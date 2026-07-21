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Извинения накануне отставки: Сырский овладел искусством раскаяния. Хроника событий на утро 21 июля

Извинения накануне отставки: Сырский овладел искусством раскаяния. Хроника событий на утро 21 июля - 21.07.2026 Украина.ру

Извинения накануне отставки: Сырский овладел искусством раскаяния. Хроника событий на утро 21 июля

Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский извинился перед экс-министром обороны Михаилом Федоровым накануне своего предполагаемого увольнения. Президенту США Дональду Трампу, в свою очередь, не до разборок в киевской власти, так как американского лидеру предложили 10 дней мира — он думает, стоит ли прерывать бомбардировки

2026-07-21T09:00

2026-07-21T09:00

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Извинения за пять минут до отставкиСудьба главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского может быть решена в ближайшее время. Как сообщает агентство Bloomberg, Владимир Зеленский рассматривает возможность замены главкома, и одним из наиболее вероятных преемников называют командующего Объединенными силами ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого.По данным источников агентства, окончательное решение еще не принято, но отставка Сырского и назначение нового главкома могут произойти в течение нескольких дней. В числе кандидатов — 11 фамилий, однако Драпатый, по информации Bloomberg, является фаворитом.Ранее сегодня украинское издание "Инсайдер.ua" сообщило, что Сырского уже уволили, а официально об этом объявят позже. Однако в Генеральном штабе ВСУ поспешили опровергнуть эту информацию, заявив, что главком продолжает выполнять свои обязанности.На фоне слухов об отставке и ежедневных протестов, которые охватили более 15 украинских городов, Сырский публично принес извинения экс-министру обороны Михаилу Федорову, заявив, что не был в курсе их конфликта. Митинги в поддержку Федорова и против Сырского продолжаются с 16 июля. Граждане также используют платные подарки в Телеграме, чтобы выразить недовольство Зеленскому из-за отставки министра и потребовать смещения главкома.Напомним, что накануне Генштаб ВСУ официально опроверг информацию о скорой отставке Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова, назвав эти сведения не соответствующими действительности. Советник Зеленского Дмитрий Литвин также заявил, что "не стоит ожидать назначений уже сегодня".Однако, несмотря на опровержения, в кулуарах Банковой продолжается активное обсуждение возможной замены военного руководства. В списке вероятных кандидатов, помимо Драпатого, фигурируют Андрей Билецкий*, Олег Апостол, Владимир Горбатюк и Игорь Оболенский. Назначение Горбатюка, который пришел на свой пост вместе с командой Сырского, могло бы означать, что кадровая чистка затронет не только главкома, но и его ближайшее окружение.Примечательно, что Зеленский в последние дни проводит серию встреч с военными, публично анонсируя каждую из них в своем Телеграм-канале. Как отмечают источники, это делается для того, чтобы оценить реакцию общества на потенциальных кандидатов — по сути, глава киевского режима проводит открытый "социологический тест".Мир или война: Трамп решаетПрезидент США Дональд Трамп оказался перед выбором: согласиться на временное перемирие с Ираном или продолжить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в администрации и дипломатических кругах.По данным издания, Катар, Египет, Пакистан и другие посредники предложили США и Ирану прекратить боевые действия на десять дней. Предполагается, что за это время стороны смогут восстановить судоходство через Ормузский пролив и попытаться договориться о долгосрочных правилах прохода судов в этом стратегически важном регионе.Администрация Трампа уже изучает это предложение. Более того, Вашингтон призвал Израиль "не закрывать дипломатическое окно" и дать шанс на мирное урегулирование.Однако параллельно с этим США продолжают наращивать военное присутствие в регионе. По данным источников, Пентагон перебросил десятки истребителей и самолетов-заправщиков, готовясь к возможной масштабной совместной операции с Израилем в случае, если переговоры провалятся.На данный момент ни Вашингтон, ни Тегеран не дали официального согласия на перемирие. По информации Axios, Трамп может продолжить наносить удары по Ирану еще несколько дней в ответ на гибель американских военнослужащих в ходе недавних атак, прежде чем всерьез рассмотреть инициативу посредников.Фронтовая сводка Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Северском направлении подразделения ВС РФ продвигаются от Тихоновки и Малиновки к Васютинскому. Российские войска продолжают наступление на Николаевку и Стародубовку, создавая условия для дальнейшего охвата оборонительных позиций противника.На Константиновском направлении продолжается зачистка городской застройки. Бои идут на подступах к Алексеево-Дружковке и в районе Осыково. Зафиксировано продвижение российских подразделений в районе Попасного, где удалось улучшить тактическое положение и закрепиться на новых рубежах.На Запорожском фронте бои продолжаются в Степногорске, Приморском и на линии Новосёловка — Любицкое. Российские подразделения также продвигаются в сторону Юрковки, создавая предпосылки для дальнейшего наступления и расширения зоны контроля в этом районе.На Днепровском направлении сохраняются встречные бои в районах Александрограда и Поддубного. Противник продолжает предпринимать попытки заброски диверсионно-разведывательных групп в направлении Комара. Все попытки ДРГ своевременно выявляются и пресекаются российскими военными.* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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