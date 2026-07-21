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Учительницу в Киеве оштрафовали за фрагмент мультфильма на русском языке

Учительницу в Киеве оштрафовали за фрагмент мультфильма на русском языке - 21.07.2026 Украина.ру

Учительницу в Киеве оштрафовали за фрагмент мультфильма на русском языке

На Украине продолжается охота на всё русскоязычное. Об этом 21 июля сообщила уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская

2026-07-21T17:43

2026-07-21T17:43

2026-07-21T17:43

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На педагога одного из киевских лицеев пожаловался отец ученика: учительница показала первоклассникам фрагмент мультфильма на русском языке. Женщину оштрафовали на 3400 гривен — около шести тысяч рублей.На Украине в 2017 году приняли закон о переводе школ на украинский язык, а с 2022-го полностью отменили преподавание русского даже факультативно. Учителей неоднократно штрафовали и увольняли за использование русского языка на уроках. Подробнее – в материале русофобская кампания на Украине потеряла прежний накалВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, украина.ру