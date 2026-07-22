Убийство Павла Шеремета: "чёрная вдова", креативные нацики и 10 лет "танцев с бубнами"
© ФотоПодорванный автомобиль Павла Шеремета. Фото из социальных сетей
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20 июля 2026 года исполнилось 10 лет со дня загадочного убийства в Киеве одиозного белорусского и российского журналиста Павла Шеремета. Загадочное оно не только потому, что до сих пор не раскрыто и обвиняемые в убийстве гуляют на свободе. Вызывают вопросы его причины, ведь Шеремет в целом к укронацистской власти был лоялен
Напомним, Павел Григорьевич Шеремет 1971 года рождения (28 ноября ему исполнилось бы 55) был либеральным, "белоленточным" журналистом, сначала белорусским, затем российским и под занавес жизни – украинским.
Известность он приобрёл после 1996 года, когда возглавил белорусское бюро Общественного российского телевидения (Первый канал). Его репортажи отличались остротой и злободневностью. Самым известным из них стал июльский 1997 года о контрабанде через белорусско-литовскую границу. После выхода репортажа в эфир Шеремета арестовали. Судьба его решалась на самом верху – Борис Ельцин не пустил самолёт Александра Лукашенко в Россию, требуя Шеремета освободить.
После трёх месяцев, проведённых на нарах, Павел Григорьевич вышел на свободу и уехал в Россию. Там он стал работать на ОРТ, а с 2008 года на других каналах. С 2012 года Шеремет стал сотрудничать с Украинским интернет-ресурсом "Украинская правда"* – стал вести там блог, но продолжал работать в России. На Украину он уехал после возвращения Россией Крыма и начала войны на Донбассе. Последний раз на публике в Москве Шеремет появился 3 марта 2015 года в Сахаровском центре, где вёл панихиду по Борису Немцову.
Журналист обосновался в Киеве, стал исполнительным директором издания "Украинская правда" и гражданским мужем его хозяйки Алёны Притулы. Одновременно Шеремет вёл сразу несколько проектов: развивал школу журналистики, проводил там мастер-классы, запускал авторские телепроекты и вёл рубрику на "Радио Вести". Утренняя поездка на радиоэфир в среду 20 июля 2016 года и стала для него роковой.
"Паркетник" Subaru XV, который принадлежал Алёне Притуле, взлетел на воздух в 7:45 во время движения на перекрёстке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. За рулём сидел Шеремет, хозяйки авто в салоне не было. Когда журналиста извлекли наружу и погрузили в скорую, он ещё был жив, но в дороге скончался от травм, не совместимых с жизнью.
18 сентября 2025, 18:28ИсторияПервая сакральная жертва в деле подчинения Украины Западу. 25 лет со дня гибели Георгия Гонгадзе 16 сентября 2000 года украинский журналист-грантоед Георгий Гонгадзе был похищен группой сотрудников милиции и 17 сентября убит. Тело было обнаружено 2 ноября, позже - фрагменты черепа. Непосредственный убийца (он утверждал, что это был несчастный случай), генерал МВД Алексей Пукач, вину признал. Кто был заказчиком неизвестно по сей день
Уже через два дня были обнародованы записи с камер наблюдения, на которых было видно, как в 0:22 один из соучастников убийства, хромающий мужчина, подготовил место для крепления взрывного устройства, а в 2:40 непосредственный исполнитель – женщина – его прикрепила. Ещё одна женщина за пять дней до убийства фотографировала места расположения камер наблюдения. Незадолго до этого Притула обращалась в полицию и жаловалась на слежку за ней и Шереметом. Президент Порошенко** выделил для хозяйки "Украинской Правды" личную охрану.
Тогда же полиция заявила, что ей удалось выяснить личности причастных к убийству лиц. Основной версией убийства там посчитали "демонстрацию с целью подрыва государственного строя Украины".
Многие тут же вспомнили события 16-летней давности, когда страну потрясло убийство другого любовника Притулы – журналиста Георгия Гонгадзе. Именно после него начался взлёт популярности "Украинской Правды" и её хозяйки. Теперь история повторялась, и некоторые издания нарекли её "чёрной вдовой".
Вокруг преступления началась шумиха. Глава нацполиции гражданка Грузии Хатия Деканоидзе заявила, что создана оперативная группа расследования убийства, что в неё включены даже представители ФБР. Однако расследование вперёд не продвигалось. Общественности только сообщили, что подрыв убийцы осуществили переделанной штатной противопехотной миной МОН-50. В сентябре 2017 года ход расследования засекретили.
Ситуация изменилась только после смены власти, когда Порошенко в кресле президента сменил Владимир Зеленский, а Нацполицию возглавил Арсен Аваков.
12 декабря 2019 года Аваков заявил, что к убийству Павла Шеремета причастны как минимум 5 человек, которые оказались идейными украинскими нацистами.
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Через полтора года после подрыва Павла Шеремета из-под днища машины одного из ивано-франковских бизнесменов в городе Косов выпало точь в точь такое же взрывное устройство – его сделали из половинки мины МОН-50. Следы привели к некоему Владиславу Грищенко (позывной "Буча"), шесть раз судимому за мошенничество, вымогательство и грабежи украинскому националисту, успевшему повоевать на Донбассе сначала в батальоне "Правый сектор"***, а затем в 95-й аэромобильной бригаде ВСУ, где он командовал сапёрным отделением. Полиция стала прослушивать телефонные разговоры "Бучи" с женой – тоже националистской и ветераном АТО с позывным "Пума". В одном из разговоров между ними прозвучала фамилия Шеремета.
В полицию в середине октября 2019 года вызвали на допрос некоего Ивана Вакуленко, позывной "Пистолет". Он стал первым подозреваемым, которого по делу Шеремета вообще собрались допросить. К тому времени со дня убийства уже прошло более трёх лет. Чем всё это время занималась опергруппа с фбровцами история умалчивает.
Однако Вакуленко пропал. Супруги Грищенко в разговорах переживали, как бы он не сболтнул чего лишнего, не уточняя, чего именно. 18 октября его нашли застреленным из собственного помпового ружья у себя дома. По заключению полиции он покончил с собой.
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Андрей Антоненко. Фото из социальных сетей
Однако затем полицейские установили связь супругов Грищенко с неким другим ветераном АТО Петром Кияном (позывной "Электрик"). Этот персонаж подрывал в Херсонской области линии ЛЭП, чтобы обесточить Крым. Через прослушку его разговоров узнали о существовании другого ветерана АТО "Нацика". Под этим позывным скрывался Андрей Антоненко – рок-музыкант, фронтмен группы Riffmaster. Самой известной из её композиций является песня "Тихо прийшов, тихо пішов" (по-русски "Тихо пришёл, тихо ушёл") – неофициальный гимн Сил специальных операций ВСУ. У него на куртке обнаружили узор, похожий на тот, который был на одежде человека, устанавливавшего под машиной Шеремета крепление для взрывного устройства.
Прослушка нового персонажа вывела на националистку "Лису" – волонтёра и военного медика Юлию Кузьменко, и военную медсестру Яну Дугарь, которая фотографировала у дома Шеремета камеры наблюдения.
Всё говорило о том, что именно эти персонажи и убили одиозного журналиста. Украинская полиция обратилась к эксперту с мировым именем по компьютерной идентификации британцу Айвону Бирчу. Он подтвердил, что на записях камер с умерено высокой вероятностью присутствуют Антоненко, он же "Нацик", и Кузьменко – "Лиса". Когда Кузьменко пришли арестовывать, он отправил другу СМС: "Вынеси эту зелёную хреновину". Позже у этого друга изъяли половинку мины МОН-50.
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Кузьменко оказалась вообще на всю голову отмороженной нацистской, которая стремилась в 2019 году максимально дестабилизировать на Украине обстановку и озлобить население. Она даже предлагала нанести по мирному Киеву удар реактивными снарядами, якобы это сделали русские.
Украинские следователи в 2019 году пришли к выводу, что крышевали убийц на самом верху. Аваков на брифинге заявил: "ощущение, что есть люди, которые пока находятся за кадром, вне схемы нашего обвинения, которые были инициаторами или соинициаторами этого преступления".
Записи с камер наблюдения, которые дали бы более чёткое и "читаемое" изображение были стёрты. Это с большой вероятностью сделали сотрудники СБУ. Ныне покойный бывший народный депутат Украины Илья Кива в то время заявлял, что трое из пяти подследственных были тайными агентами СБУ. Блогер Анатолий Шарий говорил о четырёх из пяти. В ночь накануне убийства у дома Павла Шеремета стояла серая "шкода", которая, как выяснили украинские журналисты, принадлежала сотруднику СБУ Игорю Устименко. Именно поэтому на Украине убийство Павла Шеремета некоторые журналисты связывали с генерал-майором службы безопасности Александром Покладом… который по решению Владимира Зеленского с 17 июля 2026 года это самое СБУ и возглавляет.
Памятный знак на месте гибели Павла Шеремета
В то время он служил в 5-м управлении контрразведки СБУ. В украинских медиа за Покладом закрепилось прозвище "Душитель" из-за сообщений о применявшихся им жестких методах допросов. Помимо Павла Шеремета ему приписывают организацию убийств Арсена Павлова "Моторолы", Александра Захарченко (главы ДНР), украинского адвоката Юрия Грабовского и члена украинской делегации на стамбульских переговорах Дениса Киреева. Доказательств не приводится.
После брифинга Авакова и задержания подозреваемых, следствие снова забуксовало. 1 мая 2021 года Антоненко освободили из-под стражи. Кузьменко освободили ещё летом 2020 года. Супруги Грищенко, Яна Дугарь – все оказались на свободе.
В сухом остатке в том, что расследование не привело к вынесению приговоров, крайним сделали Авакова. Зеленский прямо обвинил его в том, что под следствием оказались невиновные и 13 июля 2021 года тот написал заявление об отставке, которое Верховная Рада удовлетворила через два дня.
И что после этого? А ничего. Никакого прогресса в расследовании, никаких новых заявлений и версий. Скорее всего, дело так и будет похоронено, как и дело убийства "Небесной сотни", как множества других политических убийств. Разве что когда-то через много лет ЦРУ рассекретит очередную порцию свою материалов.
* Издание заблокировано в России за распространение недостоверной информации.
** Член объединения, включённого в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
*** Запрещённая в России террористическая организация.
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