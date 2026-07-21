Учительницу в Киеве оштрафовали за фрагмент мультфильма на русском языке - 21.07.2026 Украина.ру
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Учительницу в Киеве оштрафовали за фрагмент мультфильма на русском языке
Учительницу в Киеве оштрафовали за фрагмент мультфильма на русском языке - 21.07.2026 Украина.ру
Учительницу в Киеве оштрафовали за фрагмент мультфильма на русском языке
На Украине продолжается охота на всё русскоязычное. Об этом 21 июля сообщила уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская
2026-07-21T17:43
2026-07-21T17:43
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На педагога одного из киевских лицеев пожаловался отец ученика: учительница показала первоклассникам фрагмент мультфильма на русском языке. Женщину оштрафовали на 3400 гривен — около шести тысяч рублей.На Украине в 2017 году приняли закон о переводе школ на украинский язык, а с 2022-го полностью отменили преподавание русского даже факультативно. Учителей неоднократно штрафовали и увольняли за использование русского языка на уроках. Подробнее – в материале русофобская кампания на Украине потеряла прежний накалВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Украина.ру

Учительницу в Киеве оштрафовали за фрагмент мультфильма на русском языке

17:43 21.07.2026
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото
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На Украине продолжается охота на всё русскоязычное. Об этом 21 июля сообщила уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская
На педагога одного из киевских лицеев пожаловался отец ученика: учительница показала первоклассникам фрагмент мультфильма на русском языке. Женщину оштрафовали на 3400 гривен — около шести тысяч рублей.
На Украине в 2017 году приняли закон о переводе школ на украинский язык, а с 2022-го полностью отменили преподавание русского даже факультативно. Учителей неоднократно штрафовали и увольняли за использование русского языка на уроках.
Подробнее – в материале русофобская кампания на Украине потеряла прежний накал
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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