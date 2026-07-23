Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле - 23.07.2026 Украина.ру
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Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле
Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле - 23.07.2026 Украина.ру
Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио 23 июля проводят встречу в Маниле на полях мероприятий по линии АСЕАН
2026-07-23T07:23
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В ней также принимает участие посол Соединенных Штатов в Индии Серджио Гор. Помимо Гора Рубио сопровождает заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер.Инициатором встречи стала американская сторона, сообщил дипломатический источник. Он пояснил, что на стартовавшей встрече принимающая сторона - США, они инициаторы этой встречи.Последний раз Лавров и Рубио встречались в Нью-Йорке в конце сентября прошлого года. Нынешние переговоры станут четвертой личной встречей министра и госсекретаря.Накануне российский министр выразил уверенность, что встреча в любом случае будет полезной, и сообщил, что спросит у Рубио о том, какую именно позицию сейчас занимают США по украинскому урегулированию.Рубио, со своей стороны, заявил, что намерен обсудить с Лавровым вопрос, есть ли сейчас возможность для США сыграть конструктивную роль в решении кризиса.Подробнее - в материале США и Россия готовятся к новому раунду переговоров: стало известно, когда он случится на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, нью-йорк, марко рубио, сергей лавров, асеан, украина.ру, индия, мир без границ
Новости, Россия, США, Нью-Йорк, Марко Рубио, Сергей Лавров, АСЕАН, Украина.ру, Индия, Мир без границ

Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле

07:23 23.07.2026 (обновлено: 09:09 23.07.2026)
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости . Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио 23 июля проводят встречу в Маниле на полях мероприятий по линии АСЕАН
В ней также принимает участие посол Соединенных Штатов в Индии Серджио Гор. Помимо Гора Рубио сопровождает заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер.
Инициатором встречи стала американская сторона, сообщил дипломатический источник. Он пояснил, что на стартовавшей встрече принимающая сторона - США, они инициаторы этой встречи.
Последний раз Лавров и Рубио встречались в Нью-Йорке в конце сентября прошлого года.
Нынешние переговоры станут четвертой личной встречей министра и госсекретаря.
Накануне российский министр выразил уверенность, что встреча в любом случае будет полезной, и сообщил, что спросит у Рубио о том, какую именно позицию сейчас занимают США по украинскому урегулированию.
Рубио, со своей стороны, заявил, что намерен обсудить с Лавровым вопрос, есть ли сейчас возможность для США сыграть конструктивную роль в решении кризиса.
Подробнее - в материале США и Россия готовятся к новому раунду переговоров: стало известно, когда он случится на сайте Украина.ру.
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