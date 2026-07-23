ВС РФ поразили объекты инфраструктуры в порту Одессы. Новости СВО - 23.07.2026 Украина.ру
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ВС РФ поразили объекты инфраструктуры в порту Одессы. Новости СВО
ВС РФ поразили объекты инфраструктуры в порту Одессы. Новости СВО - 23.07.2026 Украина.ру
ВС РФ поразили объекты инфраструктуры в порту Одессы. Новости СВО
Вооруженные силы России поразили в порту Одессы объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, сообщили в Минобороны РФ. Об этом и других важных событиях рассказал 23 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-23T09:59
2026-07-23T10:01
сво
спецоперация
россия
одесса
крым
андрей марочко
сергей аксенов
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украина.ру
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Ведомство указало, что ВС РФ ночью продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА."В результате ударов в порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения", - говорится в материале. Кроме того, в Одессе ударными БПЛА был поражен цех по производству комплектующих для беспилотников и склад с дронами, предназначенными для поставки ВСУ.🟥 ВС РФ ударили дронами и авиационными ракетами по Одессе и окрестностям. Местные паблики пишут, что некоторые взрывы сопровождаются детонацией, а в городе начался серьезный пожар.🟥 В Одессе и области повреждена инфраструктура после ночных прилетов, заявили местные власти. Кроме прочего, в Одесском районе частично пропало электричество.🟥 Наносятся удары по целям в оккупированном Запорожье.🟥 В Запорожской и Херсонской областях частично пропало электроснабжение.🟥 Также взрывы гремят в Сумах.🟥 Российские БПЛА бьют по целям в Мене в Черниговской области.🟥 ВС РФ перерезали трассу, снабжающую ВСУ у сумской Писаревки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.🟥 ВС РФ продвинулись в северном секторе Славянско-Краматорского направления и вынудили противника сворачивать выступ между Кривой Лукой и Калениками. Украинские части отходят к Николаевке.🟥 Один человек погиб, четверо, в том числе двое детей, ранены в результате ночной атаки на Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов.🟥 Крым частично остается без света из-за атак ВСУ. Продолжают действовать ограничения электроснабжения на всей территории республики, передает "Крымэнерго". Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова.🟥 Один человек погиб, еще один пострадал в результате удара дрона ВСУ по "Газели" в селе Первое Цепляево в Белгородской области, указал оперштаб региона.🟥 Трехлетний мальчик погиб в результате пожара в частном доме в Воронежской области, возникшем из-за падения БПЛА, посетовал губернатор региона Александр Гусев.🟥 Элементы беспилотника обнаружили на балконе многоквартирного дома в Туле после отражения ночной атаки беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Всего над регионом уничтожено пять БПЛА. Никто не пострадал.🟥 В результате ночной атаки БПЛА в Горловке полностью уничтожен дом, частное домостроение и хозпостройки.🟥 Город Энергодар Запорожской области полностью обесточен из-за ночной атаки на объект энергетики, сообщил мэр Максим Пухов. Он рассказал, что ВСУ, кроме прочего, ударили по городскому рынку.О других событиях - в материале Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, спецоперация, россия, одесса, крым, андрей марочко, сергей аксенов, сергей лавров, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, Одесса, Крым, Андрей Марочко, Сергей Аксенов, Сергей Лавров, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

ВС РФ поразили объекты инфраструктуры в порту Одессы. Новости СВО

09:59 23.07.2026 (обновлено: 10:01 23.07.2026)
 
© ФотоГерань
Герань - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото
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Вооруженные силы России поразили в порту Одессы объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, сообщили в Минобороны РФ. Об этом и других важных событиях рассказал 23 июля телеграм-канал Украина.ру
Ведомство указало, что ВС РФ ночью продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА.
"В результате ударов в порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения", - говорится в материале.
Кроме того, в Одессе ударными БПЛА был поражен цех по производству комплектующих для беспилотников и склад с дронами, предназначенными для поставки ВСУ.
🟥 ВС РФ ударили дронами и авиационными ракетами по Одессе и окрестностям. Местные паблики пишут, что некоторые взрывы сопровождаются детонацией, а в городе начался серьезный пожар.
🟥 В Одессе и области повреждена инфраструктура после ночных прилетов, заявили местные власти. Кроме прочего, в Одесском районе частично пропало электричество.
🟥 Наносятся удары по целям в оккупированном Запорожье.
🟥 В Запорожской и Херсонской областях частично пропало электроснабжение.
🟥 Также взрывы гремят в Сумах.
🟥 Российские БПЛА бьют по целям в Мене в Черниговской области.
🟥 ВС РФ перерезали трассу, снабжающую ВСУ у сумской Писаревки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
🟥 ВС РФ продвинулись в северном секторе Славянско-Краматорского направления и вынудили противника сворачивать выступ между Кривой Лукой и Калениками. Украинские части отходят к Николаевке.
🟥 Один человек погиб, четверо, в том числе двое детей, ранены в результате ночной атаки на Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
🟥 Крым частично остается без света из-за атак ВСУ. Продолжают действовать ограничения электроснабжения на всей территории республики, передает "Крымэнерго". Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова.
🟥 Один человек погиб, еще один пострадал в результате удара дрона ВСУ по "Газели" в селе Первое Цепляево в Белгородской области, указал оперштаб региона.
🟥 Трехлетний мальчик погиб в результате пожара в частном доме в Воронежской области, возникшем из-за падения БПЛА, посетовал губернатор региона Александр Гусев.
🟥 Элементы беспилотника обнаружили на балконе многоквартирного дома в Туле после отражения ночной атаки беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Всего над регионом уничтожено пять БПЛА. Никто не пострадал.
🟥 В результате ночной атаки БПЛА в Горловке полностью уничтожен дом, частное домостроение и хозпостройки.
🟥 Город Энергодар Запорожской области полностью обесточен из-за ночной атаки на объект энергетики, сообщил мэр Максим Пухов. Он рассказал, что ВСУ, кроме прочего, ударили по городскому рынку.
О других событиях - в материале Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле на сайте Украина.ру.
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СВОСпецоперацияРоссияОдессаКрымАндрей МарочкоСергей АксеновСергей ЛавровУкраина.руВооруженные силы Украины
 
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