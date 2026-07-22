Лавров: Россия не собирается ни на кого нападать, но ответит неконвенциональной войной - 22.07.2026 Украина.ру
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Лавров: Россия не собирается ни на кого нападать, но ответит неконвенциональной войной
Лавров: Россия не собирается ни на кого нападать, но ответит неконвенциональной войной - 22.07.2026 Украина.ру
Лавров: Россия не собирается ни на кого нападать, но ответит неконвенциональной войной
Глава МИД России Сергей Лавров предостерёг европейские страны от попыток развязать конфликт с Москвой. Об этом 22 июля он заявил журналистам
2026-07-22T15:08
2026-07-22T15:26
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"Президент Путин очень чётко говорил, что мы ни на кого нападать не собираемся. Но если они в очередной раз, собрав всю Европу под известными знаменами, попробуют на нас напасть, это будет уже неконвенциональная война", — подчеркнул дипломат, добавив, что Россия готова к любому развитию событий.Ранее почётный профессор Института исследований мира в Осло Ола Тунандер заявил, что в случае конфликта Россия уничтожит все военные авиабазы в Швеции, а против комплекса "Орешник" Запад "ничего не сможет сделать". Об антироссийских настроениях - в материале Нелегитимные санкции ЕС осуждает не только Россия на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Москва, Европа, Владимир Путин, Сергей Лавров, ЕС

Лавров: Россия не собирается ни на кого нападать, но ответит неконвенциональной войной

15:08 22.07.2026 (обновлено: 15:26 22.07.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров выступил на форуме "Примаковские чтения"
Глава МИД РФ С. Лавров выступил на форуме Примаковские чтения - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Глава МИД России Сергей Лавров предостерёг европейские страны от попыток развязать конфликт с Москвой. Об этом 22 июля он заявил журналистам
"Президент Путин очень чётко говорил, что мы ни на кого нападать не собираемся. Но если они в очередной раз, собрав всю Европу под известными знаменами, попробуют на нас напасть, это будет уже неконвенциональная война", — подчеркнул дипломат, добавив, что Россия готова к любому развитию событий.
Ранее почётный профессор Института исследований мира в Осло Ола Тунандер заявил, что в случае конфликта Россия уничтожит все военные авиабазы в Швеции, а против комплекса "Орешник" Запад "ничего не сможет сделать".
Об антироссийских настроениях - в материале Нелегитимные санкции ЕС осуждает не только Россия на сайте Украина.ру.
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