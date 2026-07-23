https://ukraina.ru/20260723/mid-rossii-konstatiroval-neonatsizm-mid-belorussii-soobschil-polshe-o-terakte-glavnye-novosti-1081783686.html

МИД России констатировал неонацизм, МИД Белоруссии сообщил Польше о теракте. Главные новости

МИД России констатировал неонацизм, МИД Белоруссии сообщил Польше о теракте. Главные новости - 23.07.2026 Украина.ру

МИД России констатировал неонацизм, МИД Белоруссии сообщил Польше о теракте. Главные новости

Минск привлёк внимание Варшавы по дипломатическим каналам заявлением о теракте. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 23 июля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-07-23T19:29

2026-07-23T19:29

2026-07-23T19:29

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иран

михаил драпатый

сергей лавров

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Оскорбительное высказывание нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о русском народе демонстрирует неонацизм киевских властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вот поэтому им одно название — неонацисты", - сказанла она.Ранее Драпатый назвал жителей России "нацией, не имеющей права на существование".Другие новости к этому часу: 🟥 В ходе встречи в МИД Белоруссии польскому временному поверенному Кшиштофу Ожанне была передана информация от правоохранительных органов Белоруссии "относительно подготовки террористического акта на территории Польши", заявили в белорусском министерстве. "Готовится теракт, главной целью которого должны стать несовершеннолетние дети проживающей в Польше активистки, имеющей белорусское гражданство, из соображений мести за недостаточные усилия по сохранению за упомянутым лицом указанного выше статуса в Польше", - заявили в МИД Белоруссии.🟦 Если йеменские хуситы снова атакуют суда, то ответственность за это понесет Иран, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, военные меры в таком случае примут и против движения, и против Тегерана. Недавно хуситы заявляли, что устанавливают морскую блокаду Саудовской Аравии в ответ на ее контроль воздушного пространства Йемена и его портов. Вчера же они атаковали два саудовских танкера в Красном море;🟦 Инцидент с россиянкой в Грузии специально раздувают иноагенты, заявил премьер-министр республики."Они прямо оправдывают агрессию, более того, они одобряют эту агрессию, которая была физическим оскорблением. Тут очень просто проглядывается двойной стандарт и причина двойного стандарта. Тут очень простой заказ, чтобы в Грузии искусственно навязали ненависть", - сказал он;🟦 Сейм Латвии решил запретить ввоз книг, газет, игрушек, видеоигр, спорттоваров, одежды и обуви из России и Белоруссии;🟦 Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой Госдепа США Марко Рубио опроверг ложь Киева о ситуации на фронте."Лавров напрямую донес до своего американского визави информацию о реальном положении дел на фронте, где ВСУ терпят поражение и утрачивают инициативу, а также подтвердил готовность российской стороны к переговорам", - сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий;🟦 Венгрия может понести серьезный финансовый ущерб из-за санкций Евросоюза, которые заставили российских партнеров выйти из совместного проекта производства железнодорожных вагонов для Египта. Глава венгерского правительства Петер Мадьяр сообщил: по этому вопросу начато служебное расследование. Невыполнение проекта, оказавшегося под угрозой срыва, чревато большими штрафами для венгерских поставщиков;🟦 В Сумах известного врача избили полицейские и людоловы. ТЦКшники заявляют, что медик сам на них напал. Анатолий Чередниченко не смог предъявить документы о "брони" - он их не взял с собой.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Россия подсчитала жертвы, Кабмин Украины как пожарная команда. Итоги 23 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, грузия, иран, михаил драпатый, сергей лавров, мария захарова, вооруженные силы украины, ес, минобороны, мид, прибалтика, теракт, бывший ссср, дипломаты, польша, белорусская оппозиция, удар по ирану