https://ukraina.ru/20260720/dva-goda-bez-farion-rusofobskaya-kampaniya-na-ukraine-poteryala-prezhniy-nakal-1081643457.html

Два года без Фарион: русофобская кампания на Украине потеряла прежний накал

Два года без Фарион: русофобская кампания на Украине потеряла прежний накал - 20.07.2026 Украина.ру

Два года без Фарион: русофобская кампания на Украине потеряла прежний накал

Как-то незаметно прошла годовщина убийства ярой русофобки, экс-депутата Верховной Рады от партии "Свобода" и профессора львовской "Политехники" Ирины Фарион

2026-07-20T10:54

2026-07-20T10:54

2026-07-20T10:54

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Никаких торжественных шествий, никаких митингов на могиле. И даже в соцсетях напоминание о "ликвидации" защитницы языковой чистоты прошло по касательной: Львову не до Фарион, там заняты митингами в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова. Только родня попыталась напомнить о значимости политика и открыла "пространство памяти" Фарион с медной стелой и ее высказываниями. Городской голова Андрей Садовой сообщил, что это не памятник, а пространство для чтения и исследований."Сегодня, во вторую годовщину убийства Ирины Фарион, во дворе на улице Масарика открыли пространство ее памяти. В центре - медная стела, немного выше человеческого роста. На четырех ее гранях вырезаны слова, с которыми связана жизнь Ирины Дмитриевны: язык, воля, нация, сила. Сквозь них виден камень с двадцатью ее высказываниями", - сообщил мэр города. По словам дочери "национальной героини", "это не памятник, у которого раз в год оставляют цветы. Его нужно читать, исследовать и каждый раз открывать по-новому. Медь и камень будут меняться под воздействием времени и света. Слова останутся".Сам памятник, если честно, чем-то напоминает общественный сортир, что даже символично: националистка Фарион много лет продуцировала идеологические отходы и забивала ими мозги украинцев."Укрпочта" ранее выпустила марку в честь убитой националистки. Ее однопартийцы раздули это событие до общеукраинских масштабов, сообщив, что каждый местный патриот сможет приобрести столь ценный раритет. Но очень быстро выяснилось, что государственная "Укрпочта" к увековечиванию памяти экс-депутата имеет весьма опосредованное отношение - это просто маркетинговая услуга "Собственная марка", которую предоставляет главное почтовое отделение Украины. То есть любой человек может заказать марку собственного дизайна по шаблону, заплатив определенную сумму. Именно частной была серия марок к годовщине образования дивизии СС "Галичина", возмутившая украинскую и международную общественность. И точно такой же приватной маркой стал печатный знак, выпущенный в честь Фарион.Очень быстро выяснилось, что покушение на 60-летнюю сторонницу насильственной украинизации никакой мобилизации нации не вызвало. Скорее наоборот: многие с облегчением вздохнули, узнав о ликвидации политика, всю жизнь провоцировавшего языковые скандалы и проповедовавшего националистические взгляды с билетом члена КПСС в кармане.Фарион была убита прямо у подъезда своего дома 19 июля 2024 года. Киллер выстрелил в висок русофобки. Ее с ранением головы в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, где она скончалась спустя несколько часов. Через неделю в Днепре был задержан 18-летний Вячеслав Зинченко. Почти два года он находится в СИЗО, ему инкриминируют умышленное убийство (в связи с исполнением общественного долга, по мотивам национальной нетерпимости) и незаконное обращение с оружием. Ему грозит пожизненное заключение. И хотя процесс находится на завершающей стадии - с мая в Шевченковском суде Львова идут прения, - своей вины Зинченко не признает. Он несколько раз объявлял голодовку и даже пытался совершить суицид. Обвиняемый во время судебного процесса неоднократно заявлял, что в СИЗО на него оказывали давление и требовали дать признательные показания. У адвокатов Зинченко есть железные аргументы: несмотря на наличие десятка свидетелей, которые были на месте преступления во время убийства, слышали выстрел, а также заметили подозрительного молодого человека, сидевшего во дворе ее дома в течение нескольких недель перед убийством, никто не видел сам момент выстрела. А из-за того, что этот мужчина прибегнул к маскировке, ни один из свидетелей не мог однозначно утверждать, что обвиняемый Зинченко и убийца Фарион - одно и то же лицо. К слову, террористка Березовская, взорвавшая в Монако олигарха Ермолаева и его семью, была замаскирована примерно так же, как ликвидатор Фарион: черная панама, темные брюки... Не наводит ли это на мысль о том, что оба исполнителя были подготовлены одной спецслужбой? И за ликвидацией Фарион стоят вовсе не противники насильственной украинизации и даже не "российские агенты". Интересно, что спустя несколько дней после покушения ответственность за убийство политика взяла на себя международная неонацистская группировка NS/WP* (National-Socialism/White Power), распространившая видео с моментом выстрела. В интернет-заявлении группировки утверждалось, что мотивом стала борьба против разжигания внутренней розни и ее резких высказываний по языковому признаку. Что ж, повод вполне убедительный, тем более что у Фарион был языковый конфликт с бойцами "Азова"*, от которых она требовала защищать Украину на мове. В ответ она получила залп ненависти и хейта. Фарион же сделала ход конем и обратилась к Владимиру Зеленскому и Валерию Залужному с требованием "наказать" бойцов за их позицию, что привело к еще большему общественному резонансу. Однако и президент, и тогдашний главком ВСУ открестились от языкового радикализма Фарион, и скандал закончился победой "азовцев": Министерство образования и науки Украины уволило Фарион с должности профессора кафедры украинского языка Львовской политехники. Этот конфликт активно обсуждался после убийства Фарион, однако никаких подозрений на "героев" из "Азова" не пало. И это лишь доказывает, что срежиссированные языковые и националистические кампании имеют свой "ограничитель" - если начинают угрожать единству силового блока, на который опирался и опирается режим Зеленского. Как только это стало ясно, расследователи перевели стрелки на "русский след" и изо всех утюгов начали рассказывать о заказном убийстве "национальной героини", якобы выгодном Москве для дестабилизации ситуации внутри украинского общества. Но и эта версия сразу дала сбой: никакое украинское общество не забурлило и не возмутилось. И уж тем более не вышло на Майдан требовать от власти "справедливого расследования".Более того, дальнейшее развитие событий показало обратную тенденцию. О "Фарионше" практически забыли, а общественная напряженность вокруг языкового вопроса постепенно начала снижаться. Практически прекратили деятельность т.н. языковые патрули в Ивано-Франковске, заметно сократилась медийная активность наиболее радикальных сторонников языковых чисток. Произошла и кадровая перестановка в институте языкового омбудсмена: вместо Тараса Креминя этот пост заняла этнограф Елена Ивановская, с первых шагов признавшая, что ее дочь ведет соцсети на "языке агрессора". В итоге курс на защиту украинского языка (от кого?) как бы и сохранился, но риторика той же Ивановской выглядит значительно менее провокационной и сводится к административным мерам: усилению контроля и повышению штрафов за нарушение языкового законодательства, а не к постоянному нагнетанию общественной истерии. Фактически нарратив "мова - это оружие" снова возвращается в узкое галичанское пространство, а остальным просто предлагают платить некий оброк за пользование русским языком. Так, в Раду поступил проект закона о повышении платы за прослушивание песен на русском языке или за общение в публичном месте на русском. За первое нарушение предлагается выносить предупреждение или штраф от 6,8 тыс. грн (11,9 тыс. руб.) до 17 тыс. грн (29,9 тыс. руб.). За повторное нарушение в течение года штраф составит от 20,4 тыс. до 25,5 тыс. грн. Сумма немалая, но вряд ли эти ритуальные меры что-то глобально изменят. Ведь если раньше постмайданный режим использовал языковую тему как инструмент постоянной политической мобилизации и раздрая в обществе, то теперь предпочитает перевести ее в более бюрократическое русло, минимизируя громкие идеологические конфликты. Подобное снижение эмоционального и идеологического накала явно не случайно. Как и равнодушие властей к годовщине расстрела идеолога "борьбы" с русским языком Ирины Фарион. А все почему?Во-первых, дальнейшее натягивание львовской совы на глобус Украины признано бесперспективным. Даже омбудсмен Ивановская вынуждена была заявить, что ресурс "самоукраинизации" исчерпан. По ее оценке, все граждане, которые сделали сознательный выбор в пользу государственного языка в 2022 году, уже перешли на него. Также уполномоченная по защите всего украинского признала неприятную для официальной пропаганды тенденцию: жители Украины мгновенно переходят на русский, как только исчезает законодательное принуждение говорить на мове. Ивановская с сожалением констатировала, что для дальнейшего отказа от русского языка людям теперь нужны "прагматичные аргументы", так как идеологических стимулов больше недостаточно. Добавим от себя: и "стимуляторы" типа русофобки Фарион тоже ни к чему. Вот ее и убрали.Во-вторых, смягчение языковой политики может свидетельствовать о смене политических приоритетов. На фоне разговоров о возможной подготовке к будущим выборам Банковой объективно невыгодно сохранять атмосферу постоянной внутренней конфронтации, тем более что власти готовят для Юго-востока несколько партий-обманок именно для русскоязычных жителей этих регионов. И лидеры уже есть: мэр Харькова Игорь Терехов и экс-губернатор Николаевской области Виталий Ким, которого уже забросили в правительство для раскрутки. Так что языковая повестка постепенно уходит с первых полос, уступая место предвыборным вопросам. А языковым радикалам остается только резвиться в пространстве памяти Ирины Фарион...*Деятельность организации запрещена в РФО последних событиях культуры - в материале От Колобка до Киркорова: на войне как на войне. События культуры.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, львов, ирина фарион, владимир зеленский, внутри и снаружи, украина.ру