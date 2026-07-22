https://ukraina.ru/20260722/koronatsiya-endi-bernema-u-kota-larri-poyavilsya-novyy-premer-ministr-1081724952.html

Коронация Энди Бернема. У кота Ларри появился новый премьер-министр

Коронация Энди Бернема. У кота Ларри появился новый премьер-министр - 22.07.2026 Украина.ру

Коронация Энди Бернема. У кота Ларри появился новый премьер-министр

В Британии появился новый премьер-министр — лейборист Энди Бернем, однако журналисты не проявили к этому особого интереса. Приехав в премьерскую резиденцию на Даунинг-стрит, они снимали местного кота Ларри, который как раз поймал мышь, — потому что главным здесь является именно кот, который пересидел уже шесть премьеров начиная с 2016 года

2026-07-22T12:45

2026-07-22T12:45

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Прессе нечего особо сказать про Бернема, потому что этот политик демонстрирует невероятную гибкость позвоночника, раздавая противоречащие друг другу обещания, чтобы угодить всем и каждому. Накануне в британской прессе вышли две статьи на тему возможности возобновить добычу в Северном море — и в одной из них Бернем обещал вернуть Британии собственную нефть, а в другой объяснял, что он никогда не допустит этого по соображениям экологической безопасности.Бернем озвучил состав очередного британского кабинета, из чего стало ясно, что рядовым британцам не стоит ждать от него каких-либо существенных изменений в сторону улучшения своего благосостояния. Потому что в новом правительстве сохранились самые влиятельные фигуры из бывшей команды катастрофически непопулярного Кира Стармера, давно набившие оскомину избирателям лейбористов.Бывший министр обороны Джон Хили получил ключевой пост канцлера казначейства и будет выполнять функции министра финансов. Хили известен как сторонник максимального увеличения военного бюджета Британии и считается активным лоббистом украинского руководства, побывав в Киеве пять раз за два года. А его назначение свидетельствует о том, что Бернем намерен не останавливать милитаризацию страны, продолжая спонсировать тоталитарный режим Владимира Зеленского.Новым министром обороны стал Уэс Стритинг — главный внутрипартийный конкурент Бернема, возглавлявший при Стармере министерство здравоохранения и социального обеспечения. Стритинг родился в бедной криминальной семье, но считается креатурой британского финансового истеблишмента, поддерживая в прошлом хорошие отношения со скандальным лордом Питером Мандельсоном — приятелем покойного осуждённого педофила Джеффри Эпштейна.Один из друзей Мандельсона — Джош Симонс — засветился сейчас в окружении самого Бернема, получив при нём должность руководителя аналитического отдела. А это говорит о том, что новый премьер-министр не будет педалировать расследование связей между одиозным лордом и партийной верхушкой. Хотя на этом настаивают многие рядовые сторонники лейбористов.Шабана Махмуд сохранила пост министра внутренних дел, а это значит, что в Британии намерены и дальше сворачивать права и свободы. Новый премьер высказывается против отмены судов присяжных и внедрения цифровых паспортов. Однако инициированный Стармером курс на принудительную паспортизацию интернета — под предлогом ограничения доступа к сети для несовершеннолетних британцев — судя по всем признакам, останется при Бернеме неизменным.Портфель министра иностранных дел получил радикальный либерал Эдвард Милибенд — бывший министр энергетической безопасности и углеродной нейтральности. Это может говорить о том, что Бернем позволит себе дозированную критику президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Хотя у Трампа уже состоялся дружеский телефонный разговор с Бернемом, который явно оставил у хозяина Белого дома хорошее впечатление.Эд Милибенд не будет снижать градус антироссийской риторики. Он является младшим братом Дэвида Милибенда — бывшего министра иностранных дел в правительстве Гордона Брауна, который вступил когда-то в пикировку с главным российским дипломатом Сергеем Лавровым и получил от него широко известную отповедь: "Кто ты такой, чтобы читать мне лекции?" — в сопровождении одного из крепких словечек.В то же время у Эдварда Милибенда недавно были родственники в России. Его двоюродная тётя Софья Милибанд жила до своей смерти в Москве, была известным библиографом и работала в Институте востоковедения РАН.Курс на поддержку Украины останется при этом министре иностранных дел без существенных изменений. Однако токсичность фигуры Зеленского растёт, и в британской прессе начинают появляться публикации с критикой надоевшего всем диктатора, которые рассказывают о принудительной мобилизации населения и повальной коррупции в верхах украинской власти.Борис Джонсон — один из самых главных лоббистов киевского режима — потребовал расследовать контрабанду украинских сигарет, которые переправляются в Британию при содействии силовых и налоговых органов. И новое правительство вполне может дать ход этому резонансному делу, что принесёт Зеленскому новые, хотя и некритичные, неприятности.Увеличение помощи Украине, на котором настаивает новый канцлер Джон Хили, — с подачи военно-промышленного лобби и связанных с производителями оружия банковских институций — автоматически делает невозможными реформы, которые пообещал королевским подданным новый премьер-министр Великобритании. Денег в бюджете нет, инфляция усилилась на фоне войны в Персидском заливе, задолженности британской казны растут. И чтобы увеличить бюджетные расходы на социальные нужды, Бернему пришлось бы отказаться от очередных финансовых вливаний в бездонную Украину.Оказавшись в ситуации выбора между соотечественниками и Киевом, Бернем наверняка сделает выбор в пользу последнего. Кроме того, он вряд ли сдержит обещание вернуть под государственный контроль транспорт, энергетику, жильё, строительство и водоснабжение, потому что подобные шаги не понравятся британским банкирам, давно обосновавшимся в руководстве партии лейбористов.Журналисты успели выяснить, что среди консультантов Бернема присутствуют бывший председатель совета директоров банка Goldman Sachs Джим О'Нил и бывший главный экономист Банка Англии Энди Холдейн. А его секретарём станет Джеймс Пернелл, сторонник неолиберальной политики, требовавший передать в частные руки британскую систему здравоохранения.Обещанные британцам реформы, скорее всего, сведутся к ничем не замутнённому популизму — вроде пресловутых инициатив по децентрализации власти. Новый премьер-министр обещает перенести часть государственного аппарата в Манчестер, Йорк и Северную Ирландию — и даже грозится иногда приезжать в эти удалённые офисы самолично. Хотя это никак не повлияет на реальное содержание политики нового кабинета."Не покидает ощущение, что следующий лидер партии — это попытка лейбористской партии призвать хоть кого-то не из Лондона ради собственного спасения. Как минимум лондонские журналисты довольны таким выбором. Но при этом никакой реальной замены унылому стармеризму так и нет", — пишут на экспертном канале Westminster.И пока создаётся впечатление, что кот Ларри благополучно переживёт на Даунинг-стрит очередного премьер-министра, дождавшись его бесславной отставки.О происходящем на Ближнем Востоке - в материале Хуситы объявили блокаду. Миру угрожает крупнейший энергокризис в истории.

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Сергей Котвицкий

эксклюзив, британия, украина, кир стармер, владимир зеленский, дональд трамп, мир без границ