Учительницу в Киеве оштрафовали за фрагмент мультфильма на русском языке
© Фото
© Фото
На Украине продолжается охота на всё русскоязычное. Об этом 21 июля сообщила уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская
На педагога одного из киевских лицеев пожаловался отец ученика: учительница показала первоклассникам фрагмент мультфильма на русском языке. Женщину оштрафовали на 3400 гривен — около шести тысяч рублей.
На Украине в 2017 году приняли закон о переводе школ на украинский язык, а с 2022-го полностью отменили преподавание русского даже факультативно. Учителей неоднократно штрафовали и увольняли за использование русского языка на уроках.
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