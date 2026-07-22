Крупный пожар на нефтебазе, атаки на Wildberries. ПВО за ночь сбила сотни вражеских дронов над Россией - 22.07.2026 Украина.ру
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Крупный пожар на нефтебазе, атаки на Wildberries. ПВО за ночь сбила сотни вражеских дронов над Россией
Крупный пожар на нефтебазе, атаки на Wildberries. ПВО за ночь сбила сотни вражеских дронов над Россией - 22.07.2026 Украина.ру
Крупный пожар на нефтебазе, атаки на Wildberries. ПВО за ночь сбила сотни вражеских дронов над Россией
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 242 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ, передает 22 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-22T08:55
2026-07-22T08:56
сво
спецоперация
краснодар
невинномысск
россия
вооруженные силы украины
украина.ру
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Их уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Шесть БПЛА сбили над Ленинградской областью, боевая работа продолжается, уточнил губернатор региона Александр Дрозденко.Силы ПВО отражают налет беспилотников на промзону Невинномысска в Ставропольском крае, сбито уже несколько БПЛА, отметил губернатор Владимир Владимиров.В Краснодаре и Динском районе обломки БПЛА повредили дома. Оперштаб региона сообщает, что в Краснодаре фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома, в станице Динской — в два частных дома. По предварительным данным, пострадавших нет. Также в Краснодаре загорелся складской комплекс, а в Армавире — территория одного из предприятий. На местах работают оперативные службы.На нефтебазе в Армавире произошел крупный пожар после атаки ВСУ, указали в городской администрации. По данным властей, площадь возгорания достигла приблизительно 800 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены более 40 сотрудников МЧС и девять единиц специальной техники.Глава Wildberries Татьяна Ким заявила, что логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске подверглись атакам.Ранее в среду компания сообщала об эвакуации с логистических комплексов в Краснодаре и Невинномысске в соответствии с требованиями безопасности.Более двух десятков БПЛА уничтожено ночью в городах Таганрог и Гуково, а также в восьми районах Ростовской области, пострадавших нет, произошло возгорание пшеницы, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.В Алуште сообщили о проблемах со светом и водой на фоне атаки БПЛА. По данным местных каналов, над Крымом фиксируют вражеские беспилотники, в районе Ялты были слышны взрывы и стрельба. Также сообщается, что Алушта обесточена, а в отдельных районах города пропало центральное водоснабжение.Подробнее - в материале ВСУ атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, краснодар, невинномысск, россия, вооруженные силы украины, украина.ру, мчс
СВО, Спецоперация, Краснодар, Невинномысск, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, МЧС

Крупный пожар на нефтебазе, атаки на Wildberries. ПВО за ночь сбила сотни вражеских дронов над Россией

08:55 22.07.2026 (обновлено: 08:56 22.07.2026)
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 242 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ, передает 22 июля телеграм-канал Украина.ру
Их уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Шесть БПЛА сбили над Ленинградской областью, боевая работа продолжается, уточнил губернатор региона Александр Дрозденко.
Силы ПВО отражают налет беспилотников на промзону Невинномысска в Ставропольском крае, сбито уже несколько БПЛА, отметил губернатор Владимир Владимиров.
В Краснодаре и Динском районе обломки БПЛА повредили дома. Оперштаб региона сообщает, что в Краснодаре фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома, в станице Динской — в два частных дома. По предварительным данным, пострадавших нет.
Также в Краснодаре загорелся складской комплекс, а в Армавире — территория одного из предприятий. На местах работают оперативные службы.
На нефтебазе в Армавире произошел крупный пожар после атаки ВСУ, указали в городской администрации. По данным властей, площадь возгорания достигла приблизительно 800 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены более 40 сотрудников МЧС и девять единиц специальной техники.
Глава Wildberries Татьяна Ким заявила, что логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске подверглись атакам.
Ранее в среду компания сообщала об эвакуации с логистических комплексов в Краснодаре и Невинномысске в соответствии с требованиями безопасности.
Более двух десятков БПЛА уничтожено ночью в городах Таганрог и Гуково, а также в восьми районах Ростовской области, пострадавших нет, произошло возгорание пшеницы, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
В Алуште сообщили о проблемах со светом и водой на фоне атаки БПЛА. По данным местных каналов, над Крымом фиксируют вражеские беспилотники, в районе Ялты были слышны взрывы и стрельба. Также сообщается, что Алушта обесточена, а в отдельных районах города пропало центральное водоснабжение.
Подробнее - в материале ВСУ атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске на сайте Украина.ру.
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