https://ukraina.ru/20260721/pravitelstvo-rossii-vydelilo-finansovuyu-podderzhku-krymu-1081703947.html

Правительство России выделило финансовую поддержку Крыму

Правительство России выделило финансовую поддержку Крыму - 21.07.2026 Украина.ру

Правительство России выделило финансовую поддержку Крыму

Минфин РФ дополнительно выделит 5 млрд рублей Крыму на выплату компенсаций жителям, которые более двух суток оставались без электроэнергии. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-21T17:36

2026-07-21T17:36

2026-07-21T17:36

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Решение о поддержке крымчан принято по согласованию с президентом России Владимиром Путиным."Все попавшие под эту категорию граждане, которые подали соответствующие заявки, в кратчайшие сроки получат выплату в размере 15 тыс. рублей", — отметил глава РК Сергей Аксёнов.Крым снова стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. Тогда 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Явка составила более 80 процентов.Киевский режим по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, эту позицию поддерживают многие страны Запада. Однако руководство России неоднократно подчеркивало, что волеизъявление крымчан было демократическим и полностью соответствовало нормам международного права и Уставу ООН. Президент РФ Владимир Путин называл вопрос Крыма "окончательно закрытым".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мобилизация на Украине толкает общество к восстанию. Хроника событий на 14:00 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, крым, владимир путин, сергей аксенов, оон, украина.ру, энергетика, социальная политика, социальное государство, минфин