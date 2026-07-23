https://ukraina.ru/20260723/molodzhnye-media-khersonschiny-situatsiya-v-energetike-23-iyulya-vecherniy-efir-1081783492.html
Молодёжные медиа Херсонщины, ситуация в энергетике. 23 июля, вечерний эфир
Молодёжные медиа Херсонщины, ситуация в энергетике. 23 июля, вечерний эфир - 23.07.2026 Украина.ру
Молодёжные медиа Херсонщины, ситуация в энергетике. 23 июля, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 23.07.2026
2026-07-23T18:56
2026-07-23T18:56
2026-07-23T18:57
россия
украина
запад
олег матвейчев
иван лизан
украина.ру
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. * Тема дня Новороссии. Молодежные медиапроекты Херсонщины. Гость: Екатерина Правдюк, специалист медиа отдела Молодежного центра "Патриот".* Улица с историей. От проспекта Мира до улицы Ленина: маршрут геничанина длиною в жизнь. Гость: Олег Петренко — президент областной федерации настольного тенниса "Таврия Бг".* Аналитика от издания Украина.ру. Новости украинской экономики. Гость: Журналист и экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050" Иван Лизан.* Большое интервью. О запасе прочности России, Украины и Запада. Гость: Олег Матвейчев – депутат Государственной думы, профессор Финансового университета при Правительстве России.
россия
украина
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/17/1081783373_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_5317ac8e25e5b4d6d26ea6c726d1e01b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, украина, запад, олег матвейчев, иван лизан, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Россия, Украина, Запад, Олег Матвейчев, Иван Лизан, Украина.ру, Новороссия сегодня
* Новости и фронтовые сводки.
* Тема дня Новороссии. Молодежные медиапроекты Херсонщины. Гость: Екатерина Правдюк, специалист медиа отдела Молодежного центра "Патриот".
* Улица с историей. От проспекта Мира до улицы Ленина: маршрут геничанина длиною в жизнь. Гость: Олег Петренко — президент областной федерации настольного тенниса "Таврия Бг".
* Аналитика от издания Украина.ру. Новости украинской экономики. Гость: Журналист и экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050" Иван Лизан.
* Большое интервью. О запасе прочности России, Украины и Запада. Гость: Олег Матвейчев – депутат Государственной думы, профессор Финансового университета при Правительстве России.