https://ukraina.ru/20260723/rossiya-podschitala-zhertvy-kabmin-ukrainy-kak-pozharnaya-komanda-itogi-23-iyulya-1081779876.html

Россия подсчитала жертвы, Кабмин Украины как пожарная команда. Итоги 23 июля

Россия подсчитала жертвы, Кабмин Украины как пожарная команда. Итоги 23 июля - 23.07.2026 Украина.ру

Россия подсчитала жертвы, Кабмин Украины как пожарная команда. Итоги 23 июля

Россия продолжает СВО с учётом реалий дипломатического процесса. Киевский режим подтвердил приверженность неонацизму и Запад поддержал это деньгами. СК РФ подсчитал людские и материальные потери с 2022 года.

2026-07-23T18:39

2026-07-23T18:39

2026-07-23T18:39

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Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вопросы обеспечения армии обсудил 23 июля на заседании Совбеза РФ президент Владимир Путин."Россия - одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, необходимые комплектующие, сырье для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружения, военной и специальной техники", - констатировал глава государства.На дипломатическом направлении глава МИД РФ Сергей Лавров сверил позиции Москвы и Вашингтона на саммите АСЕАН в Маниле. По итогам глава Госдепа США Марко Рубио заявил журналистам о неизменности позиции Белого дома. Многие его поняли как отказ от пресловутого "духа Анкориджа" с перекладыванием бремени военных расходов на европейских партнёров под предлогом их проблем в части света, которая им ближе. "Мы продаем оружие через PURL, это наша инициатива по линии НАТО, и именно в этом мы принимаем участие. Наша политика в этом отношении не изменилась", - сказал журналистам в Маниле глава Госдепа США.Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял об отказе спонсировать киевский режим, которому выставил много миллиардный счёт и добился подписания документов об оплате в будущем. На выплаты пойдёт прибыль от эксплуатации украинских недр и того, что будет контролировать правительство Украины после окончания СВО.Россия не закрывает дверь для дипломатических решений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя актуальные вопросы международной повестки. Однако, отметил он, пока Евросоюз откровенно подстрекает киевский режим к продолжению боевых действий, Москва вынуждена последовательно достигать поставленных целей в ходе проведения специальной военной операции. Никаких других вариантов не существует, констатировал Песков.В пользу такого вывода говорит и кадровая чехарда в Киеве. С отставкой премьер-министра Юлии Свириденко началось формирование нового состава правительства. Наибольшие проблемы возникли с силовым блоком.Вечером 21 июля Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Минобороны и СНБО функционируют под руководством врио."В этом году под моим командованием освобождено 700 квадратных километров нашей земли. Армия, которая два года назад вела тяжелую оборону, сегодня наступает. Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления – с инициативой, со структурой, с людьми, которые знают, как бить врага. И я искренне надеюсь, что это наступление будет продолжено. Все для этого есть", – написал отправленный в отставку с должности главкома ВСУ Александр Сырский.Киевская пропаганда работает на западный медийный мейнстрим о "наступающей" и даже "побеждающей" киевской хунте даже в подобных случаях. Скрывать наступление в сторону своего тыла не могут даже информресурсы на финансировании киевских силовиков.Едва сменив "мясника" Сырского, Драпатый оказался в эпицентре громкого сканадла. Были опубликованы его откровения с заявлениями в духе нацизма с откровенным презрением к бывшим соотечественникам из Донбасса."Донеччина, Луганщина, к сожалению, за всю историю их существования в большинстве своём и переселенцы, и криминальные элементы, очень много присутствуют. Поэтому там и такое несознательное население. С населением в плане украинизации, наверное, там мало уделялось внимания. Вот и имеем такой результат. Почему-то люди хотят какой-то халявы там большей, чего-то им не хватает, у них какое-то недовольство есть, зависть есть, вот они не хотят работать. Я сначала думал, может это надумано, нет, оно так и есть. Общаясь, смотрел на эту ситуацию. Не скажу, что большинство, но очень весомое количество этого контингента, которые не хотят работать, хотят халявы, им скорее всё равно, в какой стране проживать, как она будет называться", - заявил Драпатый.Мыслитель год назад бежал с должности главкома Сухопутных войск под предлогом одного из ракетных ударов по полигону с гибелью военнослужащих. До этого он демонстрировал личную дерзость, но провалил свой участок ответственности в попытке "контрнатступа" ВСУ. Всё это и многое другое не мешает западным медиа лепить из Драпатого выдающегося полководца с намёками на необходимость продолжения изъятия денег западных налогоплательщиков через коррупционные схемы под предлогом "помощи Украине". ЕС, ОБСЕ и пресловутые "правозащитники" на Западе в упор не видят неонацизма на Украине - даже когда он демонстрируется публично."Демонстрация неонацизма Киева", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии РИА Новости, оценивая спич нового главкома ВСУ.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в комментарии отметил, что такие, как Драпатый сначала хотели истребить русскоязычных в Донбассе, а сейчас терроризируют мирных людей в России."Узкое сознание таких "драпатых" насквозь пропитано геббельсовщиной, извращено иллюзиями превосходства одной нации над другими. Про устав ООН, видимо, и не слышал. Именно с такими борется Россия сегодня на фронтах СВО. И обязательно победит", - констатировал парламентарий.Зеленский тем временем обсуждает с силовиками эскалацию военного конфликта с Россией, не забывая намекать на возможность переговоров. Он заявил о возможности "трёхсторонней встречи" представителей Москвы, Киева и Вашингтона с обсуждением непонятно каких идей урегулирования."Безусловно, надо все это делать до осени ", - заявил Зеленский.Западные аналитики также указывают на осень как на период активизации, но не дипломатических - военных усилий Киева и его западных спонсоров. Целью является дестабилизация общественно-политической обстановки в России на период парламентских выборов. При этом западные аналитики признают, что вряд ли удастся сильно обрушить рейтинг Путина и провести в Госдума хотя бы мизерное количество представителей прозападной оппозиции. Следком России тем временем подсчитал ущерб от атак ВСУ на российские регионы с 2022 года. По официальным данным, почти 1,5 тыс. человек погибли в результате таких атак и в их числе 45 детей. Об этом заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.Председатель Следственного комитета РФ сооьщил также, что общая сумма ущерба от действий ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничье и тыловых регионах превышает триллион рублей. С 2022 года к ВСУ присоединилось более 16,8 тыс иностранных наёмников. Более 630 жителей Курской области погибли из-за вторжения ВСУ с приданными им наёмниками.Тем временем количество жертв атак ВСУ среди мирного населения российских регионов выросло. В результате атаки БПЛА в пригороде Воронежа загорелся жилой дом и погиб трёхлетний ребёнок. Его родители получили ранения различной степени тяжести, сообщил губернатор Александр Гусев. Также в результате атаки повреждены торговые объекты, на которые охотятся БПЛА ВСУ, несколько частных домов и 15 квартир в многоквартирных домах.Армия России в свою очередь нанесла удары по судам, которые использовались в интересах ВСУ. Так, ударные БПЛА "Герань-4 сикер" поразили ещё несколько судов в акватории Чёрного моря и в порту "Черноморск" - так называют после госпереворота на Украине порт переименованного Ильичёвска. Сухогрузы и балкер использовались для перевозки грузов военного назначения в интересах украинских вооружённых формирований, отметили в Минобороны РФ. Пять человек ранены в Белгороде и Белгородском округе в результате атак БПЛА ВСУ на коммерческие объекты и автомобили, сообщили в областном оперштабе.Правительство Украины тем временем работает в режиме "пожарной команды". Новый украинский премьер-министр Сергей Корецкий предписал министерствам экстренно провести самоанализ с перспективой оптимизации.В частности, министерствам и ведомствам Украины предписано "до 27 июля подготовить предложения по проведению экспресс-анализа всех министерств для верификации текущего положения дел, в частности выполнения бюджетных программ, реализации планов устойчивости и других направлений работы"."Кроме того, в двухнедельный срок каждое министерство должно подать предложения по актуализации комиссий, комитетов, рабочих групп, координационных центров и других вспомогательных органов — обновлению состава, переформатированию или ликвидации в случае нецелесообразности дальнейшей работы", - добавил Корецкий.Фактически бюрократии предложено сократить штат и расходы. Причём самой же разработать соответствующие обоснования, планы, сметы. Вероятно, обвинявшийся ранее в коррупции Корецкий может предполагать иной результат такой деятельности, нежели обычно."Украина сегодня получила второй транш около 690 млн долларов от МВФ по новой четырехлетней программе. Средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены для поддержания макрофинансовой стабильности, в частности на финансирование приоритетных расходов", - сообщил также Корецкий.На самом деле деньги получили Корецкий со товарищи, знающие толк в освоении финансовых потоков. Приоритеты расходов тоже понятны - с этим связана ротация не только силового блока Кабмина Украины. Стабильность просматривается в повышении прямых и косвенных налогов, тарифов и выплат по старым долгам из новых долгов. Актуальное интервью: Замкомандира штурмового взвода "Седой": я возвращался сюда, зная, что не уйду, пока СВО не закончитсяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20260723/novoe-pokolenie-v-drapatom-nashli-razryv-s-sovetskim-proshlym-khronika-sobytiy-na-1300-23-iyulya--1081767794.html

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