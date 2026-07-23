https://ukraina.ru/20260723/molodzhnye-media-khersonschiny-situatsiya-v-energetike-23-iyulya-vecherniy-efir-1081783492.html

Молодёжные медиа Херсонщины, ситуация в энергетике. 23 июля, вечерний эфир

Молодёжные медиа Херсонщины, ситуация в энергетике. 23 июля, вечерний эфир - 23.07.2026 Украина.ру

Молодёжные медиа Херсонщины, ситуация в энергетике. 23 июля, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 23.07.2026

2026-07-23T18:56

2026-07-23T18:56

2026-07-23T18:57

россия

украина

запад

олег матвейчев

иван лизан

украина.ру

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. * Тема дня Новороссии. Молодежные медиапроекты Херсонщины. Гость: Екатерина Правдюк, специалист медиа отдела Молодежного центра "Патриот".* Улица с историей. От проспекта Мира до улицы Ленина: маршрут геничанина длиною в жизнь. Гость: Олег Петренко — президент областной федерации настольного тенниса "Таврия Бг".* Аналитика от издания Украина.ру. Новости украинской экономики. Гость: Журналист и экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050" Иван Лизан.* Большое интервью. О запасе прочности России, Украины и Запада. Гость: Олег Матвейчев – депутат Государственной думы, профессор Финансового университета при Правительстве России.

россия

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, запад, олег матвейчев, иван лизан, украина.ру, новороссия сегодня, видео