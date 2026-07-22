Мирошник назвал вероятную причину отставки Сырского - 22.07.2026 Украина.ру
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Мирошник назвал вероятную причину отставки Сырского
Мирошник назвал вероятную причину отставки Сырского - 22.07.2026 Украина.ру
Мирошник назвал вероятную причину отставки Сырского
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник объяснил решение Владимира Зеленского отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского
2026-07-22T10:55
2026-07-22T11:03
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По его словам, основная причина нынешнего противостояния заключается в борьбе различных групп влияния за контроль над многомиллиардным финансированием украинской армии, которым распоряжается министерство обороны. Он также выразил мнение, что общий курс Киева после смены главкома не изменится, а Зеленскому нужна более удобная и менее самостоятельная фигура, которая будет передавать решения Банковой военному руководству.На днях Зеленский решил сменить Михаила Федорова на посту главы Минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Позже Зеленский заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.Подробнее - в материале ВСУ: Кроме Сырского с должности снят начальник Генштаба Гнатов на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, россия, мирошник, владимир зеленский, александр сырский, генштаб, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Россия, Мирошник, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Генштаб, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Мирошник назвал вероятную причину отставки Сырского

10:55 22.07.2026 (обновлено: 11:03 22.07.2026)
 
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
- РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
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Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник объяснил решение Владимира Зеленского отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского
По его словам, основная причина нынешнего противостояния заключается в борьбе различных групп влияния за контроль над многомиллиардным финансированием украинской армии, которым распоряжается министерство обороны.
"Главные игроки находятся за пределами Украины. Это разные группы влияния, которые стоят за Федоровым, которые стоят за Зеленским. Поэтому здесь их главная задача - разделить тот бюджет, который в этом году составляет примерно 100 миллиардов долларов", - сказал Мирошник.
Он также выразил мнение, что общий курс Киева после смены главкома не изменится, а Зеленскому нужна более удобная и менее самостоятельная фигура, которая будет передавать решения Банковой военному руководству.
На днях Зеленский решил сменить Михаила Федорова на посту главы Минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Позже Зеленский заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
Подробнее - в материале ВСУ: Кроме Сырского с должности снят начальник Генштаба Гнатов на сайте Украина.ру.
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