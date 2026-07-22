https://ukraina.ru/20260722/vayner-britaniya-v-glubokom-krizise--starmer-ushel-shotlandiya-rvtsya-k-nezavisimosti-1081745093.html

Вайнер: Британия в глубоком кризисе — Стармер ушел, Шотландия рвётся к независимости

Вайнер: Британия в глубоком кризисе — Стармер ушел, Шотландия рвётся к независимости - 22.07.2026 Украина.ру

Вайнер: Британия в глубоком кризисе — Стармер ушел, Шотландия рвётся к независимости

Великобритания переживает глубокий кризис — экономика, миграция и сепаратизм Шотландии вынудили премьера Кира Стармера уйти в отставку. Его сменщик Энди Бернем будет проамериканским политиком, но внешняя политика в отношении России и Украины останется прежней. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2026-07-22T17:25

2026-07-22T17:25

2026-07-22T17:25

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Отвечая на вопрос о причинах отставки Стармера, Вайнер заявил, что Британия находится в глубоком кризисе. "Страна сейчас находится в глубоком кризисе: миграция, экономика, финансы, инфляция, безработица, ВПК... Всё выглядит довольно печально, особенно межрасовые отношения и ситуация внутри самого Соединенного Королевства — с Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией", — пояснил эксперт.При этом Вайнер напомнил, что Шотландия по-прежнему рвется к независимости. Новый премьер Энди Бернем, которому 56 лет, является проамерикански настроенным политиком, и при нём отношения с США будут только улучшаться, добавил он.Американист отметил, что внешняя политика в отношении России и Украины не изменится. "Нет, не думаю. По моему мнению, здесь будет просматриваться преемственность премьеров. Единственное — если Бернем решит пересмотреть финансовую составляющую ради укрепления социальных программ внутри страны", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер: Отставка министра обороны Украины Федорова и митинги в его поддержку — как сказка о Золушке" на сайте Украина.ру.Запад объявил России войну на истощение и проигрывает её. Многие западные политики до сих пор не верят, что такое возможно. Подробнее об этом — в статье Ростислава Ищенко "Роль мультикультурализма в поражении Запада" на сайте Украина.ру.

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