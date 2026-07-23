Что делала Франция в Одессе и Севастополе? Стоякин и Орленко об оккупации Новороссии. Скоро в эфире! - 23.07.2026 Украина.ру
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Что делала Франция в Одессе и Севастополе? Стоякин и Орленко об оккупации Новороссии. Скоро в эфире!
Что делала Франция в Одессе и Севастополе? Стоякин и Орленко об оккупации Новороссии. Скоро в эфире! - 23.07.2026 Украина.ру
Что делала Франция в Одессе и Севастополе? Стоякин и Орленко об оккупации Новороссии. Скоро в эфире!
"Совет четырёх" сто лет тому назад. Какую роль могла бы сыграть Франция в истории независимой Украины и почему не сыграла?
2026-07-23T09:11
2026-07-23T09:11
видео
франция
украина
одесса
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Разбираемся в очередном выпуске проекта "История: уроки и перемены" с публицистом, редактором раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василием Стоякиным и историком, журналисткой Олесей Орленко.Не пропустите новый выпуск нашего проекта "История: уроки и перемены"! В каждой передаче мы разгадываем политические загадки, раскрываем секреты и открываем новые страницы общей истории России и Украины.
франция
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одесса
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видео, франция, украина, одесса, василий стоякин, украина.ру, видео
Видео, Франция, Украина, Одесса, Василий Стоякин, Украина.ру

Что делала Франция в Одессе и Севастополе? Стоякин и Орленко об оккупации Новороссии. Скоро в эфире!

09:11 23.07.2026
 
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"Совет четырёх" сто лет тому назад. Какую роль могла бы сыграть Франция в истории независимой Украины и почему не сыграла?
Разбираемся в очередном выпуске проекта "История: уроки и перемены" с публицистом, редактором раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василием Стоякиным и историком, журналисткой Олесей Орленко.

Не пропустите новый выпуск нашего проекта "История: уроки и перемены"! В каждой передаче мы разгадываем политические загадки, раскрываем секреты и открываем новые страницы общей истории России и Украины.
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