Миролюбов о том, как ВСУ политизируют зумеров с помощью ударов по Wildberries
Разозлить население, нарушить прежний уклад, нанести удар по бизнесу в России – эти цели преследуют Вооружённые силы Украины, атакуя логистические центры известного маркетплейса.
Дроновым ударам подверглись комплексы в Краснодаре. Один человек погиб, девять пострадали. Ещё один удар ВСУ нанесли по аналогичному объекту в Невинномысске.
В сети активно обсуждают меры поддержки бизнесменов, те, что уже принимаются и иные, необходимые для компенсации потерь. Одним из таковых является снятие интернет-ограничений, введённых в России ещё с начала СВО. Подробнее по теме поговорили с экономическим аналитиком Денисом Миролюбовым.
*в материале упоминается Instagram — социальная сеть принадлежит Meta и признана экстремистской
Дроновым ударам подверглись комплексы в Краснодаре. Один человек погиб, девять пострадали. Ещё один удар ВСУ нанесли по аналогичному объекту в Невинномысске.
В сети активно обсуждают меры поддержки бизнесменов, те, что уже принимаются и иные, необходимые для компенсации потерь. Одним из таковых является снятие интернет-ограничений, введённых в России ещё с начала СВО. Подробнее по теме поговорили с экономическим аналитиком Денисом Миролюбовым.
*в материале упоминается Instagram — социальная сеть принадлежит Meta и признана экстремистской
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