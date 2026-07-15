Экономика Украины и война: перестановка в Кабмине и эмиссия гривны - 15.07.2026 Украина.ру
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Экономика Украины и война: перестановка в Кабмине и эмиссия гривны
Экономика Украины и война: перестановка в Кабмине и эмиссия гривны - 15.07.2026 Украина.ру
Экономика Украины и война: перестановка в Кабмине и эмиссия гривны
Важнейшей новостью минувшей недели стало объявление об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко, вместе с которой уйдет всё правительство. Заодно на новый виток вышла транспортно-логистическая война: стороны жгут друг другу суда и портовые терминалы
2026-07-15T13:29
2026-07-15T13:29
эксклюзив
украина
россия
сергей корецкий
владимир зеленский
денис шмыгаль
нафтогаз
ес
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Корецкий вместо СвириденкоВ понедельник, 13 июля, Владимир Зеленский по итогам совещания с Свириденко сообщил об уходе последней в отставку, а во вторник Рада провела соответствующее голосование. Сменщиком Свириденко, скорее всего, станет Сергей Корецкий, а пока Кабмин возглавляет в статусе врио Денис Шмыгаль.Украинские издания называют Корецкого человеком сбежавшего в Израиль коррупционера Тимура Миндича, "семья" Зеленского назначила его в конце 2022 года главой национализированной "Укрнафты". Корецкий до того управлял сетью АЗС WOG, а после стал руководить принадлежащими ранее Игорю Коломойскому* активами.Затем Корецкий заменил на посту главу НАК "Нафтогаз" ещё одного проворовавшегося члена команды Зеленского — Алексея Чернышова, когда тот ушел на повышение с поста главы "Нафтогаза".С какой целью Зеленский проводит пересменку в правительстве — неясно, но гипотез масса: от желания НАБУ привлечь к уголовной ответственности Свириденко, до стремления избавиться от главы Минобороны Михаила Федорова и взять под более тесный контроль СБУ. Однако в данном случае причины не имеют значения.Важны следствия.Как видно, Корецкий является типичным "эффективным" менеджером, работавшим в частных структурах в интересах украинской олигархии. Его компетенции — управление дистрибуцией моторного топлива, сетью из 10 кофеен IDEALIST Coffee Co. (в 2022 году компания стала поставщиком кофе для "Укрзалызници"). У него нет опыта госслужбы, он не работал в органах местного самоуправления.Его эффективность на посту главы "Нафтогаза" показывает растущий долг корпоративной "дочки" "Газмережи", которая накопила перед материнской компанией 5,1 млрд грн за поставленный газ и продолжила множить долги даже во время управления Корецкого. При этом частным облгазам за такую задолженность газ непременно отключили бы.Он продолжит работать в тех же условиях, что и Свириденко: при разрушенной инфраструктуре, повальной клептомании чиновников, дефиците денег, догматах либерализма и руководящей роли Еврокомиссии, чьи "рекомендации" являются обязательными для исполнения. Поэтому ни на что в реальности смена премьер-министра не повлияет.Логистическая войнаВСУ удалось парализовать судоходство в Азовском море. Если в начале июня фиксировались единичные прилеты по сухогрузам, то к середине июля количество пораженных танкеров и сухогрузов подобралось к двум десяткам, а ВСУ уничтожили топливный терминал в порту Таганрога, повредив массу объектов в других портах Азовского и Черного морей. Поэтому зарубежные СМИ сообщили о закрытии судоходства по Азово-Донскому каналу, однако Россия этого официально не подтверждала.Тем не менее, стоимость пшеницы на бирже Euronext за сутки выросла более чем на 4%, а проблемы на топливном рынке привели к росту цен на дизель и газойль (Россия запретила их экспорт).Впрочем, Россия отвечает Украине взаимностью.Продолжается "масляная война": пока Украина бьет по НПЗ, танкерам и терминалам, РФ методично атакует портовую инфраструктуру. В ночь с 11 на 12 июля агрохолдинг "Кернел" — лидер по производству подсолнечного масла на Украине — сообщил о приостановке работы терминала в Черноморске (Ильичёвск) из-за атаки. Повреждено оборудование для погрузки и разгрузки, инфраструктура терминалов и линии электроснабжения, силосы для зерна и резервуары для подсолнечного масла.Пострадало около 45 тыс. тонн пшеницы и 9 тыс. тонн подсолнечного масла. Для понимания масштаба: 1 тонна пшеницы с 12,5% белка равна примерно 200 долларам, а тонна подсолнечного масла обойдется в 1,3 тыс. долларов. Таким образом, одна атака привела к убыткам в 9 млн долларов по зерну и 11,7 млн долларов по маслу.А издание Railinsider сообщает о выведении из строя мощностей хранения в украинских портах мощностью 2,5 млн тонн, что усложняет экспорт зерна. Если до начала СВО Украина могла ежемесячно накапливать в портах до 7 млн тонн насыпных грузов, то теперь не больше 4–5 млн тонн.Идут удары и по судам, следующим в порты "Большой Одессы", а также по фурам и стоянкам коммерческого транспорта. Удары по фурам и сухогрузам, кроме логики борьбы на истощение и максимизации убытков противника, имеют ещё и военное измерение: с фур запускаются дроны от FirePoint, а ряд гражданских судов переоборудован для пуска БЭКов.Бежать некудаЗамглавы МВД Польши Мацей Душчик заявил о планах ЕС внести изменения в директиву о въезде и временной защите беженцев с Украины. Предполагается, что с марта 2027 года мужчинам и подлежащим воинскому учёту женщинам въезд и получение временной защиты можно будет лишь при наличии справки от властей Украины об освобождении от воинской службы. При этом ранее выданные статусы временного убежища продолжат действовать и автоматически их отменять не станут. Соответствующее решение, по словам Душчика, уже фактически принято, а основанием для него стала просьба со стороны властей Украины.По сути, с марта 2027 года убежать с территории Украины можно будет лишь в Молдавию и Приднестровье или в Белоруссию, но граница с ней заминирована. Скрыться от мобилизации на территории ЕС не получится.Решение, несмотря на людоедский характер, вполне логичное. Суть контракта между Зеленским и ЕС состоит в обмене рекрутов на деньги. А раз для отлова приходится прибегать ко всё более изуверским практикам и преодолевать ожесточённое сопротивление бусифицируемых, то логично в качестве мобилизационного резерва использовать украинцев в ЕС.Воспользуется ли РФ открывшимися возможностями — неясно. Логичным было бы создание специализированного механизма по приёму граждан Украины под личное обязательство принимающей страны и их поселение на освобождённых территориях. Однако приоритетным в таких вопросах является обеспечение безопасности, поэтому, скорее всего, ни подобного механизма, ни смягчения режима фильтрации, ждать не стоит.Две тысячи вместо "шагов"Не сумев протащить через Раду решение о переименовании копеек в шаги, глава Нацбанка Андрей Пышный всё же нашел способ увековечить себя в истории украинской гривны. НБУ представил купюру номиналом 2 тыс. новой серии ПА или "Пышный Андрей". Однако не менее важно то, что введение новой купюры, чей номинал в 2 раза превышает предыдущую купюру наибольшего номинала (1 тыс. гривен), свидетельствует как об обесценивании гривны, так и сигнализирует о планах по эмиссии.С 2019 года объём наличности в денежном обороте Украины вырос более чем вдвое: с 390 млрд до 970 млрд гривен, а на купюры в 1 тыс. гривен приходится 55% от общего объёма гривневых банкнот. Соответственно, выпуск в оборот новых купюр приведет к эмиссии, которая позволит частично сгладить дефицит внешнего финансирования.Можно не сомневаться, что через пару лет НБУ придется выпускать в оборот "пятитысячники", серией которых себя увековечит новый глава Нацбанка.Прочие новостиРада поддержала законопроект №15294 о декриминализации контента для взрослых. Теперь — в теории — из-под необходимости уплаты дани должны выйти десятки (если не сотни) действовавших под "крышей" силовых структур студий подобного контента. Бюджет, в свою очередь, получит некий приток денег от порнономики. Впрочем, на фоне легализованной работорговли (а как ещё назвать "бусификацию" и откуп от неё) легализация производства порнографии выглядит невинной шалостью.Киевский градоначальник Виталий Кличко подписал распоряжение о росте стоимости проезда в городском транспорте с 8 до 30 гривен с 15 июля. Следом, до 25 гривен за поездку, стали поднимать расценки и частные автобусные парки.Международный благотворительный фонд "Деполь Украина" провел исследование и выяснил, что на Украине около 1 млн бездомных, 40% из которых составляют переселенцы, а 33% приходится на инвалидов.Евросоюз с 1 июля почти вдвое — с 39 до 18,3 млн тонн — сократил квоту беспошлинного ввоза стали. По итогам 2025 года Украина поставила в ЕС 2,65 млн тонн стали, а новая квота позволит ей без пошлин отгрузить на европейский рынок 1,05 млн тонн, что, впрочем, лучше первоначально планировавшейся квоты в размере 713 тыс. тонн. Как следствие, экспорт украинского металла в ЕС рухнет, металлургия потеряет около 1,2 млрд долларов в год, а меткомбинатам придется искать новые рынки сбыта в условиях проблем с морской логистикой (регулярные прилеты по портам и сухогрузам), а также общей затоваренности мирового рынка стали. Не исключено, что урезание квоты станет последней соломинкой, которая сломает хребет украинской металлургии.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО переделе рынка украинского ВПК - в материале Оружейный передел. Борьба за миллиарды ВПК приближает выборы на Украине.
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Иван Лизан
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эксклюзив, украина, россия, сергей корецкий, владимир зеленский, денис шмыгаль, нафтогаз, ес
Эксклюзив, Украина, Россия, Сергей Корецкий, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Нафтогаз, ЕС

Экономика Украины и война: перестановка в Кабмине и эмиссия гривны

13:29 15.07.2026
 
© Украина.руЭкономика Украины и война
Экономика Украины и война - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Украина.ру
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Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
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Важнейшей новостью минувшей недели стало объявление об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко, вместе с которой уйдет всё правительство. Заодно на новый виток вышла транспортно-логистическая война: стороны жгут друг другу суда и портовые терминалы
Корецкий вместо Свириденко
В понедельник, 13 июля, Владимир Зеленский по итогам совещания с Свириденко сообщил об уходе последней в отставку, а во вторник Рада провела соответствующее голосование.
Сменщиком Свириденко, скорее всего, станет Сергей Корецкий, а пока Кабмин возглавляет в статусе врио Денис Шмыгаль.
Украинские издания называют Корецкого человеком сбежавшего в Израиль коррупционера Тимура Миндича, "семья" Зеленского назначила его в конце 2022 года главой национализированной "Укрнафты". Корецкий до того управлял сетью АЗС WOG, а после стал руководить принадлежащими ранее Игорю Коломойскому* активами.
Затем Корецкий заменил на посту главу НАК "Нафтогаз" ещё одного проворовавшегося члена команды Зеленского — Алексея Чернышова, когда тот ушел на повышение с поста главы "Нафтогаза".
С какой целью Зеленский проводит пересменку в правительстве — неясно, но гипотез масса: от желания НАБУ привлечь к уголовной ответственности Свириденко, до стремления избавиться от главы Минобороны Михаила Федорова и взять под более тесный контроль СБУ. Однако в данном случае причины не имеют значения.
Важны следствия.
Как видно, Корецкий является типичным "эффективным" менеджером, работавшим в частных структурах в интересах украинской олигархии. Его компетенции — управление дистрибуцией моторного топлива, сетью из 10 кофеен IDEALIST Coffee Co. (в 2022 году компания стала поставщиком кофе для "Укрзалызници"). У него нет опыта госслужбы, он не работал в органах местного самоуправления.
Его эффективность на посту главы "Нафтогаза" показывает растущий долг корпоративной "дочки" "Газмережи", которая накопила перед материнской компанией 5,1 млрд грн за поставленный газ и продолжила множить долги даже во время управления Корецкого. При этом частным облгазам за такую задолженность газ непременно отключили бы.
Он продолжит работать в тех же условиях, что и Свириденко: при разрушенной инфраструктуре, повальной клептомании чиновников, дефиците денег, догматах либерализма и руководящей роли Еврокомиссии, чьи "рекомендации" являются обязательными для исполнения. Поэтому ни на что в реальности смена премьер-министра не повлияет.
Логистическая война
ВСУ удалось парализовать судоходство в Азовском море. Если в начале июня фиксировались единичные прилеты по сухогрузам, то к середине июля количество пораженных танкеров и сухогрузов подобралось к двум десяткам, а ВСУ уничтожили топливный терминал в порту Таганрога, повредив массу объектов в других портах Азовского и Черного морей.
Поэтому зарубежные СМИ сообщили о закрытии судоходства по Азово-Донскому каналу, однако Россия этого официально не подтверждала.
Тем не менее, стоимость пшеницы на бирже Euronext за сутки выросла более чем на 4%, а проблемы на топливном рынке привели к росту цен на дизель и газойль (Россия запретила их экспорт).
Впрочем, Россия отвечает Украине взаимностью.
Продолжается "масляная война": пока Украина бьет по НПЗ, танкерам и терминалам, РФ методично атакует портовую инфраструктуру. В ночь с 11 на 12 июля агрохолдинг "Кернел" — лидер по производству подсолнечного масла на Украине — сообщил о приостановке работы терминала в Черноморске (Ильичёвск) из-за атаки. Повреждено оборудование для погрузки и разгрузки, инфраструктура терминалов и линии электроснабжения, силосы для зерна и резервуары для подсолнечного масла.
Пострадало около 45 тыс. тонн пшеницы и 9 тыс. тонн подсолнечного масла. Для понимания масштаба: 1 тонна пшеницы с 12,5% белка равна примерно 200 долларам, а тонна подсолнечного масла обойдется в 1,3 тыс. долларов. Таким образом, одна атака привела к убыткам в 9 млн долларов по зерну и 11,7 млн долларов по маслу.
А издание Railinsider сообщает о выведении из строя мощностей хранения в украинских портах мощностью 2,5 млн тонн, что усложняет экспорт зерна. Если до начала СВО Украина могла ежемесячно накапливать в портах до 7 млн тонн насыпных грузов, то теперь не больше 4–5 млн тонн.
Идут удары и по судам, следующим в порты "Большой Одессы", а также по фурам и стоянкам коммерческого транспорта. Удары по фурам и сухогрузам, кроме логики борьбы на истощение и максимизации убытков противника, имеют ещё и военное измерение: с фур запускаются дроны от FirePoint, а ряд гражданских судов переоборудован для пуска БЭКов.
Бежать некуда
Замглавы МВД Польши Мацей Душчик заявил о планах ЕС внести изменения в директиву о въезде и временной защите беженцев с Украины. Предполагается, что с марта 2027 года мужчинам и подлежащим воинскому учёту женщинам въезд и получение временной защиты можно будет лишь при наличии справки от властей Украины об освобождении от воинской службы.
При этом ранее выданные статусы временного убежища продолжат действовать и автоматически их отменять не станут. Соответствующее решение, по словам Душчика, уже фактически принято, а основанием для него стала просьба со стороны властей Украины.
По сути, с марта 2027 года убежать с территории Украины можно будет лишь в Молдавию и Приднестровье или в Белоруссию, но граница с ней заминирована. Скрыться от мобилизации на территории ЕС не получится.
Решение, несмотря на людоедский характер, вполне логичное. Суть контракта между Зеленским и ЕС состоит в обмене рекрутов на деньги. А раз для отлова приходится прибегать ко всё более изуверским практикам и преодолевать ожесточённое сопротивление бусифицируемых, то логично в качестве мобилизационного резерва использовать украинцев в ЕС.
Воспользуется ли РФ открывшимися возможностями — неясно. Логичным было бы создание специализированного механизма по приёму граждан Украины под личное обязательство принимающей страны и их поселение на освобождённых территориях. Однако приоритетным в таких вопросах является обеспечение безопасности, поэтому, скорее всего, ни подобного механизма, ни смягчения режима фильтрации, ждать не стоит.
Две тысячи вместо "шагов"
Не сумев протащить через Раду решение о переименовании копеек в шаги, глава Нацбанка Андрей Пышный всё же нашел способ увековечить себя в истории украинской гривны. НБУ представил купюру номиналом 2 тыс. новой серии ПА или "Пышный Андрей". Однако не менее важно то, что введение новой купюры, чей номинал в 2 раза превышает предыдущую купюру наибольшего номинала (1 тыс. гривен), свидетельствует как об обесценивании гривны, так и сигнализирует о планах по эмиссии.
С 2019 года объём наличности в денежном обороте Украины вырос более чем вдвое: с 390 млрд до 970 млрд гривен, а на купюры в 1 тыс. гривен приходится 55% от общего объёма гривневых банкнот. Соответственно, выпуск в оборот новых купюр приведет к эмиссии, которая позволит частично сгладить дефицит внешнего финансирования.
Можно не сомневаться, что через пару лет НБУ придется выпускать в оборот "пятитысячники", серией которых себя увековечит новый глава Нацбанка.
Прочие новости
Рада поддержала законопроект №15294 о декриминализации контента для взрослых. Теперь — в теории — из-под необходимости уплаты дани должны выйти десятки (если не сотни) действовавших под "крышей" силовых структур студий подобного контента. Бюджет, в свою очередь, получит некий приток денег от порнономики.
Впрочем, на фоне легализованной работорговли (а как ещё назвать "бусификацию" и откуп от неё) легализация производства порнографии выглядит невинной шалостью.
Киевский градоначальник Виталий Кличко подписал распоряжение о росте стоимости проезда в городском транспорте с 8 до 30 гривен с 15 июля. Следом, до 25 гривен за поездку, стали поднимать расценки и частные автобусные парки.
Международный благотворительный фонд "Деполь Украина" провел исследование и выяснил, что на Украине около 1 млн бездомных, 40% из которых составляют переселенцы, а 33% приходится на инвалидов.
Евросоюз с 1 июля почти вдвое — с 39 до 18,3 млн тонн — сократил квоту беспошлинного ввоза стали. По итогам 2025 года Украина поставила в ЕС 2,65 млн тонн стали, а новая квота позволит ей без пошлин отгрузить на европейский рынок 1,05 млн тонн, что, впрочем, лучше первоначально планировавшейся квоты в размере 713 тыс. тонн.
Как следствие, экспорт украинского металла в ЕС рухнет, металлургия потеряет около 1,2 млрд долларов в год, а меткомбинатам придется искать новые рынки сбыта в условиях проблем с морской логистикой (регулярные прилеты по портам и сухогрузам), а также общей затоваренности мирового рынка стали. Не исключено, что урезание квоты станет последней соломинкой, которая сломает хребет украинской металлургии.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
О переделе рынка украинского ВПК - в материале Оружейный передел. Борьба за миллиарды ВПК приближает выборы на Украине.
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ЭксклюзивУкраинаРоссияСергей КорецкийВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальНафтогазЕС
 
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