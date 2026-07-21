"Цементирует власть": Зеленский использует отставку Федорова как пиар-завесу — аналитик - 21.07.2026 Украина.ру
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"Цементирует власть": Зеленский использует отставку Федорова как пиар-завесу — аналитик
"Цементирует власть": Зеленский использует отставку Федорова как пиар-завесу — аналитик - 21.07.2026 Украина.ру
"Цементирует власть": Зеленский использует отставку Федорова как пиар-завесу — аналитик
Зеленский использует кадровые перестановки как пиар-завесу, чтобы скрыть последствия взрывов в Вишневом и бунта во Львове. Ему необходимо демонстрировать изменения во власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
2026-07-21T05:00
2026-07-21T05:00
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На Украине разгорелся скандал вокруг отставки министра обороны Михаила Федорова. Причинами отставки стали провал реформы ТЦК и его конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским.Сам Федоров заявлял, что предлагал заменить Сырского и начальника Генштаба Анатолия Гнатова для достижения победы асимметричными методами с минимальными потерями. В городах Украины проходят массовые акции в поддержку экс-главы Минобороны.Рассуждая о причинах кадровых перестановок в Киеве, Самойлов заявил, что для Зеленского это способ уйти от неудобных вопросов. "Меняя Федорова, Зеленский создает пиар-завесу над последствиями взрывов в Вишневом под Киевом и бунта против ТЦК во Львове", — пояснил эксперт.По мнению Самойлова, Зеленскому необходимо демонстрировать изменения во власти, чтобы полностью вычеркнуть из повестки все неудобные для него события, и именно для этого он использует кадровые перестановки.Эксперт подчеркнул, что Зеленский хочет контролировать общество и денежные потоки. "Он демонстрирует, что контролирует Кабинет министров, в нарушение Конституции, кстати. И цементирует свою власть для контроля над денежными потоками и украинским обществом", — добавил Самойлов.Он также предположил, что Зеленский сменит руководство СБУ, чтобы получить полностью подконтрольное силовое ядро. "Думаю, что под шумок Зеленский сменит и руководство СБУ, обязанности руководителя которого исполняет [Евгений] Хмара. На его место он поставит, скорее всего, Александра Поклада", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве" на сайте Украина.ру.Также на тему кадровых перестановок на Украине — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Кадровое решение Зеленского, которое загоняет его в тупик" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, львов, владимир зеленский, украина.ру, алексей самойлов, киевский режим, власти украины, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, сбу, кабмин, главные новости, главное, михаил федоров
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"Цементирует власть": Зеленский использует отставку Федорова как пиар-завесу — аналитик

05:00 21.07.2026
 
© Фото : V_Zelenskiy_official / Telegram
- РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : V_Zelenskiy_official / Telegram
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Зеленский использует кадровые перестановки как пиар-завесу, чтобы скрыть последствия взрывов в Вишневом и бунта во Львове. Ему необходимо демонстрировать изменения во власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
На Украине разгорелся скандал вокруг отставки министра обороны Михаила Федорова. Причинами отставки стали провал реформы ТЦК и его конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским.
Сам Федоров заявлял, что предлагал заменить Сырского и начальника Генштаба Анатолия Гнатова для достижения победы асимметричными методами с минимальными потерями. В городах Украины проходят массовые акции в поддержку экс-главы Минобороны.
Рассуждая о причинах кадровых перестановок в Киеве, Самойлов заявил, что для Зеленского это способ уйти от неудобных вопросов. "Меняя Федорова, Зеленский создает пиар-завесу над последствиями взрывов в Вишневом под Киевом и бунта против ТЦК во Львове", — пояснил эксперт.
По мнению Самойлова, Зеленскому необходимо демонстрировать изменения во власти, чтобы полностью вычеркнуть из повестки все неудобные для него события, и именно для этого он использует кадровые перестановки.
Эксперт подчеркнул, что Зеленский хочет контролировать общество и денежные потоки. "Он демонстрирует, что контролирует Кабинет министров, в нарушение Конституции, кстати. И цементирует свою власть для контроля над денежными потоками и украинским обществом", — добавил Самойлов.
Он также предположил, что Зеленский сменит руководство СБУ, чтобы получить полностью подконтрольное силовое ядро. "Думаю, что под шумок Зеленский сменит и руководство СБУ, обязанности руководителя которого исполняет [Евгений] Хмара. На его место он поставит, скорее всего, Александра Поклада", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве" на сайте Украина.ру.
Также на тему кадровых перестановок на Украине — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Кадровое решение Зеленского, которое загоняет его в тупик" на сайте Украина.ру.
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