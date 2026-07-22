https://ukraina.ru/20260722/koronatsiya-endi-bernema-u-kota-larri-poyavilsya-novyy-premer-ministr-1081724952.html
Коронация Энди Бернема. У кота Ларри появился новый премьер-министр
Коронация Энди Бернема. У кота Ларри появился новый премьер-министр - 22.07.2026 Украина.ру
Коронация Энди Бернема. У кота Ларри появился новый премьер-министр
В Британии появился новый премьер-министр — лейборист Энди Бернем, однако журналисты не проявили к этому особого интереса. Приехав в премьерскую резиденцию на Даунинг-стрит, они снимали местного кота Ларри, который как раз поймал мышь, — потому что главным здесь является именно кот, который пересидел уже шесть премьеров начиная с 2016 года
2026-07-22T12:45
2026-07-22T12:45
2026-07-22T12:45
эксклюзив
британия
украина
кир стармер
владимир зеленский
дональд трамп
мир без границ
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0e/1078968784_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5c73ad627c4d2ff56894fcdc29185150.jpg
Прессе нечего особо сказать про Бернема, потому что этот политик демонстрирует невероятную гибкость позвоночника, раздавая противоречащие друг другу обещания, чтобы угодить всем и каждому. Накануне в британской прессе вышли две статьи на тему возможности возобновить добычу в Северном море — и в одной из них Бернем обещал вернуть Британии собственную нефть, а в другой объяснял, что он никогда не допустит этого по соображениям экологической безопасности.Бернем озвучил состав очередного британского кабинета, из чего стало ясно, что рядовым британцам не стоит ждать от него каких-либо существенных изменений в сторону улучшения своего благосостояния. Потому что в новом правительстве сохранились самые влиятельные фигуры из бывшей команды катастрофически непопулярного Кира Стармера, давно набившие оскомину избирателям лейбористов.Бывший министр обороны Джон Хили получил ключевой пост канцлера казначейства и будет выполнять функции министра финансов. Хили известен как сторонник максимального увеличения военного бюджета Британии и считается активным лоббистом украинского руководства, побывав в Киеве пять раз за два года. А его назначение свидетельствует о том, что Бернем намерен не останавливать милитаризацию страны, продолжая спонсировать тоталитарный режим Владимира Зеленского.Новым министром обороны стал Уэс Стритинг — главный внутрипартийный конкурент Бернема, возглавлявший при Стармере министерство здравоохранения и социального обеспечения. Стритинг родился в бедной криминальной семье, но считается креатурой британского финансового истеблишмента, поддерживая в прошлом хорошие отношения со скандальным лордом Питером Мандельсоном — приятелем покойного осуждённого педофила Джеффри Эпштейна.Один из друзей Мандельсона — Джош Симонс — засветился сейчас в окружении самого Бернема, получив при нём должность руководителя аналитического отдела. А это говорит о том, что новый премьер-министр не будет педалировать расследование связей между одиозным лордом и партийной верхушкой. Хотя на этом настаивают многие рядовые сторонники лейбористов.Шабана Махмуд сохранила пост министра внутренних дел, а это значит, что в Британии намерены и дальше сворачивать права и свободы. Новый премьер высказывается против отмены судов присяжных и внедрения цифровых паспортов. Однако инициированный Стармером курс на принудительную паспортизацию интернета — под предлогом ограничения доступа к сети для несовершеннолетних британцев — судя по всем признакам, останется при Бернеме неизменным.Портфель министра иностранных дел получил радикальный либерал Эдвард Милибенд — бывший министр энергетической безопасности и углеродной нейтральности. Это может говорить о том, что Бернем позволит себе дозированную критику президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Хотя у Трампа уже состоялся дружеский телефонный разговор с Бернемом, который явно оставил у хозяина Белого дома хорошее впечатление.Эд Милибенд не будет снижать градус антироссийской риторики. Он является младшим братом Дэвида Милибенда — бывшего министра иностранных дел в правительстве Гордона Брауна, который вступил когда-то в пикировку с главным российским дипломатом Сергеем Лавровым и получил от него широко известную отповедь: "Кто ты такой, чтобы читать мне лекции?" — в сопровождении одного из крепких словечек.В то же время у Эдварда Милибенда недавно были родственники в России. Его двоюродная тётя Софья Милибанд жила до своей смерти в Москве, была известным библиографом и работала в Институте востоковедения РАН.Курс на поддержку Украины останется при этом министре иностранных дел без существенных изменений. Однако токсичность фигуры Зеленского растёт, и в британской прессе начинают появляться публикации с критикой надоевшего всем диктатора, которые рассказывают о принудительной мобилизации населения и повальной коррупции в верхах украинской власти.Борис Джонсон — один из самых главных лоббистов киевского режима — потребовал расследовать контрабанду украинских сигарет, которые переправляются в Британию при содействии силовых и налоговых органов. И новое правительство вполне может дать ход этому резонансному делу, что принесёт Зеленскому новые, хотя и некритичные, неприятности.Увеличение помощи Украине, на котором настаивает новый канцлер Джон Хили, — с подачи военно-промышленного лобби и связанных с производителями оружия банковских институций — автоматически делает невозможными реформы, которые пообещал королевским подданным новый премьер-министр Великобритании. Денег в бюджете нет, инфляция усилилась на фоне войны в Персидском заливе, задолженности британской казны растут. И чтобы увеличить бюджетные расходы на социальные нужды, Бернему пришлось бы отказаться от очередных финансовых вливаний в бездонную Украину.Оказавшись в ситуации выбора между соотечественниками и Киевом, Бернем наверняка сделает выбор в пользу последнего. Кроме того, он вряд ли сдержит обещание вернуть под государственный контроль транспорт, энергетику, жильё, строительство и водоснабжение, потому что подобные шаги не понравятся британским банкирам, давно обосновавшимся в руководстве партии лейбористов.Журналисты успели выяснить, что среди консультантов Бернема присутствуют бывший председатель совета директоров банка Goldman Sachs Джим О'Нил и бывший главный экономист Банка Англии Энди Холдейн. А его секретарём станет Джеймс Пернелл, сторонник неолиберальной политики, требовавший передать в частные руки британскую систему здравоохранения.Обещанные британцам реформы, скорее всего, сведутся к ничем не замутнённому популизму — вроде пресловутых инициатив по децентрализации власти. Новый премьер-министр обещает перенести часть государственного аппарата в Манчестер, Йорк и Северную Ирландию — и даже грозится иногда приезжать в эти удалённые офисы самолично. Хотя это никак не повлияет на реальное содержание политики нового кабинета."Не покидает ощущение, что следующий лидер партии — это попытка лейбористской партии призвать хоть кого-то не из Лондона ради собственного спасения. Как минимум лондонские журналисты довольны таким выбором. Но при этом никакой реальной замены унылому стармеризму так и нет", — пишут на экспертном канале Westminster.И пока создаётся впечатление, что кот Ларри благополучно переживёт на Даунинг-стрит очередного премьер-министра, дождавшись его бесславной отставки.О происходящем на Ближнем Востоке - в материале Хуситы объявили блокаду. Миру угрожает крупнейший энергокризис в истории.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, британия, украина, кир стармер, владимир зеленский, дональд трамп, мир без границ
Коронация Энди Бернема. У кота Ларри появился новый премьер-министр
В Британии появился новый премьер-министр — лейборист Энди Бернем, однако журналисты не проявили к этому особого интереса. Приехав в премьерскую резиденцию на Даунинг-стрит, они снимали местного кота Ларри, который как раз поймал мышь, — потому что главным здесь является именно кот, который пересидел уже шесть премьеров начиная с 2016 года
Прессе нечего особо сказать про Бернема, потому что этот политик демонстрирует невероятную гибкость позвоночника, раздавая противоречащие друг другу обещания, чтобы угодить всем и каждому. Накануне в британской прессе вышли две статьи на тему возможности возобновить добычу в Северном море — и в одной из них Бернем обещал вернуть Британии собственную нефть, а в другой объяснял, что он никогда не допустит этого по соображениям экологической безопасности.
Бернем озвучил состав очередного британского кабинета, из чего стало ясно, что рядовым британцам не стоит ждать от него каких-либо существенных изменений в сторону улучшения своего благосостояния. Потому что в новом правительстве сохранились самые влиятельные фигуры из бывшей команды катастрофически непопулярного Кира Стармера, давно набившие оскомину избирателям лейбористов.
Бывший министр обороны Джон Хили получил ключевой пост канцлера казначейства и будет выполнять функции министра финансов. Хили известен как сторонник максимального увеличения военного бюджета Британии и считается активным лоббистом украинского руководства, побывав в Киеве пять раз за два года. А его назначение свидетельствует о том, что Бернем намерен не останавливать милитаризацию страны, продолжая спонсировать тоталитарный режим Владимира Зеленского.
Новым министром обороны стал Уэс Стритинг — главный внутрипартийный конкурент Бернема, возглавлявший при Стармере министерство здравоохранения и социального обеспечения. Стритинг родился в бедной криминальной семье, но считается креатурой британского финансового истеблишмента, поддерживая в прошлом хорошие отношения со скандальным лордом Питером Мандельсоном — приятелем покойного осуждённого педофила Джеффри Эпштейна.
Один из друзей Мандельсона — Джош Симонс — засветился сейчас в окружении самого Бернема, получив при нём должность руководителя аналитического отдела. А это говорит о том, что новый премьер-министр не будет педалировать расследование связей между одиозным лордом и партийной верхушкой. Хотя на этом настаивают многие рядовые сторонники лейбористов.
Шабана Махмуд сохранила пост министра внутренних дел, а это значит, что в Британии намерены и дальше сворачивать права и свободы. Новый премьер высказывается против отмены судов присяжных и внедрения цифровых паспортов. Однако инициированный Стармером курс на принудительную паспортизацию интернета — под предлогом ограничения доступа к сети для несовершеннолетних британцев — судя по всем признакам, останется при Бернеме неизменным.
Портфель министра иностранных дел получил радикальный либерал Эдвард Милибенд — бывший министр энергетической безопасности и углеродной нейтральности. Это может говорить о том, что Бернем позволит себе дозированную критику президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Хотя у Трампа уже состоялся дружеский телефонный разговор с Бернемом, который явно оставил у хозяина Белого дома хорошее впечатление.
Эд Милибенд не будет снижать градус антироссийской риторики. Он является младшим братом Дэвида Милибенда — бывшего министра иностранных дел в правительстве Гордона Брауна, который вступил когда-то в пикировку с главным российским дипломатом Сергеем Лавровым и получил от него широко известную отповедь: "Кто ты такой, чтобы читать мне лекции?" — в сопровождении одного из крепких словечек.
В то же время у Эдварда Милибенда недавно были родственники в России. Его двоюродная тётя Софья Милибанд жила до своей смерти в Москве, была известным библиографом и работала в Институте востоковедения РАН.
Курс на поддержку Украины останется при этом министре иностранных дел без существенных изменений. Однако токсичность фигуры Зеленского растёт, и в британской прессе начинают появляться публикации с критикой надоевшего всем диктатора, которые рассказывают о принудительной мобилизации населения и повальной коррупции в верхах украинской власти.
Борис Джонсон — один из самых главных лоббистов киевского режима — потребовал расследовать контрабанду украинских сигарет, которые переправляются в Британию при содействии силовых и налоговых органов. И новое правительство вполне может дать ход этому резонансному делу, что принесёт Зеленскому новые, хотя и некритичные, неприятности.
Увеличение помощи Украине, на котором настаивает новый канцлер Джон Хили, — с подачи военно-промышленного лобби и связанных с производителями оружия банковских институций — автоматически делает невозможными реформы, которые пообещал королевским подданным новый премьер-министр Великобритании. Денег в бюджете нет, инфляция усилилась на фоне войны в Персидском заливе, задолженности британской казны растут. И чтобы увеличить бюджетные расходы на социальные нужды, Бернему пришлось бы отказаться от очередных финансовых вливаний в бездонную Украину.
Оказавшись в ситуации выбора между соотечественниками и Киевом, Бернем наверняка сделает выбор в пользу последнего. Кроме того, он вряд ли сдержит обещание вернуть под государственный контроль транспорт, энергетику, жильё, строительство и водоснабжение, потому что подобные шаги не понравятся британским банкирам, давно обосновавшимся в руководстве партии лейбористов.
Журналисты успели выяснить, что среди консультантов Бернема присутствуют бывший председатель совета директоров банка Goldman Sachs Джим О'Нил и бывший главный экономист Банка Англии Энди Холдейн. А его секретарём станет Джеймс Пернелл, сторонник неолиберальной политики, требовавший передать в частные руки британскую систему здравоохранения.
Обещанные британцам реформы, скорее всего, сведутся к ничем не замутнённому популизму — вроде пресловутых инициатив по децентрализации власти. Новый премьер-министр обещает перенести часть государственного аппарата в Манчестер, Йорк и Северную Ирландию — и даже грозится иногда приезжать в эти удалённые офисы самолично. Хотя это никак не повлияет на реальное содержание политики нового кабинета.
"Не покидает ощущение, что следующий лидер партии — это попытка лейбористской партии призвать хоть кого-то не из Лондона ради собственного спасения. Как минимум лондонские журналисты довольны таким выбором. Но при этом никакой реальной замены унылому стармеризму так и нет", — пишут на экспертном канале Westminster.
И пока создаётся впечатление, что кот Ларри благополучно переживёт на Даунинг-стрит очередного премьер-министра, дождавшись его бесславной отставки.