https://ukraina.ru/20260721/pravitelstvo-rossii-vydelilo-finansovuyu-podderzhku-krymu-1081703947.html
Правительство России выделило финансовую поддержку Крыму
Правительство России выделило финансовую поддержку Крыму - 21.07.2026 Украина.ру
Правительство России выделило финансовую поддержку Крыму
Минфин РФ дополнительно выделит 5 млрд рублей Крыму на выплату компенсаций жителям, которые более двух суток оставались без электроэнергии. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-21T17:36
2026-07-21T17:36
2026-07-21T17:36
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Решение о поддержке крымчан принято по согласованию с президентом России Владимиром Путиным."Все попавшие под эту категорию граждане, которые подали соответствующие заявки, в кратчайшие сроки получат выплату в размере 15 тыс. рублей", — отметил глава РК Сергей Аксёнов.Крым снова стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. Тогда 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Явка составила более 80 процентов.Киевский режим по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, эту позицию поддерживают многие страны Запада. Однако руководство России неоднократно подчеркивало, что волеизъявление крымчан было демократическим и полностью соответствовало нормам международного права и Уставу ООН. Президент РФ Владимир Путин называл вопрос Крыма "окончательно закрытым".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мобилизация на Украине толкает общество к восстанию. Хроника событий на 14:00 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, крым, владимир путин, сергей аксенов, оон, украина.ру, энергетика, социальная политика, социальное государство, минфин
Новости, Россия, Крым, Владимир Путин, Сергей Аксенов, ООН, Украина.ру, энергетика, социальная политика, социальное государство, Минфин
Правительство России выделило финансовую поддержку Крыму
Минфин РФ дополнительно выделит 5 млрд рублей Крыму на выплату компенсаций жителям, которые более двух суток оставались без электроэнергии. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
Решение о поддержке крымчан принято по согласованию с президентом России Владимиром Путиным.
"Все попавшие под эту категорию граждане, которые подали соответствующие заявки, в кратчайшие сроки получат выплату в размере 15 тыс. рублей", — отметил глава РК Сергей Аксёнов.
Крым снова стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. Тогда 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Явка составила более 80 процентов.
Киевский режим по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, эту позицию поддерживают многие страны Запада. Однако руководство России неоднократно подчеркивало, что волеизъявление крымчан было демократическим и полностью соответствовало нормам международного права и Уставу ООН. Президент РФ Владимир Путин называл вопрос Крыма "окончательно закрытым".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.