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Социология страха: Киев переписывает причины кризиса и готовится к выборам

Социология страха: Киев переписывает причины кризиса и готовится к выборам - 22.07.2026 Украина.ру

Социология страха: Киев переписывает причины кризиса и готовится к выборам

Главной проблемой Украины её граждане назвали… мобилизацию и зверства ТЦК. Не войну, не экономический кризис, не коррупцию друзей Владимира Зеленского, а именно право военкомов и полиции ловить, избивать, калечить и убивать украинцев, не желающих воевать за интересы режима и его внешних покровителей

2026-07-22T15:12

2026-07-22T15:12

2026-07-22T15:12

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Об этом в интервью "Общественному" заявил директор Института социологии Национальной академии наук Украины Евгений Головаха. По его словам, в топ-тройку проблем Украины сейчас входят мобилизация, коррупция и низкий уровень жизни.Также Головаха подчеркнул, что в топ-5 проблем входят идущие боевые действия и связанные с ними потери, а также проблемы с чувством безопасности и усталость от конфликта. То есть война в головах украинцев занимает аж четвёртое место, а это означает снижение общественной мобилизации. Зарядить "незламных" на победу уже не получится. Да и никто уже, заметим, в украинской власти не говорит об отвоевании Донбасса и Крыма, о возвращении под контроль ВСУ районов Харьковской, Сумской, Запорожской областей. Новый главком Михаил Драпатый пока тоже не выставил ориентиров. Впрочем, его военная биография соткана из поражений, а не из успешных "викторий".Заметим, что откровения социолога совпали с политическим кризисом на Украине и отставкой военного руководства страны: Зеленский сменил главкома ВСУ и начальника Генштаба. Сделал он это под давлением внешних сил и проплаченных уличных протестов, слив верных Банковой генералов. Но, чтобы как-то сгладить своё политическое поражение, Зеленский пытается через социологию сформировать мнение о том, что отставка главкома ВСУ Александра Сырского связана с его жестокими методами комплектования армии. Проще говоря, на отставника пытаются повесить ответственность за деятельность людоловов по всей Украине: мол, набирали "мясо" для Сырского.Подобная смена акцентов позволяет решать сразу несколько политических задач. Во-первых, переложить ответственность за наиболее болезненные последствия мобилизационной политики на конкретную фигуру, снимая часть претензий с Зеленского и экс-министра обороны Михаила Федорова, который пытается вернуть себе кресло. Во-вторых, повторимся, формируется удобное объяснение кадровых перестановок: отставка Сырского начинает подаваться не как результат политической борьбы внутри украинской элиты, а как якобы закономерная реакция на его методы управления армией и отношение к военнослужащим. Проще говоря, украинцам предлагают проглотить новую порцию лапши: мол, проблема заключается не в самой системе "бусификации", созданной по приказу Запада, а в личности силовика, который ею руководил. Такой приём позволяет сохранить неприкосновенной действующую модель комплектования ВСУ, одновременно создавая иллюзию, что после смены командования ситуация изменится. Ну и заодно показать, что Зеленский "услышал глас народа" и решил твёрдой рукой навести порядок с "бусификацией". Такая позиция сможет принести главе киевского режима несколько дополнительных очков, если грамотно раскручивать тему. А если не выйдет, то использовать её как дубинку против оппонентов.Недавно украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о том, что граждане Украины готовы линчевать военкомов, так как общество "дошло до точки кипения из-за мобилизации". "Украинское общество сейчас, знаете, превращается в своеобразный суд Линча. К сожалению, из-за того, что люди, по их мнению, не видят правовой реакции на действия ТЦК, сами граждане Украины берут на себя ответственность и пытаются таким образом противодействовать происходящему, — прокомментировал Лубинец недавний массовый протест из-за мобилизации во Львове. — Это, в свою очередь, приводит к ещё более тяжёлым последствиям и проблемам в будущем. Поэтому эта ситуация должна всем нам показать, что на самом деле точка кипения в украинском обществе уже практически достигнута. Нужно, на мой взгляд, срочно урегулировать эту ситуацию".Действительно, раздражение против военкомов нарастает, и кое-где вспыхивают единичные случаи сопротивления сотрудникам ТЦК, но до линчевания там явно далеко. Украинцы ни разу даже не вышли на акции протеста против зверств людоловов и незаконной бусификации — в отличие от молодёжи с картонками, которая за денежку бодро побежала решать интересы элиток. Так что все предупреждения омбудсмена, как и данные социолога Головахи, явно связаны с намерением сделать мобилизацию "горячей картофелиной" или камнем на шее того, кто придёт в Минобороны. Вернут Федорова под нажимом "соросят"? Отлично, он и станет первой большой мишенью для противников насильственной мобилизации.Утвердят на пост главы МО бывшего эсбэушника Евгения Хмару? Тоже ничего, будет более исполнительным, понимая, что против него в любой момент могут восстать "линчеватели". Фактически киевский режим пытается сейчас из противников насильственной мобилизации сформировать собственную общественную гвардию — в пику "соросятам". Кого-то же надо выставлять на уличные протесты. Похоже, Зеленский пошёл по дорожке Виктора Януковича: сначала услышал улицу, потом слил преданных руководителей, а теперь создаёт антимайдан? Как мы помним, ничего хорошего из этой технологии не получилось и не получится, но Зеленского упорно загоняют в тот же самый политический угол.При этом, разумеется, никто не собирается отказываться от насильственной мобилизации: если ТЦК не будут преступать закон, то никакой мобилизации им провести не удастся, и фронт посыплется. А раз так, то и денег киевскому режиму никто не даст. США уже заморозили 400 млн военной помощи до конца президентского срока Дональда Трампа. Вроде мелочь, а неприятно. Одновременно начинаются переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио о ситуации на Украине. Это уже не беседы с переговорщиками Трампа, где геополитические вопросы решали зять и бизнес-партнёр, это контакты на порядок выше, а значит, серьёзнее. Возможно, удастся договориться о завершении военных действий или хотя бы приблизиться к таким договорённостям. К слову, главный "соросёнок" Украины и советник ОП Сергей Лещенко на голубом глазу сообщил, что война может закончиться через 2–3 месяца. А там и выборы не за горами.Именно поэтому западные агенты влияния так активно махали картонками "за Федорова" — его явно прочат в сменщики Зеленскому. Заметим, что из-за списания Валерия Залужного из ВСУ никто на улицу протестовать не выходил, а уж тем более воспитанники дедушки Сороса. Почему? А это не их кандидат, а британская клиентелла. Зато "обиженный" экс-министр, дроновод и цифровик Федоров — прямо собирательный образ нового лидера, на которого и делают ставку глобалисты. Это он будет противостоять "старичку" Залужному с его римским профилем, если случатся выборы. Причём не сам, а вместе с бывшим разведчиком Кириллом Будановым*, который осторожно высказывался в поддержку отставленного министра во время протестов. Бывший глава ГУР явно настроен на переход в лагерь победителей из бункера Банковой, куда его затолкал ревнивый Зеленский. Вся эта суета, похоже, говорит о приближении выборов, а активность Сороса и его кандидатов только подчёркивает высокую вероятность именно такого развития событий.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО том, что сейчас происходит с украинской экономикой - в материале Экономика Украины и война: перестановка в Кабмине и эмиссия гривны.

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Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, сша, владимир зеленский, михаил федоров, александр сырский, вооруженные силы украины, внутри и снаружи