. Местные паблики пишут, что некоторые взрывы сопровождаются детонацией, а в городе начался серьезный пожар.🟥 В Одессе и области повреждена инфраструктура после ночных прилетов, заявили местные власти. Кроме прочего, в Одесском районе частично пропало электричество.🟥 Наносятся удары по целям в оккупированном Запорожье.🟥 В Запорожской и Херсонской областях частично пропало электроснабжение.🟥 Также взрывы гремят в Сумах.🟥 Российские БПЛА бьют по целям в Мене в Черниговской области.🟥 ВС РФ перерезали трассу, снабжающую ВСУ у сумской Писаревки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.🟥 ВС РФ продвинулись в северном секторе Славянско-Краматорского направления и вынудили противника сворачивать выступ между Кривой Лукой и Калениками. Украинские части отходят к Николаевке.🟥 Один человек погиб, четверо, в том числе двое детей, ранены в результате ночной атаки на Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов.🟥 Крым частично остается без света из-за атак ВСУ. Продолжают действовать ограничения электроснабжения на всей территории республики, передает "Крымэнерго". Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова.🟥 Один человек погиб, еще один пострадал в результате удара дрона ВСУ по "Газели" в селе Первое Цепляево в Белгородской области, указал оперштаб региона.🟥 Трехлетний мальчик погиб в результате пожара в частном доме в Воронежской области, возникшем из-за падения БПЛА, посетовал губернатор региона Александр Гусев.🟥 Элементы беспилотника обнаружили на балконе многоквартирного дома в Туле после отражения ночной атаки беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Всего над регионом уничтожено пять БПЛА. Никто не пострадал.🟥 В результате ночной атаки БПЛА в Горловке полностью уничтожен дом, частное домостроение и хозпостройки.🟥 Город Энергодар Запорожской области полностью обесточен из-за ночной атаки на объект энергетики, сообщил мэр Максим Пухов. Он рассказал, что ВСУ, кроме прочего, ударили по городскому рынку.О других событиях - в материале Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, одесса, крым, андрей марочко, сергей аксенов, сергей лавров, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, Одесса, Крым, Андрей Марочко, Сергей Аксенов, Сергей Лавров, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
ВС РФ поразили объекты инфраструктуры в порту Одессы. Новости СВО
09:59 23.07.2026 (обновлено: 10:01 23.07.2026)
Вооруженные силы России поразили в порту Одессы объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, сообщили в Минобороны РФ. Об этом и других важных событиях рассказал 23 июля телеграм-канал Украина.ру
Ведомство указало, что ВС РФ ночью продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА.
"В результате ударов в порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения", - говорится в материале.
Кроме того, в Одессе ударными БПЛА был поражен цех по производству комплектующих для беспилотников и склад с дронами, предназначенными для поставки ВСУ.
🟥 ВС РФ ударили дронами и авиационными ракетами по Одессе и окрестностям. Местные паблики пишут, что некоторые взрывы сопровождаются детонацией, а в городе начался серьезный пожар.
🟥 В Одессе и области повреждена инфраструктура после ночных прилетов, заявили местные власти. Кроме прочего, в Одесском районе частично пропало электричество.
🟥 Наносятся удары по целям в оккупированном Запорожье.
🟥 В Запорожской и Херсонской областях частично пропало электроснабжение.
🟥 Также взрывы гремят в Сумах.
🟥 Российские БПЛА бьют по целям в Мене в Черниговской области.
🟥 ВС РФ перерезали трассу, снабжающую ВСУ у сумской Писаревки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
🟥 ВС РФ продвинулись в северном секторе Славянско-Краматорского направления и вынудили противника сворачивать выступ между Кривой Лукой и Калениками. Украинские части отходят к Николаевке.
🟥 Один человек погиб, четверо, в том числе двое детей, ранены в результате ночной атаки на Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
🟥 Крым частично остается без света из-за атак ВСУ. Продолжают действовать ограничения электроснабжения на всей территории республики, передает "Крымэнерго". Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова.
🟥 Один человек погиб, еще один пострадал в результате удара дрона ВСУ по "Газели" в селе Первое Цепляево в Белгородской области, указал оперштаб региона.
🟥 Трехлетний мальчик погиб в результате пожара в частном доме в Воронежской области, возникшем из-за падения БПЛА, посетовал губернатор региона Александр Гусев.
🟥 Элементы беспилотника обнаружили на балконе многоквартирного дома в Туле после отражения ночной атаки беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Всего над регионом уничтожено пять БПЛА. Никто не пострадал.
🟥 В результате ночной атаки БПЛА в Горловке полностью уничтожен дом, частное домостроение и хозпостройки.
🟥 Город Энергодар Запорожской области полностью обесточен из-за ночной атаки на объект энергетики, сообщил мэр Максим Пухов. Он рассказал, что ВСУ, кроме прочего, ударили по городскому рынку.
О других событиях - в материале Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле на сайте Украина.ру.