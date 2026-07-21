Извинения накануне отставки: Сырский овладел искусством раскаяния. Хроника событий на утро 21 июля - 21.07.2026 Украина.ру
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Извинения накануне отставки: Сырский овладел искусством раскаяния. Хроника событий на утро 21 июля
Извинения накануне отставки: Сырский овладел искусством раскаяния. Хроника событий на утро 21 июля - 21.07.2026 Украина.ру
Извинения накануне отставки: Сырский овладел искусством раскаяния. Хроника событий на утро 21 июля
Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский извинился перед экс-министром обороны Михаилом Федоровым накануне своего предполагаемого увольнения. Президенту США Дональду Трампу, в свою очередь, не до разборок в киевской власти, так как американского лидеру предложили 10 дней мира — он думает, стоит ли прерывать бомбардировки
2026-07-21T09:00
2026-07-21T09:00
эксклюзив
хроники
сша
иран
вашингтон
дональд трамп
пентагон
сво
спецоперация
вс рф
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Извинения за пять минут до отставкиСудьба главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского может быть решена в ближайшее время. Как сообщает агентство Bloomberg, Владимир Зеленский рассматривает возможность замены главкома, и одним из наиболее вероятных преемников называют командующего Объединенными силами ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого.По данным источников агентства, окончательное решение еще не принято, но отставка Сырского и назначение нового главкома могут произойти в течение нескольких дней. В числе кандидатов — 11 фамилий, однако Драпатый, по информации Bloomberg, является фаворитом.Ранее сегодня украинское издание "Инсайдер.ua" сообщило, что Сырского уже уволили, а официально об этом объявят позже. Однако в Генеральном штабе ВСУ поспешили опровергнуть эту информацию, заявив, что главком продолжает выполнять свои обязанности.На фоне слухов об отставке и ежедневных протестов, которые охватили более 15 украинских городов, Сырский публично принес извинения экс-министру обороны Михаилу Федорову, заявив, что не был в курсе их конфликта. Митинги в поддержку Федорова и против Сырского продолжаются с 16 июля. Граждане также используют платные подарки в Телеграме, чтобы выразить недовольство Зеленскому из-за отставки министра и потребовать смещения главкома.Напомним, что накануне Генштаб ВСУ официально опроверг информацию о скорой отставке Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова, назвав эти сведения не соответствующими действительности. Советник Зеленского Дмитрий Литвин также заявил, что "не стоит ожидать назначений уже сегодня".Однако, несмотря на опровержения, в кулуарах Банковой продолжается активное обсуждение возможной замены военного руководства. В списке вероятных кандидатов, помимо Драпатого, фигурируют Андрей Билецкий*, Олег Апостол, Владимир Горбатюк и Игорь Оболенский. Назначение Горбатюка, который пришел на свой пост вместе с командой Сырского, могло бы означать, что кадровая чистка затронет не только главкома, но и его ближайшее окружение.Примечательно, что Зеленский в последние дни проводит серию встреч с военными, публично анонсируя каждую из них в своем Телеграм-канале. Как отмечают источники, это делается для того, чтобы оценить реакцию общества на потенциальных кандидатов — по сути, глава киевского режима проводит открытый "социологический тест".Мир или война: Трамп решаетПрезидент США Дональд Трамп оказался перед выбором: согласиться на временное перемирие с Ираном или продолжить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в администрации и дипломатических кругах.По данным издания, Катар, Египет, Пакистан и другие посредники предложили США и Ирану прекратить боевые действия на десять дней. Предполагается, что за это время стороны смогут восстановить судоходство через Ормузский пролив и попытаться договориться о долгосрочных правилах прохода судов в этом стратегически важном регионе.Администрация Трампа уже изучает это предложение. Более того, Вашингтон призвал Израиль "не закрывать дипломатическое окно" и дать шанс на мирное урегулирование.Однако параллельно с этим США продолжают наращивать военное присутствие в регионе. По данным источников, Пентагон перебросил десятки истребителей и самолетов-заправщиков, готовясь к возможной масштабной совместной операции с Израилем в случае, если переговоры провалятся.На данный момент ни Вашингтон, ни Тегеран не дали официального согласия на перемирие. По информации Axios, Трамп может продолжить наносить удары по Ирану еще несколько дней в ответ на гибель американских военнослужащих в ходе недавних атак, прежде чем всерьез рассмотреть инициативу посредников.Фронтовая сводка Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Северском направлении подразделения ВС РФ продвигаются от Тихоновки и Малиновки к Васютинскому. Российские войска продолжают наступление на Николаевку и Стародубовку, создавая условия для дальнейшего охвата оборонительных позиций противника.На Константиновском направлении продолжается зачистка городской застройки. Бои идут на подступах к Алексеево-Дружковке и в районе Осыково. Зафиксировано продвижение российских подразделений в районе Попасного, где удалось улучшить тактическое положение и закрепиться на новых рубежах.На Запорожском фронте бои продолжаются в Степногорске, Приморском и на линии Новосёловка — Любицкое. Российские подразделения также продвигаются в сторону Юрковки, создавая предпосылки для дальнейшего наступления и расширения зоны контроля в этом районе.На Днепровском направлении сохраняются встречные бои в районах Александрограда и Поддубного. Противник продолжает предпринимать попытки заброски диверсионно-разведывательных групп в направлении Комара. Все попытки ДРГ своевременно выявляются и пресекаются российскими военными.* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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Кристина Черкасова
Кристина Черкасова
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, сша, иран, вашингтон, дональд трамп, пентагон, сво, спецоперация, вс рф, всу, украина, россия, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, генштаб, bloomberg
Эксклюзив, Хроники, США, Иран, Вашингтон, Дональд Трамп, Пентагон, СВО, Спецоперация, ВС РФ, ВСУ, Украина, Россия, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Генштаб, bloomberg

Извинения накануне отставки: Сырский овладел искусством раскаяния. Хроника событий на утро 21 июля

09:00 21.07.2026
 
© Фото : СИРСЬКИЙ / TelegramМадяр и Сырский
Мадяр и Сырский - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : СИРСЬКИЙ / Telegram
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Кристина Черкасова
автор издания Украина.ру
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Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский извинился перед экс-министром обороны Михаилом Федоровым накануне своего предполагаемого увольнения. Президенту США Дональду Трампу, в свою очередь, не до разборок в киевской власти, так как американского лидеру предложили 10 дней мира — он думает, стоит ли прерывать бомбардировки
Извинения за пять минут до отставки
Судьба главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского может быть решена в ближайшее время.
Как сообщает агентство Bloomberg, Владимир Зеленский рассматривает возможность замены главкома, и одним из наиболее вероятных преемников называют командующего Объединенными силами ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого.
По данным источников агентства, окончательное решение еще не принято, но отставка Сырского и назначение нового главкома могут произойти в течение нескольких дней. В числе кандидатов — 11 фамилий, однако Драпатый, по информации Bloomberg, является фаворитом.
Ранее сегодня украинское издание "Инсайдер.ua" сообщило, что Сырского уже уволили, а официально об этом объявят позже. Однако в Генеральном штабе ВСУ поспешили опровергнуть эту информацию, заявив, что главком продолжает выполнять свои обязанности.
На фоне слухов об отставке и ежедневных протестов, которые охватили более 15 украинских городов, Сырский публично принес извинения экс-министру обороны Михаилу Федорову, заявив, что не был в курсе их конфликта.
"Для меня было неожиданностью узнать, что у нас с господином министром был конфликт… Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, извините. Бываю жестким", — сказал главком в интервью украинскому изданию "Милитарный".
Митинги в поддержку Федорова и против Сырского продолжаются с 16 июля. Граждане также используют платные подарки в Телеграме, чтобы выразить недовольство Зеленскому из-за отставки министра и потребовать смещения главкома.
Напомним, что накануне Генштаб ВСУ официально опроверг информацию о скорой отставке Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова, назвав эти сведения не соответствующими действительности. Советник Зеленского Дмитрий Литвин также заявил, что "не стоит ожидать назначений уже сегодня".
Однако, несмотря на опровержения, в кулуарах Банковой продолжается активное обсуждение возможной замены военного руководства.
В списке вероятных кандидатов, помимо Драпатого, фигурируют Андрей Билецкий*, Олег Апостол, Владимир Горбатюк и Игорь Оболенский. Назначение Горбатюка, который пришел на свой пост вместе с командой Сырского, могло бы означать, что кадровая чистка затронет не только главкома, но и его ближайшее окружение.
Примечательно, что Зеленский в последние дни проводит серию встреч с военными, публично анонсируя каждую из них в своем Телеграм-канале. Как отмечают источники, это делается для того, чтобы оценить реакцию общества на потенциальных кандидатов — по сути, глава киевского режима проводит открытый "социологический тест".
Мир или война: Трамп решает
Президент США Дональд Трамп оказался перед выбором: согласиться на временное перемирие с Ираном или продолжить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в администрации и дипломатических кругах.
По данным издания, Катар, Египет, Пакистан и другие посредники предложили США и Ирану прекратить боевые действия на десять дней.
Предполагается, что за это время стороны смогут восстановить судоходство через Ормузский пролив и попытаться договориться о долгосрочных правилах прохода судов в этом стратегически важном регионе.
Администрация Трампа уже изучает это предложение. Более того, Вашингтон призвал Израиль "не закрывать дипломатическое окно" и дать шанс на мирное урегулирование.
Однако параллельно с этим США продолжают наращивать военное присутствие в регионе. По данным источников, Пентагон перебросил десятки истребителей и самолетов-заправщиков, готовясь к возможной масштабной совместной операции с Израилем в случае, если переговоры провалятся.
На данный момент ни Вашингтон, ни Тегеран не дали официального согласия на перемирие. По информации Axios, Трамп может продолжить наносить удары по Ирану еще несколько дней в ответ на гибель американских военнослужащих в ходе недавних атак, прежде чем всерьез рассмотреть инициативу посредников.
Фронтовая сводка
Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Северском направлении подразделения ВС РФ продвигаются от Тихоновки и Малиновки к Васютинскому.
Российские войска продолжают наступление на Николаевку и Стародубовку, создавая условия для дальнейшего охвата оборонительных позиций противника.
На Константиновском направлении продолжается зачистка городской застройки. Бои идут на подступах к Алексеево-Дружковке и в районе Осыково. Зафиксировано продвижение российских подразделений в районе Попасного, где удалось улучшить тактическое положение и закрепиться на новых рубежах.
На Запорожском фронте бои продолжаются в Степногорске, Приморском и на линии Новосёловка — Любицкое. Российские подразделения также продвигаются в сторону Юрковки, создавая предпосылки для дальнейшего наступления и расширения зоны контроля в этом районе.
На Днепровском направлении сохраняются встречные бои в районах Александрограда и Поддубного. Противник продолжает предпринимать попытки заброски диверсионно-разведывательных групп в направлении Комара. Все попытки ДРГ своевременно выявляются и пресекаются российскими военными.
* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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