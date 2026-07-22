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Убийство Павла Шеремета: "чёрная вдова", креативные нацики и 10 лет "танцев с бубнами"

Убийство Павла Шеремета: "чёрная вдова", креативные нацики и 10 лет "танцев с бубнами" - 22.07.2026 Украина.ру

Убийство Павла Шеремета: "чёрная вдова", креативные нацики и 10 лет "танцев с бубнами"

20 июля 2026 года исполнилось 10 лет со дня загадочного убийства в Киеве одиозного белорусского и российского журналиста Павла Шеремета. Загадочное оно не только потому, что до сих пор не раскрыто и обвиняемые в убийстве гуляют на свободе. Вызывают вопросы его причины, ведь Шеремет в целом к укронацистской власти был лоялен

2026-07-22T08:00

2026-07-22T08:00

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Напомним, Павел Григорьевич Шеремет 1971 года рождения (28 ноября ему исполнилось бы 55) был либеральным, "белоленточным" журналистом, сначала белорусским, затем российским и под занавес жизни – украинским.Известность он приобрёл после 1996 года, когда возглавил белорусское бюро Общественного российского телевидения (Первый канал). Его репортажи отличались остротой и злободневностью. Самым известным из них стал июльский 1997 года о контрабанде через белорусско-литовскую границу. После выхода репортажа в эфир Шеремета арестовали. Судьба его решалась на самом верху – Борис Ельцин не пустил самолёт Александра Лукашенко в Россию, требуя Шеремета освободить.После трёх месяцев, проведённых на нарах, Павел Григорьевич вышел на свободу и уехал в Россию. Там он стал работать на ОРТ, а с 2008 года на других каналах. С 2012 года Шеремет стал сотрудничать с Украинским интернет-ресурсом "Украинская правда"* – стал вести там блог, но продолжал работать в России. На Украину он уехал после возвращения Россией Крыма и начала войны на Донбассе. Последний раз на публике в Москве Шеремет появился 3 марта 2015 года в Сахаровском центре, где вёл панихиду по Борису Немцову.Журналист обосновался в Киеве, стал исполнительным директором издания "Украинская правда" и гражданским мужем его хозяйки Алёны Притулы. Одновременно Шеремет вёл сразу несколько проектов: развивал школу журналистики, проводил там мастер-классы, запускал авторские телепроекты и вёл рубрику на "Радио Вести". Утренняя поездка на радиоэфир в среду 20 июля 2016 года и стала для него роковой."Паркетник" Subaru XV, который принадлежал Алёне Притуле, взлетел на воздух в 7:45 во время движения на перекрёстке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. За рулём сидел Шеремет, хозяйки авто в салоне не было. Когда журналиста извлекли наружу и погрузили в скорую, он ещё был жив, но в дороге скончался от травм, не совместимых с жизнью.Уже через два дня были обнародованы записи с камер наблюдения, на которых было видно, как в 0:22 один из соучастников убийства, хромающий мужчина, подготовил место для крепления взрывного устройства, а в 2:40 непосредственный исполнитель – женщина – его прикрепила. Ещё одна женщина за пять дней до убийства фотографировала места расположения камер наблюдения. Незадолго до этого Притула обращалась в полицию и жаловалась на слежку за ней и Шереметом. Президент Порошенко** выделил для хозяйки "Украинской Правды" личную охрану.Тогда же полиция заявила, что ей удалось выяснить личности причастных к убийству лиц. Основной версией убийства там посчитали "демонстрацию с целью подрыва государственного строя Украины".Многие тут же вспомнили события 16-летней давности, когда страну потрясло убийство другого любовника Притулы – журналиста Георгия Гонгадзе. Именно после него начался взлёт популярности "Украинской Правды" и её хозяйки. Теперь история повторялась, и некоторые издания нарекли её "чёрной вдовой".Вокруг преступления началась шумиха. Глава нацполиции гражданка Грузии Хатия Деканоидзе заявила, что создана оперативная группа расследования убийства, что в неё включены даже представители ФБР. Однако расследование вперёд не продвигалось. Общественности только сообщили, что подрыв убийцы осуществили переделанной штатной противопехотной миной МОН-50. В сентябре 2017 года ход расследования засекретили.Ситуация изменилась только после смены власти, когда Порошенко в кресле президента сменил Владимир Зеленский, а Нацполицию возглавил Арсен Аваков.12 декабря 2019 года Аваков заявил, что к убийству Павла Шеремета причастны как минимум 5 человек, которые оказались идейными украинскими нацистами.Через полтора года после подрыва Павла Шеремета из-под днища машины одного из ивано-франковских бизнесменов в городе Косов выпало точь в точь такое же взрывное устройство – его сделали из половинки мины МОН-50. Следы привели к некоему Владиславу Грищенко (позывной "Буча"), шесть раз судимому за мошенничество, вымогательство и грабежи украинскому националисту, успевшему повоевать на Донбассе сначала в батальоне "Правый сектор"***, а затем в 95-й аэромобильной бригаде ВСУ, где он командовал сапёрным отделением. Полиция стала прослушивать телефонные разговоры "Бучи" с женой – тоже националистской и ветераном АТО с позывным "Пума". В одном из разговоров между ними прозвучала фамилия Шеремета.В полицию в середине октября 2019 года вызвали на допрос некоего Ивана Вакуленко, позывной "Пистолет". Он стал первым подозреваемым, которого по делу Шеремета вообще собрались допросить. К тому времени со дня убийства уже прошло более трёх лет. Чем всё это время занималась опергруппа с фбровцами история умалчивает.Однако Вакуленко пропал. Супруги Грищенко в разговорах переживали, как бы он не сболтнул чего лишнего, не уточняя, чего именно. 18 октября его нашли застреленным из собственного помпового ружья у себя дома. По заключению полиции он покончил с собой.Однако затем полицейские установили связь супругов Грищенко с неким другим ветераном АТО Петром Кияном (позывной "Электрик"). Этот персонаж подрывал в Херсонской области линии ЛЭП, чтобы обесточить Крым. Через прослушку его разговоров узнали о существовании другого ветерана АТО "Нацика". Под этим позывным скрывался Андрей Антоненко – рок-музыкант, фронтмен группы Riffmaster. Самой известной из её композиций является песня "Тихо прийшов, тихо пішов" (по-русски "Тихо пришёл, тихо ушёл") – неофициальный гимн Сил специальных операций ВСУ. У него на куртке обнаружили узор, похожий на тот, который был на одежде человека, устанавливавшего под машиной Шеремета крепление для взрывного устройства.Прослушка нового персонажа вывела на националистку "Лису" – волонтёра и военного медика Юлию Кузьменко, и военную медсестру Яну Дугарь, которая фотографировала у дома Шеремета камеры наблюдения.Всё говорило о том, что именно эти персонажи и убили одиозного журналиста. Украинская полиция обратилась к эксперту с мировым именем по компьютерной идентификации британцу Айвону Бирчу. Он подтвердил, что на записях камер с умерено высокой вероятностью присутствуют Антоненко, он же "Нацик", и Кузьменко – "Лиса". Когда Кузьменко пришли арестовывать, он отправил другу СМС: "Вынеси эту зелёную хреновину". Позже у этого друга изъяли половинку мины МОН-50.Кузьменко оказалась вообще на всю голову отмороженной нацистской, которая стремилась в 2019 году максимально дестабилизировать на Украине обстановку и озлобить население. Она даже предлагала нанести по мирному Киеву удар реактивными снарядами, якобы это сделали русские.Украинские следователи в 2019 году пришли к выводу, что крышевали убийц на самом верху. Аваков на брифинге заявил: "ощущение, что есть люди, которые пока находятся за кадром, вне схемы нашего обвинения, которые были инициаторами или соинициаторами этого преступления".Записи с камер наблюдения, которые дали бы более чёткое и "читаемое" изображение были стёрты. Это с большой вероятностью сделали сотрудники СБУ. Ныне покойный бывший народный депутат Украины Илья Кива в то время заявлял, что трое из пяти подследственных были тайными агентами СБУ. Блогер Анатолий Шарий говорил о четырёх из пяти. В ночь накануне убийства у дома Павла Шеремета стояла серая "шкода", которая, как выяснили украинские журналисты, принадлежала сотруднику СБУ Игорю Устименко. Именно поэтому на Украине убийство Павла Шеремета некоторые журналисты связывали с генерал-майором службы безопасности Александром Покладом… который по решению Владимира Зеленского с 17 июля 2026 года это самое СБУ и возглавляет.В то время он служил в 5-м управлении контрразведки СБУ. В украинских медиа за Покладом закрепилось прозвище "Душитель" из-за сообщений о применявшихся им жестких методах допросов. Помимо Павла Шеремета ему приписывают организацию убийств Арсена Павлова "Моторолы", Александра Захарченко (главы ДНР), украинского адвоката Юрия Грабовского и члена украинской делегации на стамбульских переговорах Дениса Киреева. Доказательств не приводится.После брифинга Авакова и задержания подозреваемых, следствие снова забуксовало. 1 мая 2021 года Антоненко освободили из-под стражи. Кузьменко освободили ещё летом 2020 года. Супруги Грищенко, Яна Дугарь – все оказались на свободе.В сухом остатке в том, что расследование не привело к вынесению приговоров, крайним сделали Авакова. Зеленский прямо обвинил его в том, что под следствием оказались невиновные и 13 июля 2021 года тот написал заявление об отставке, которое Верховная Рада удовлетворила через два дня.И что после этого? А ничего. Никакого прогресса в расследовании, никаких новых заявлений и версий. Скорее всего, дело так и будет похоронено, как и дело убийства "Небесной сотни", как множества других политических убийств. Разве что когда-то через много лет ЦРУ рассекретит очередную порцию свою материалов.* Издание заблокировано в России за распространение недостоверной информации.** Член объединения, включённого в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.*** Запрещённая в России террористическая организация.

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