МИД России констатировал неонацизм, МИД Белоруссии сообщил Польше о теракте. Главные новости - 23.07.2026 Украина.ру
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МИД России констатировал неонацизм, МИД Белоруссии сообщил Польше о теракте. Главные новости
МИД России констатировал неонацизм, МИД Белоруссии сообщил Польше о теракте. Главные новости - 23.07.2026 Украина.ру
МИД России констатировал неонацизм, МИД Белоруссии сообщил Польше о теракте. Главные новости
Минск привлёк внимание Варшавы по дипломатическим каналам заявлением о теракте. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 23 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-23T19:29
2026-07-23T19:29
новости
россия
грузия
иран
михаил драпатый
сергей лавров
мария захарова
вооруженные силы украины
ес
минобороны
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Оскорбительное высказывание нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о русском народе демонстрирует неонацизм киевских властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вот поэтому им одно название — неонацисты", - сказанла она.Ранее Драпатый назвал жителей России "нацией, не имеющей права на существование".Другие новости к этому часу: 🟥 В ходе встречи в МИД Белоруссии польскому временному поверенному Кшиштофу Ожанне была передана информация от правоохранительных органов Белоруссии "относительно подготовки террористического акта на территории Польши", заявили в белорусском министерстве. "Готовится теракт, главной целью которого должны стать несовершеннолетние дети проживающей в Польше активистки, имеющей белорусское гражданство, из соображений мести за недостаточные усилия по сохранению за упомянутым лицом указанного выше статуса в Польше", - заявили в МИД Белоруссии.🟦 Если йеменские хуситы снова атакуют суда, то ответственность за это понесет Иран, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, военные меры в таком случае примут и против движения, и против Тегерана. Недавно хуситы заявляли, что устанавливают морскую блокаду Саудовской Аравии в ответ на ее контроль воздушного пространства Йемена и его портов. Вчера же они атаковали два саудовских танкера в Красном море;🟦 Инцидент с россиянкой в Грузии специально раздувают иноагенты, заявил премьер-министр республики."Они прямо оправдывают агрессию, более того, они одобряют эту агрессию, которая была физическим оскорблением. Тут очень просто проглядывается двойной стандарт и причина двойного стандарта. Тут очень простой заказ, чтобы в Грузии искусственно навязали ненависть", - сказал он;🟦 Сейм Латвии решил запретить ввоз книг, газет, игрушек, видеоигр, спорттоваров, одежды и обуви из России и Белоруссии;🟦 Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой Госдепа США Марко Рубио опроверг ложь Киева о ситуации на фронте."Лавров напрямую донес до своего американского визави информацию о реальном положении дел на фронте, где ВСУ терпят поражение и утрачивают инициативу, а также подтвердил готовность российской стороны к переговорам", - сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий;🟦 Венгрия может понести серьезный финансовый ущерб из-за санкций Евросоюза, которые заставили российских партнеров выйти из совместного проекта производства железнодорожных вагонов для Египта. Глава венгерского правительства Петер Мадьяр сообщил: по этому вопросу начато служебное расследование. Невыполнение проекта, оказавшегося под угрозой срыва, чревато большими штрафами для венгерских поставщиков;🟦 В Сумах известного врача избили полицейские и людоловы. ТЦКшники заявляют, что медик сам на них напал. Анатолий Чередниченко не смог предъявить документы о "брони" - он их не взял с собой.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Россия подсчитала жертвы, Кабмин Украины как пожарная команда. Итоги 23 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, грузия, иран, михаил драпатый, сергей лавров, мария захарова, вооруженные силы украины, ес, минобороны, мид, прибалтика, теракт, бывший ссср, дипломаты, польша, белорусская оппозиция, удар по ирану
Новости, Россия, Грузия, Иран, Михаил Драпатый, Сергей Лавров, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, ЕС, Минобороны, МИД, Прибалтика, теракт, бывший СССР, дипломаты, Польша, белорусская оппозиция, удар по Ирану

МИД России констатировал неонацизм, МИД Белоруссии сообщил Польше о теракте. Главные новости

19:29 23.07.2026
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанкВывески
Вывески - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости . Иван Руднев
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Минск привлёк внимание Варшавы по дипломатическим каналам заявлением о теракте. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 23 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
Оскорбительное высказывание нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о русском народе демонстрирует неонацизм киевских властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вот поэтому им одно название — неонацисты", - сказанла она.

Ранее Драпатый назвал жителей России "нацией, не имеющей права на существование".

Другие новости к этому часу:
🟥 В ходе встречи в МИД Белоруссии польскому временному поверенному Кшиштофу Ожанне была передана информация от правоохранительных органов Белоруссии "относительно подготовки террористического акта на территории Польши", заявили в белорусском министерстве.
"Готовится теракт, главной целью которого должны стать несовершеннолетние дети проживающей в Польше активистки, имеющей белорусское гражданство, из соображений мести за недостаточные усилия по сохранению за упомянутым лицом указанного выше статуса в Польше", - заявили в МИД Белоруссии.
🟦 Если йеменские хуситы снова атакуют суда, то ответственность за это понесет Иран, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, военные меры в таком случае примут и против движения, и против Тегерана.

Недавно хуситы заявляли, что устанавливают морскую блокаду Саудовской Аравии в ответ на ее контроль воздушного пространства Йемена и его портов. Вчера же они атаковали два саудовских танкера в Красном море;

🟦 Инцидент с россиянкой в Грузии специально раздувают иноагенты, заявил премьер-министр республики.
"Они прямо оправдывают агрессию, более того, они одобряют эту агрессию, которая была физическим оскорблением. Тут очень просто проглядывается двойной стандарт и причина двойного стандарта. Тут очень простой заказ, чтобы в Грузии искусственно навязали ненависть", - сказал он;
🟦 Сейм Латвии решил запретить ввоз книг, газет, игрушек, видеоигр, спорттоваров, одежды и обуви из России и Белоруссии;

🟦 Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой Госдепа США Марко Рубио опроверг ложь Киева о ситуации на фронте.
"Лавров напрямую донес до своего американского визави информацию о реальном положении дел на фронте, где ВСУ терпят поражение и утрачивают инициативу, а также подтвердил готовность российской стороны к переговорам", - сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий;
🟦 Венгрия может понести серьезный финансовый ущерб из-за санкций Евросоюза, которые заставили российских партнеров выйти из совместного проекта производства железнодорожных вагонов для Египта. Глава венгерского правительства Петер Мадьяр сообщил: по этому вопросу начато служебное расследование. Невыполнение проекта, оказавшегося под угрозой срыва, чревато большими штрафами для венгерских поставщиков;
🟦 В Сумах известного врача избили полицейские и людоловы. ТЦКшники заявляют, что медик сам на них напал. Анатолий Чередниченко не смог предъявить документы о "брони" - он их не взял с собой.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Россия подсчитала жертвы, Кабмин Украины как пожарная команда. Итоги 23 июля
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НовостиРоссияГрузияИранМихаил ДрапатыйСергей ЛавровМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныЕСМинобороныМИДПрибалтикатерактбывший СССРдипломатыПольшабелорусская оппозицияудар по Ирану
 
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