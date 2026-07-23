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Что делала Франция в Одессе и Севастополе? Стоякин и Орленко об оккупации Новороссии. Скоро в эфире!

Что делала Франция в Одессе и Севастополе? Стоякин и Орленко об оккупации Новороссии. Скоро в эфире! - 23.07.2026 Украина.ру

Что делала Франция в Одессе и Севастополе? Стоякин и Орленко об оккупации Новороссии. Скоро в эфире!

"Совет четырёх" сто лет тому назад. Какую роль могла бы сыграть Франция в истории независимой Украины и почему не сыграла?

2026-07-23T09:11

2026-07-23T09:11

2026-07-23T09:11

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украина.ру

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Разбираемся в очередном выпуске проекта "История: уроки и перемены" с публицистом, редактором раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василием Стоякиным и историком, журналисткой Олесей Орленко.Не пропустите новый выпуск нашего проекта "История: уроки и перемены"! В каждой передаче мы разгадываем политические загадки, раскрываем секреты и открываем новые страницы общей истории России и Украины.

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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