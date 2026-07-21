https://ukraina.ru/20260721/tsementiruet-vlast-zelenskiy-ispolzuet-otstavku-fedorova-kak-piar-zavesu--analitik-1081673716.html

"Цементирует власть": Зеленский использует отставку Федорова как пиар-завесу — аналитик

"Цементирует власть": Зеленский использует отставку Федорова как пиар-завесу — аналитик - 21.07.2026 Украина.ру

"Цементирует власть": Зеленский использует отставку Федорова как пиар-завесу — аналитик

Зеленский использует кадровые перестановки как пиар-завесу, чтобы скрыть последствия взрывов в Вишневом и бунта во Львове. Ему необходимо демонстрировать изменения во власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-07-21T05:00

2026-07-21T05:00

2026-07-21T05:00

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На Украине разгорелся скандал вокруг отставки министра обороны Михаила Федорова. Причинами отставки стали провал реформы ТЦК и его конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским.Сам Федоров заявлял, что предлагал заменить Сырского и начальника Генштаба Анатолия Гнатова для достижения победы асимметричными методами с минимальными потерями. В городах Украины проходят массовые акции в поддержку экс-главы Минобороны.Рассуждая о причинах кадровых перестановок в Киеве, Самойлов заявил, что для Зеленского это способ уйти от неудобных вопросов. "Меняя Федорова, Зеленский создает пиар-завесу над последствиями взрывов в Вишневом под Киевом и бунта против ТЦК во Львове", — пояснил эксперт.По мнению Самойлова, Зеленскому необходимо демонстрировать изменения во власти, чтобы полностью вычеркнуть из повестки все неудобные для него события, и именно для этого он использует кадровые перестановки.Эксперт подчеркнул, что Зеленский хочет контролировать общество и денежные потоки. "Он демонстрирует, что контролирует Кабинет министров, в нарушение Конституции, кстати. И цементирует свою власть для контроля над денежными потоками и украинским обществом", — добавил Самойлов.Он также предположил, что Зеленский сменит руководство СБУ, чтобы получить полностью подконтрольное силовое ядро. "Думаю, что под шумок Зеленский сменит и руководство СБУ, обязанности руководителя которого исполняет [Евгений] Хмара. На его место он поставит, скорее всего, Александра Поклада", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве" на сайте Украина.ру.Также на тему кадровых перестановок на Украине — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Кадровое решение Зеленского, которое загоняет его в тупик" на сайте Украина.ру.

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