https://ukraina.ru/20260722/rosatom-sertifitsiruet-medoborudovanie--na-ukraine-zapreschayut-muzyku-novosti-k-1500-1081728853.html

"Росатом" сертифицирует медоборудование, на Украине запрещают музыку. Новости к 15.00

"Росатом" сертифицирует медоборудование, на Украине запрещают музыку. Новости к 15.00 - 22.07.2026 Украина.ру

"Росатом" сертифицирует медоборудование, на Украине запрещают музыку. Новости к 15.00

Новое российское медоборудование будет протестировано и сертифицировано перед запуском в серийное производство. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 22 июля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-07-22T15:00

2026-07-22T15:00

2026-07-22T15:02

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Российские аппараты ПЭТ/КТ и томографы пройдут сертификацию в 2028–2029 годах до запуска в производство. Об этом на форуме "Территория смыслов" заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Другие новости к этому часу:🟦 Немецкий регион Нижняя Саксония одобрил проект с участием России и Франции по производству ядерного топлива. Его реализуют ANF - дочернее предприятие французской компании Framatome в сотрудничестве с российской госкорпорацией "Росатом";🟦 Захваченного армией США президента Венесуэлы Николаса Мадуро будут судить в Нью-Йорке в среду. Глава американского государства содержится в бруклинской тюрьме с января;🟦 В Черкасах местное население борется в бандеровской оккупацией, восстанавливая исторические названия: улица Стуса снова стала улицей Крылова;🟦 В новом украинском законопроекте за русскую музыку предлагают ввести штраф 170 тысяч гривен (почти 300 тысяч рублей);🟦 Правительство Франции обсудило миграционную проблему на заседании в среду с участием президента Эммануэля Макрона;🟦 Правительство Испании не может справиться с лесными пожарами. В 100 км к северу от Мадрида сгорело 32 000 гектаров, губернаторы бьют тревогу."Будем надеяться, что завтра мы сможем считать ситуацию стабилизированной ", — сказал глава региона Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсия-Пахе на совместной пресс-конференции с премьер-министром королевства Педро Санчесом;Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страхи Зеленского, провалы ВСУ, уныние в Евросоюзе. Хроника событий на 13:00 22 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, франция, николас мадуро, порфирий крылов, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, ес, росатом, ядерная энергетика, ядерное топливо, аэс, пожаротушение, испания, мигранты, русофобия, музыка, дискриминация, гуманитарный кризис, венесуэла, международное право