Олег Акимов: Угольная промышленность Донбасса ждет инвесторов, чтобы реализовать свой огромный потенциал - 20.07.2026 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20260720/oleg-akimov-ugolnaya-promyshlennost-donbassa-zhdet-investorov-chtoby-realizovat-svoy-ogromnyy-1081673344.html
Олег Акимов: Угольная промышленность Донбасса ждет инвесторов, чтобы реализовать свой огромный потенциал
Олег Акимов: Угольная промышленность Донбасса ждет инвесторов, чтобы реализовать свой огромный потенциал - 20.07.2026 Украина.ру
Олег Акимов: Угольная промышленность Донбасса ждет инвесторов, чтобы реализовать свой огромный потенциал
С приходом федеральных компаний России экономический потенциал Донбасса и Новороссии увеличился в несколько раз. Украинский период истории был периодом выживания для промышленности регионов. После вхождения Новороссии в состав РФ при всех сложностях в экономической сфере мы видим хорошую перспективу.
2026-07-20T20:29
2026-07-20T20:29
интервью
россия
донбасс
лнр
олег акимов
владимир путин
минобразования
украина.ру
луганский тепловозостроительный завод
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Объединения профсоюзов России "СОЦПРОФ" Олег Акимов.- Олег Константинович, какие задачи стоят перед профсоюзным движением в прифронтовых исторических регионах России?- Отдельное спасибо хочется сказать президенту России Владимиру Путину за внимание к Новороссии. У каждого из губернаторов есть возможность прямого диалога с президентом, что очень важно. В каждом историческом регионе работают оперативные штабы, которые точечно отрабатывают поступающие обращения. Отмечу, что, к примеру, власти Крыма приняли абсолютно правильное решение, объявив в регионе режим ЧС. Это позволяет решать проблемы без излишней бюрократии. По вопросам, которые требуют федерального вмешательства, составляют обращения в соответствующие министерства.Профсоюзные лидеры решают вопросы сохранения рабочих мест, обеспечения социально-экономической защиты трудящихся. Этой проблематикой мы занимаемся каждый день в тесном взаимодействии с руководителями власти на местах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.- Прокуратура ЛНР в 2025 году помогла вернуть долги по зарплатам на общую сумму 4,3 миллиарда рублей. Насколько острой является проблема задержек по зарплатам для региона?- На сегодняшний день системных сложностей с выплатами заработных плат в регионе нет. То, что прокуратура помогла свернуть долги, это единичная история. Профсоюзы также держат ситуацию под постоянным контролем и сотрудничают с правоохранителями. Если такие проблемы в единичных случаях и возникали, то мы сначала связываемся с работодателями. Профсоюзные комитеты делают обращения со свой стороны. То есть эти сложности решаются в рамках социального контракта.Всем работникам бюджетной сферы гарантированы финансовые ассигнования на выплаты зарплат и иных социальных пособий.- Давайте поговорим о кадровой проблеме в регионе. Например, на Луганском тепловозостроительном заводе в советское время работало примерно 40 тысяч человек. Сейчас там трудится около 1200. Каким образом можно привлечь или вернуть специалистов в регион? Или это пока невозможно до окончания боевых действий?- Это интересный вопрос. С одной стороны, он затрагивает нашу славную историю. Предприятия, которые основывались в послевоенный период, работали на технологиях и новациях того времени. Но сегодня появляются специальности, которых раньше не было, технологии, которые используют робототехнику.К примеру, иностранные делегации, посещавшие Луганский хлебозавод, одно из ведущих предприятий юга России, были поражены уникальным оборудованием, которое позволяет одновременно выполнять несколько операций, заменяя сотни людей. При этом на заводе сегодня работает около 1200 человек.Мы видим, как сейчас развивается робототехника и искусственный интеллект. Поэтому предприятия, которые внедряют ИИ, ищут тех специалистов, которых пока еще массово не готовят, тем не менее такая тенденция есть.Поэтому по линии Министерства образования и науки мы регулярно участвуем в мероприятиях на разных дискуссионных площадках, где тоже предлагаем инновационные подходы.Важно, чтобы Россия сохраняла ведущие позиции в области инноваций. Это требует и госзаказа, и усилий Минобразования и науки. Министерство образования оперативно реагирует на изменения и предлагает вместе с профильными университетами востребованные на сегодняшний день специальности. Студенты, которые получают диплом, должны понимать, куда они завтра пойдут работать, поэтому необходимо, чтобы государственный заказ был обеспечен реальными рабочими местами. Необходимо помнить, что самое большое богатство в любой отрасли, в любой сфере, это люди. Это наши трудовые коллективы.Работодатель, который внедряет новые технологии, формирует соответствующий госзаказ. Уже под этот госзаказ Минобразования корректирует специальности, бюджетные места, давая возможность работодателям планировать развитие крупного бизнеса.У Донбасса и Новороссии остается огромный экономический потенциал. Есть немало примеров, когда российский крупный бизнес уже работает на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области, в Крыму и Севастополе. С приходом федеральных компаний экономический потенциал увеличился в несколько раз.Украинский период был периодом выживания для промышленности регионов. После вхождения Новороссии в состав РФ при всех сложностях в экономической сфере мы видим хорошую перспективу.Поддержка Фонда развития промышленности, Фонда развития территорий, других федеральных структур, которые сегодня максимально настроены на содействие развитию экономического потенциала, это и есть результат работы. Благодаря этому в исторических регионах идут масштабные восстановительные работы. Гости столицы ЛНР отмечают шикарные дороги, новые парки, больницы с новейшим оборудованием. Идет колоссальная ремонтная работа по восстановлению всех социальных и культурных объектов. Все это возможно благодаря помощи регионам Донбасса и Новороссии многонационального братского народа России.- Металлургия ранее была фундаментом промышленного комплекса Донбасса. Сейчас отрасль в России переживает не самые легкие времена из-за падения внутреннего спроса, санкционных ограничений на экспорт и сложной логистики. Как все это сказывается на металлургических предприятиях Донбасса?- Как раз в воскресенье металлурги отмечали свой профессиональный праздник. Алчевский меткомбинат является одним из флагманов отрасли юга России. Сейчас на предприятии идет модернизация. Как ни пыталась Украина остановить предприятие, применяя обстрелы, экономические санкции, АМК живет и работает.В ближайшее время комбинат будет запущен на полную мощность. Сейчас прорабатывается вопрос сбыта продукции. После решения производственных вопросов, которые связаны с технологическим обновлением, можно будет говорить, что у предприятия есть стабильное планирование на ближайшие годы. Все профильные министерства работают над этим.- Угольная промышленность донбасских регионов испытывает сложности из-за необходимости глубокой модернизации, износа оборудования экологических рисков. Все же есть мнение, что угольный комплекс Донбасса может ожидать второе рождение в условиях, когда нефтегазовая инфраструктура России подвергается террористическим атакам наших противников. Как вы оцениваете перспективы угольной отрасли?- У Донбасса колоссальный экономический потенциал, в том числе в угольной отрасли. Те шахты, которые сейчас в силу военных действий пока не работают, находятся на консервации.Шахты, которые обладают мощными угольными пластами, находятся на искусственной откачке воды, их жизнедеятельность поддерживается. При появлении инвестора эти предприятия будут расконсервированы и смогут начать стабильную работу по добыче угля. Поэтому консервация шахт — это временное явление. Министерство угольной промышленности делает все для того, чтобы угольный потенциал ЛНР и всего Донбасса был востребован.
https://ukraina.ru/20260720/talion-v-otvet-na-neobanderovschinu-k-rostu-vzaimnykh-atak-rossii-i-ukrainy-1081635270.html
https://ukraina.ru/20260716/dmitriy-gusev-udary-rossii-po-npz-ukrainy-ne-ostanovili-tanki-vsu-no-my-mozhem-eto-ispravit-1081510502.html
https://ukraina.ru/20260720/v-kieve-zapeli-pro-tyazheluyu-zimu-peremoga-otmenyaetsya-1081668850.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, донбасс, лнр, олег акимов, владимир путин, минобразования, украина.ру, луганский тепловозостроительный завод
Интервью, Россия, Донбасс, ЛНР, Олег Акимов, Владимир Путин, Минобразования, Украина.ру, Луганский тепловозостроительный завод

Олег Акимов: Угольная промышленность Донбасса ждет инвесторов, чтобы реализовать свой огромный потенциал

20:29 20.07.2026
 
© commons.wikimedia.org / Press ServiceОлег Акимов
Олег Акимов - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© commons.wikimedia.org / Press Service
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
С приходом федеральных компаний России экономический потенциал Донбасса и Новороссии увеличился в несколько раз. Украинский период истории был периодом выживания для промышленности регионов. После вхождения Новороссии в состав РФ при всех сложностях в экономической сфере мы видим хорошую перспективу.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Объединения профсоюзов России "СОЦПРОФ" Олег Акимов.
- Олег Константинович, какие задачи стоят перед профсоюзным движением в прифронтовых исторических регионах России?
- Отдельное спасибо хочется сказать президенту России Владимиру Путину за внимание к Новороссии. У каждого из губернаторов есть возможность прямого диалога с президентом, что очень важно. В каждом историческом регионе работают оперативные штабы, которые точечно отрабатывают поступающие обращения.
Отмечу, что, к примеру, власти Крыма приняли абсолютно правильное решение, объявив в регионе режим ЧС. Это позволяет решать проблемы без излишней бюрократии. По вопросам, которые требуют федерального вмешательства, составляют обращения в соответствующие министерства.
Профсоюзные лидеры решают вопросы сохранения рабочих мест, обеспечения социально-экономической защиты трудящихся. Этой проблематикой мы занимаемся каждый день в тесном взаимодействии с руководителями власти на местах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
- РИА Новости, 1920, 20.07.2026
07:11
Талион в ответ на необандеровщину: к росту взаимных атак России и УкраиныЛето 2026 года можно назвать горячим как в прямом, так и в переносном смысле, и не только на фронте, но и в тылу, даже несмотря на то, что мы всё ещё живём в длинном 2022 году, когда вооружённое противостояние между Украиной и Россией перешло от логики борьбы на сокрушение к борьбе на истощение
- Прокуратура ЛНР в 2025 году помогла вернуть долги по зарплатам на общую сумму 4,3 миллиарда рублей. Насколько острой является проблема задержек по зарплатам для региона?
- На сегодняшний день системных сложностей с выплатами заработных плат в регионе нет. То, что прокуратура помогла свернуть долги, это единичная история. Профсоюзы также держат ситуацию под постоянным контролем и сотрудничают с правоохранителями. Если такие проблемы в единичных случаях и возникали, то мы сначала связываемся с работодателями. Профсоюзные комитеты делают обращения со свой стороны. То есть эти сложности решаются в рамках социального контракта.
Всем работникам бюджетной сферы гарантированы финансовые ассигнования на выплаты зарплат и иных социальных пособий.
- Давайте поговорим о кадровой проблеме в регионе. Например, на Луганском тепловозостроительном заводе в советское время работало примерно 40 тысяч человек. Сейчас там трудится около 1200. Каким образом можно привлечь или вернуть специалистов в регион? Или это пока невозможно до окончания боевых действий?
- Это интересный вопрос. С одной стороны, он затрагивает нашу славную историю. Предприятия, которые основывались в послевоенный период, работали на технологиях и новациях того времени. Но сегодня появляются специальности, которых раньше не было, технологии, которые используют робототехнику.
К примеру, иностранные делегации, посещавшие Луганский хлебозавод, одно из ведущих предприятий юга России, были поражены уникальным оборудованием, которое позволяет одновременно выполнять несколько операций, заменяя сотни людей. При этом на заводе сегодня работает около 1200 человек.
Мы видим, как сейчас развивается робототехника и искусственный интеллект. Поэтому предприятия, которые внедряют ИИ, ищут тех специалистов, которых пока еще массово не готовят, тем не менее такая тенденция есть.
Поэтому по линии Министерства образования и науки мы регулярно участвуем в мероприятиях на разных дискуссионных площадках, где тоже предлагаем инновационные подходы.
Важно, чтобы Россия сохраняла ведущие позиции в области инноваций. Это требует и госзаказа, и усилий Минобразования и науки. Министерство образования оперативно реагирует на изменения и предлагает вместе с профильными университетами востребованные на сегодняшний день специальности. Студенты, которые получают диплом, должны понимать, куда они завтра пойдут работать, поэтому необходимо, чтобы государственный заказ был обеспечен реальными рабочими местами. Необходимо помнить, что самое большое богатство в любой отрасли, в любой сфере, это люди. Это наши трудовые коллективы.
Дмитрий Гусев интервью - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
16 июля, 06:06
Дмитрий Гусев: Удары России по НПЗ Украины не остановили танки ВСУ, но мы можем это исправитьТопливная отрасль России адаптируется к атакам на НПЗ, а будущее прифронтовых регионов за малой энергетикой, уверен Дмитрий Гусев, заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" — организации, которая обеспечивает взаимодействие поставщиков и потребителей энергоресурсов.
Работодатель, который внедряет новые технологии, формирует соответствующий госзаказ. Уже под этот госзаказ Минобразования корректирует специальности, бюджетные места, давая возможность работодателям планировать развитие крупного бизнеса.
У Донбасса и Новороссии остается огромный экономический потенциал. Есть немало примеров, когда российский крупный бизнес уже работает на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области, в Крыму и Севастополе. С приходом федеральных компаний экономический потенциал увеличился в несколько раз.
Украинский период был периодом выживания для промышленности регионов. После вхождения Новороссии в состав РФ при всех сложностях в экономической сфере мы видим хорошую перспективу.
Поддержка Фонда развития промышленности, Фонда развития территорий, других федеральных структур, которые сегодня максимально настроены на содействие развитию экономического потенциала, это и есть результат работы. Благодаря этому в исторических регионах идут масштабные восстановительные работы.
Гости столицы ЛНР отмечают шикарные дороги, новые парки, больницы с новейшим оборудованием. Идет колоссальная ремонтная работа по восстановлению всех социальных и культурных объектов. Все это возможно благодаря помощи регионам Донбасса и Новороссии многонационального братского народа России.
- Металлургия ранее была фундаментом промышленного комплекса Донбасса. Сейчас отрасль в России переживает не самые легкие времена из-за падения внутреннего спроса, санкционных ограничений на экспорт и сложной логистики. Как все это сказывается на металлургических предприятиях Донбасса?
- Как раз в воскресенье металлурги отмечали свой профессиональный праздник. Алчевский меткомбинат является одним из флагманов отрасли юга России. Сейчас на предприятии идет модернизация. Как ни пыталась Украина остановить предприятие, применяя обстрелы, экономические санкции, АМК живет и работает.
В ближайшее время комбинат будет запущен на полную мощность. Сейчас прорабатывается вопрос сбыта продукции. После решения производственных вопросов, которые связаны с технологическим обновлением, можно будет говорить, что у предприятия есть стабильное планирование на ближайшие годы. Все профильные министерства работают над этим.
- РИА Новости, 1920, 20.07.2026
16:52
В Киеве запели про тяжелую зиму! Пэрэмога отменяется?Обратил внимание, что в последнее время представители верхушки киевского режима — начиная с Давида Арахамии и далее вниз по всей цепочке, до менее заметных спикеров и телеграм-площадок, — все чаще продвигают тезис о том, насколько тяжелой окажется для Украины предстоящая зима
- Угольная промышленность донбасских регионов испытывает сложности из-за необходимости глубокой модернизации, износа оборудования экологических рисков. Все же есть мнение, что угольный комплекс Донбасса может ожидать второе рождение в условиях, когда нефтегазовая инфраструктура России подвергается террористическим атакам наших противников. Как вы оцениваете перспективы угольной отрасли?
- У Донбасса колоссальный экономический потенциал, в том числе в угольной отрасли. Те шахты, которые сейчас в силу военных действий пока не работают, находятся на консервации.
Шахты, которые обладают мощными угольными пластами, находятся на искусственной откачке воды, их жизнедеятельность поддерживается. При появлении инвестора эти предприятия будут расконсервированы и смогут начать стабильную работу по добыче угля.
Поэтому консервация шахт — это временное явление. Министерство угольной промышленности делает все для того, чтобы угольный потенциал ЛНР и всего Донбасса был востребован.
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