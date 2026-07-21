https://ukraina.ru/20260721/krizis-prodolzhitsya-vetrenko-o-novom-premere-britanii-i-ego-politike-po-ukraine-1081696621.html
Кризис продолжится: Ветренко о новом премьере Британии и его политике по Украине
Кризис продолжится: Ветренко о новом премьере Британии и его политике по Украине - 21.07.2026 Украина.ру
Кризис продолжится: Ветренко о новом премьере Британии и его политике по Украине
Новый премьер Великобритании Энди Бернем, вступивший в должность 20 июля после того, как его предшественник Кир Стармер подал прошение об отставке королю Карлу... Украина.ру, 21.07.2026
2026-07-21T14:42
2026-07-21T14:42
2026-07-21T14:42
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Новый премьер Великобритании Энди Бернем, вступивший в должность 20 июля после того, как его предшественник Кир Стармер подал прошение об отставке королю Карлу III, не способен вывести Британию из политического и финансового кризисов. Такое мнение в комментарии Украина.ру выразила доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко. Эксперт спрогнозировала длительность его премьерства и охарактеризовала основные направления политики нового правительства, в тот числе в отношении Украины и Ближнего Востока.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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