"Росатом" сертифицирует медоборудование, на Украине запрещают музыку. Новости к 15.00 - 22.07.2026 Украина.ру
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"Росатом" сертифицирует медоборудование, на Украине запрещают музыку. Новости к 15.00
"Росатом" сертифицирует медоборудование, на Украине запрещают музыку. Новости к 15.00 - 22.07.2026 Украина.ру
"Росатом" сертифицирует медоборудование, на Украине запрещают музыку. Новости к 15.00
Новое российское медоборудование будет протестировано и сертифицировано перед запуском в серийное производство. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 22 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-22T15:00
2026-07-22T15:02
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вооруженные силы украины
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Российские аппараты ПЭТ/КТ и томографы пройдут сертификацию в 2028–2029 годах до запуска в производство. Об этом на форуме "Территория смыслов" заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Другие новости к этому часу:🟦 Немецкий регион Нижняя Саксония одобрил проект с участием России и Франции по производству ядерного топлива. Его реализуют ANF - дочернее предприятие французской компании Framatome в сотрудничестве с российской госкорпорацией "Росатом";🟦 Захваченного армией США президента Венесуэлы Николаса Мадуро будут судить в Нью-Йорке в среду. Глава американского государства содержится в бруклинской тюрьме с января;🟦 В Черкасах местное население борется в бандеровской оккупацией, восстанавливая исторические названия: улица Стуса снова стала улицей Крылова;🟦 В новом украинском законопроекте за русскую музыку предлагают ввести штраф 170 тысяч гривен (почти 300 тысяч рублей);🟦 Правительство Франции обсудило миграционную проблему на заседании в среду с участием президента Эммануэля Макрона;🟦 Правительство Испании не может справиться с лесными пожарами. В 100 км к северу от Мадрида сгорело 32 000 гектаров, губернаторы бьют тревогу."Будем надеяться, что завтра мы сможем считать ситуацию стабилизированной ", — сказал глава региона Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсия-Пахе на совместной пресс-конференции с премьер-министром королевства Педро Санчесом;Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страхи Зеленского, провалы ВСУ, уныние в Евросоюзе. Хроника событий на 13:00 22 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, франция, николас мадуро, порфирий крылов, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, ес, росатом, ядерная энергетика, ядерное топливо, аэс, пожаротушение, испания, мигранты, русофобия, музыка, дискриминация, гуманитарный кризис, венесуэла, международное право
Новости, Украина, Россия, Франция, Николас Мадуро, Порфирий Крылов, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, ЕС, Росатом, Ядерная энергетика, ядерное топливо, АЭС, пожаротушение, Испания, мигранты, Русофобия, музыка, дискриминация, гуманитарный кризис, Венесуэла, международное право

"Росатом" сертифицирует медоборудование, на Украине запрещают музыку. Новости к 15.00

15:00 22.07.2026 (обновлено: 15:02 22.07.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Новое российское медоборудование будет протестировано и сертифицировано перед запуском в серийное производство. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 22 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
Российские аппараты ПЭТ/КТ и томографы пройдут сертификацию в 2028–2029 годах до запуска в производство. Об этом на форуме "Территория смыслов" заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Другие новости к этому часу:
🟦 Немецкий регион Нижняя Саксония одобрил проект с участием России и Франции по производству ядерного топлива. Его реализуют ANF - дочернее предприятие французской компании Framatome в сотрудничестве с российской госкорпорацией "Росатом";
🟦 Захваченного армией США президента Венесуэлы Николаса Мадуро будут судить в Нью-Йорке в среду. Глава американского государства содержится в бруклинской тюрьме с января;
🟦 В Черкасах местное население борется в бандеровской оккупацией, восстанавливая исторические названия: улица Стуса снова стала улицей Крылова;
🟦 В новом украинском законопроекте за русскую музыку предлагают ввести штраф 170 тысяч гривен (почти 300 тысяч рублей);
🟦 Правительство Франции обсудило миграционную проблему на заседании в среду с участием президента Эммануэля Макрона;
🟦 Правительство Испании не может справиться с лесными пожарами. В 100 км к северу от Мадрида сгорело 32 000 гектаров, губернаторы бьют тревогу.
"Будем надеяться, что завтра мы сможем считать ситуацию стабилизированной ", — сказал глава региона Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсия-Пахе на совместной пресс-конференции с премьер-министром королевства Педро Санчесом;
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страхи Зеленского, провалы ВСУ, уныние в Евросоюзе. Хроника событий на 13:00 22 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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