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Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле

Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле - 23.07.2026 Украина.ру

Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио 23 июля проводят встречу в Маниле на полях мероприятий по линии АСЕАН

2026-07-23T07:23

2026-07-23T07:23

2026-07-23T09:09

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В ней также принимает участие посол Соединенных Штатов в Индии Серджио Гор. Помимо Гора Рубио сопровождает заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер.Инициатором встречи стала американская сторона, сообщил дипломатический источник. Он пояснил, что на стартовавшей встрече принимающая сторона - США, они инициаторы этой встречи.Последний раз Лавров и Рубио встречались в Нью-Йорке в конце сентября прошлого года. Нынешние переговоры станут четвертой личной встречей министра и госсекретаря.Накануне российский министр выразил уверенность, что встреча в любом случае будет полезной, и сообщил, что спросит у Рубио о том, какую именно позицию сейчас занимают США по украинскому урегулированию.Рубио, со своей стороны, заявил, что намерен обсудить с Лавровым вопрос, есть ли сейчас возможность для США сыграть конструктивную роль в решении кризиса.Подробнее - в материале США и Россия готовятся к новому раунду переговоров: стало известно, когда он случится на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, нью-йорк, марко рубио, сергей лавров, асеан, украина.ру, индия, мир без границ