https://ukraina.ru/20260723/mirolyubov-o-tom-kak-vsu-politiziruyut-zumerov-s-pomoschyu-udarov-po-wildberries-1081779626.html

Миролюбов о том, как ВСУ политизируют зумеров с помощью ударов по Wildberries

Миролюбов о том, как ВСУ политизируют зумеров с помощью ударов по Wildberries - 23.07.2026 Украина.ру

Миролюбов о том, как ВСУ политизируют зумеров с помощью ударов по Wildberries

Разозлить население, нарушить прежний уклад, нанести удар по бизнесу в России – эти цели преследуют Вооружённые силы Украины, атакуя логистические центры... Украина.ру, 23.07.2026

2026-07-23T16:12

2026-07-23T16:12

2026-07-23T16:12

видео

россия

украина

краснодар

вооруженные силы украины

instagram

антироссийские санкции

логистика

атака бпла

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Разозлить население, нарушить прежний уклад, нанести удар по бизнесу в России – эти цели преследуют Вооружённые силы Украины, атакуя логистические центры известного маркетплейса. Дроновым ударам подверглись комплексы в Краснодаре. Один человек погиб, девять пострадали. Ещё один удар ВСУ нанесли по аналогичному объекту в Невинномысске.В сети активно обсуждают меры поддержки бизнесменов, те, что уже принимаются и иные, необходимые для компенсации потерь. Одним из таковых является снятие интернет-ограничений, введённых в России ещё с начала СВО. Подробнее по теме поговорили с экономическим аналитиком Денисом Миролюбовым.*в материале упоминается Instagram — социальная сеть принадлежит Meta и признана экстремистской

россия

украина

краснодар

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, краснодар, вооруженные силы украины, instagram, антироссийские санкции, логистика, атака бпла, видео