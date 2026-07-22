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Мирошник назвал вероятную причину отставки Сырского

Мирошник назвал вероятную причину отставки Сырского - 22.07.2026 Украина.ру

Мирошник назвал вероятную причину отставки Сырского

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник объяснил решение Владимира Зеленского отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского

2026-07-22T10:55

2026-07-22T10:55

2026-07-22T11:03

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По его словам, основная причина нынешнего противостояния заключается в борьбе различных групп влияния за контроль над многомиллиардным финансированием украинской армии, которым распоряжается министерство обороны. Он также выразил мнение, что общий курс Киева после смены главкома не изменится, а Зеленскому нужна более удобная и менее самостоятельная фигура, которая будет передавать решения Банковой военному руководству.На днях Зеленский решил сменить Михаила Федорова на посту главы Минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Позже Зеленский заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.Подробнее - в материале ВСУ: Кроме Сырского с должности снят начальник Генштаба Гнатов на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, россия, мирошник, владимир зеленский, александр сырский, генштаб, вооруженные силы украины, украина.ру