Воздушная тревога на Украине: наносятся ракетно-дроновые удары. Новости СВО - 22.07.2026 Украина.ру
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Воздушная тревога на Украине: наносятся ракетно-дроновые удары. Новости СВО
Воздушная тревога на Украине: наносятся ракетно-дроновые удары. Новости СВО - 22.07.2026 Украина.ру
Воздушная тревога на Украине: наносятся ракетно-дроновые удары. Новости СВО
Армия России снова проверяет боеспособность сил и средство ПВО ВСУ. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 22 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-22T20:09
2026-07-22T20:09
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🟥 Воздушная тревога объявлена в Одесской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины;🟥 Ракетные удары нанесены по Николаеву и окрестностям;🟥 Сообщается о взрывах в Сумах и в окрестностях Шостки Сумской области;🟥 Белгородскую область активно атакуют БПЛА ВСУ, регион совместно с Минобороны РФ усиливает противовоздушную оборону. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Шуваев."Безопасность остается самым главным вопросом. Только за прошлый месяц зафиксировано свыше 7,5 тысяч атак БПЛА на Белгородскую область, а за неполный июль — почти 11 тысяч. Враг наращивает интенсивность, но и мы не стоим на месте", - написал Шуваев в Телеграм--канале.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ. Примерно столько же получили ранения.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто "прогнул" Зеленского сменить Сырского на Драпатого? Подковерные игры киевского режима. Итоги 22 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Воздушная тревога на Украине: наносятся ракетно-дроновые удары. Новости СВО

20:09 22.07.2026
 
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Армия России снова проверяет боеспособность сил и средство ПВО ВСУ. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 22 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
🟥 Воздушная тревога объявлена в Одесской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины;
🟥 Ракетные удары нанесены по Николаеву и окрестностям;
🟥 Сообщается о взрывах в Сумах и в окрестностях Шостки Сумской области;
🟥 Белгородскую область активно атакуют БПЛА ВСУ, регион совместно с Минобороны РФ усиливает противовоздушную оборону. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Шуваев.
"Безопасность остается самым главным вопросом. Только за прошлый месяц зафиксировано свыше 7,5 тысяч атак БПЛА на Белгородскую область, а за неполный июль — почти 11 тысяч. Враг наращивает интенсивность, но и мы не стоим на месте", - написал Шуваев в Телеграм--канале.
В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.
В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ. Примерно столько же получили ранения.
В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.
Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.
Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто "прогнул" Зеленского сменить Сырского на Драпатого? Подковерные игры киевского режима. Итоги 22 июля
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