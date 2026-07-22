https://ukraina.ru/20260722/vozdushnaya-trevoga-na-ukraine-nanosyatsya-raketno-dronovye-udary-novosti-svo-1081747227.html

Воздушная тревога на Украине: наносятся ракетно-дроновые удары. Новости СВО

Воздушная тревога на Украине: наносятся ракетно-дроновые удары. Новости СВО - 22.07.2026 Украина.ру

Воздушная тревога на Украине: наносятся ракетно-дроновые удары. Новости СВО

Армия России снова проверяет боеспособность сил и средство ПВО ВСУ. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 22 июля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-07-22T20:09

2026-07-22T20:09

2026-07-22T20:09

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🟥 Воздушная тревога объявлена в Одесской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины;🟥 Ракетные удары нанесены по Николаеву и окрестностям;🟥 Сообщается о взрывах в Сумах и в окрестностях Шостки Сумской области;🟥 Белгородскую область активно атакуют БПЛА ВСУ, регион совместно с Минобороны РФ усиливает противовоздушную оборону. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Шуваев."Безопасность остается самым главным вопросом. Только за прошлый месяц зафиксировано свыше 7,5 тысяч атак БПЛА на Белгородскую область, а за неполный июль — почти 11 тысяч. Враг наращивает интенсивность, но и мы не стоим на месте", - написал Шуваев в Телеграм--канале.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ. Примерно столько же получили ранения.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто "прогнул" Зеленского сменить Сырского на Драпатого? Подковерные игры киевского режима. Итоги 22 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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