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ВС РФ поразили объекты инфраструктуры в порту Одессы. Новости СВО

ВС РФ поразили объекты инфраструктуры в порту Одессы. Новости СВО - 23.07.2026 Украина.ру

ВС РФ поразили объекты инфраструктуры в порту Одессы. Новости СВО

Вооруженные силы России поразили в порту Одессы объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, сообщили в Минобороны РФ. Об этом и других важных событиях рассказал 23 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-23T09:59

2026-07-23T09:59

2026-07-23T10:01

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Ведомство указало, что ВС РФ ночью продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА."В результате ударов в порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения", - говорится в материале. Кроме того, в Одессе ударными БПЛА был поражен цех по производству комплектующих для беспилотников и склад с дронами, предназначенными для поставки ВСУ.🟥 ВС РФ ударили дронами и авиационными ракетами по Одессе и окрестностям. Местные паблики пишут, что некоторые взрывы сопровождаются детонацией, а в городе начался серьезный пожар.🟥 В Одессе и области повреждена инфраструктура после ночных прилетов, заявили местные власти. Кроме прочего, в Одесском районе частично пропало электричество.🟥 Наносятся удары по целям в оккупированном Запорожье.🟥 В Запорожской и Херсонской областях частично пропало электроснабжение.🟥 Также взрывы гремят в Сумах.🟥 Российские БПЛА бьют по целям в Мене в Черниговской области.🟥 ВС РФ перерезали трассу, снабжающую ВСУ у сумской Писаревки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.🟥 ВС РФ продвинулись в северном секторе Славянско-Краматорского направления и вынудили противника сворачивать выступ между Кривой Лукой и Калениками. Украинские части отходят к Николаевке.🟥 Один человек погиб, четверо, в том числе двое детей, ранены в результате ночной атаки на Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов.🟥 Крым частично остается без света из-за атак ВСУ. Продолжают действовать ограничения электроснабжения на всей территории республики, передает "Крымэнерго". Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова.🟥 Один человек погиб, еще один пострадал в результате удара дрона ВСУ по "Газели" в селе Первое Цепляево в Белгородской области, указал оперштаб региона.🟥 Трехлетний мальчик погиб в результате пожара в частном доме в Воронежской области, возникшем из-за падения БПЛА, посетовал губернатор региона Александр Гусев.🟥 Элементы беспилотника обнаружили на балконе многоквартирного дома в Туле после отражения ночной атаки беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Всего над регионом уничтожено пять БПЛА. Никто не пострадал.🟥 В результате ночной атаки БПЛА в Горловке полностью уничтожен дом, частное домостроение и хозпостройки.🟥 Город Энергодар Запорожской области полностью обесточен из-за ночной атаки на объект энергетики, сообщил мэр Максим Пухов. Он рассказал, что ВСУ, кроме прочего, ударили по городскому рынку.О других событиях - в материале Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, одесса, крым, андрей марочко, сергей аксенов, сергей лавров, украина.ру, вооруженные силы украины