https://ukraina.ru/20260722/lavrov-rossiya-ne-sobiraetsya-ni-na-kogo-napadat-no-otvetit-nekonventsionalnoy-voynoy-1081736653.html
Лавров: Россия не собирается ни на кого нападать, но ответит неконвенциональной войной
Лавров: Россия не собирается ни на кого нападать, но ответит неконвенциональной войной - 22.07.2026 Украина.ру
Лавров: Россия не собирается ни на кого нападать, но ответит неконвенциональной войной
Глава МИД России Сергей Лавров предостерёг европейские страны от попыток развязать конфликт с Москвой. Об этом 22 июля он заявил журналистам
2026-07-22T15:08
2026-07-22T15:08
2026-07-22T15:26
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"Президент Путин очень чётко говорил, что мы ни на кого нападать не собираемся. Но если они в очередной раз, собрав всю Европу под известными знаменами, попробуют на нас напасть, это будет уже неконвенциональная война", — подчеркнул дипломат, добавив, что Россия готова к любому развитию событий.Ранее почётный профессор Института исследований мира в Осло Ола Тунандер заявил, что в случае конфликта Россия уничтожит все военные авиабазы в Швеции, а против комплекса "Орешник" Запад "ничего не сможет сделать". Об антироссийских настроениях - в материале Нелегитимные санкции ЕС осуждает не только Россия на сайте Украина.ру.
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Лавров: Россия не собирается ни на кого нападать, но ответит неконвенциональной войной
15:08 22.07.2026 (обновлено: 15:26 22.07.2026)
Глава МИД России Сергей Лавров предостерёг европейские страны от попыток развязать конфликт с Москвой. Об этом 22 июля он заявил журналистам
"Президент Путин очень чётко говорил, что мы ни на кого нападать не собираемся. Но если они в очередной раз, собрав всю Европу под известными знаменами, попробуют на нас напасть, это будет уже неконвенциональная война", — подчеркнул дипломат, добавив, что Россия готова к любому развитию событий.
Ранее почётный профессор Института исследований мира в Осло Ола Тунандер заявил, что в случае конфликта Россия уничтожит все военные авиабазы в Швеции, а против комплекса "Орешник" Запад "ничего не сможет сделать".
Об антироссийских настроениях - в материале Нелегитимные санкции ЕС осуждает не только Россия на сайте Украина.ру.