Что делала Франция в Одессе и Севастополе? Стоякин и Орленко об оккупации Новороссии. Скоро в эфире!
"Совет четырёх" сто лет тому назад. Какую роль могла бы сыграть Франция в истории независимой Украины и почему не сыграла?
Разбираемся в очередном выпуске проекта "История: уроки и перемены" с публицистом, редактором раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василием Стоякиным и историком, журналисткой Олесей Орленко.
Не пропустите новый выпуск нашего проекта "История: уроки и перемены"! В каждой передаче мы разгадываем политические загадки, раскрываем секреты и открываем новые страницы общей истории России и Украины.
Не пропустите новый выпуск нашего проекта "История: уроки и перемены"! В каждой передаче мы разгадываем политические загадки, раскрываем секреты и открываем новые страницы общей истории России и Украины.
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