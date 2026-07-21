https://ukraina.ru/20260721/izlom-vsu-oblavy-na-ttsk-podderzhka-fdorova-i-nesostoyavsheesya-uvolnenie-syrskogo-1081701772.html

Излом ВСУ: облавы на ТЦК, поддержка Фёдорова и несостоявшееся увольнение Сырского

Излом ВСУ: облавы на ТЦК, поддержка Фёдорова и несостоявшееся увольнение Сырского - 21.07.2026 Украина.ру

Излом ВСУ: облавы на ТЦК, поддержка Фёдорова и несостоявшееся увольнение Сырского

Украинская политика — наш любимый, пусть и клишированный, жанр политической комедии с элементами триллера: три параллельных сюжета, внезапная развязка и обязательный "русский след"

2026-07-21T16:22

2026-07-21T16:22

2026-07-21T16:22

эксклюзив

львов

киев

александр сырский

владимир зеленский

михаил федоров

внутри и снаружи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/13/1068898629_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_bf191dc0cd45838a1eaf32f7ec690d97.jpg

Июль этого года не стал исключением: за неполные три недели Украина получила подряд отставку министра обороны, уличные погромы против ТЦК, всеукраинские марши в поддержку уволенного чинуши — и, как кульминацию, сразу два увольнения главкома ВСУ за один день, ни одно из которых так и не подтвердилось!Что же, звучит как хороший повод разобраться, что же тут творится. А творится полный швах. В первую очередь — с главным столпом нынешней украинской эрзац-государственности, армией.У украинской мобилизационной системы этим летом всё посыпалось сразу и сверху, и снизу.Вот уже несколько дней украинские и мировые СМИ методично хоронят Александра Сырского на посту главнокомандующего ВСУ. Пару дней назад Financial Times со ссылкой на источник в офисе украинского президента написала, что Владимир Зеленский всерьёз обдумывает отставку главкома и даже собеседует возможных преемников. В самом Киеве Сырского "уволили" аж трижды: сначала депутат Ярослав Железняк призвал уволить главнокомандующего, а затем журналисты Виталий Глагола и Андрей Смолий раструбили: решение принято, объявят в течение дня, Сырского и главу Генштаба Андрея Гнатова выгоняют на мороз. К вечеру Генштаб выпустил опровержение: оба генерала продолжают исполнять свои обязанности, указа президента об увольнении не было.Тем временем на украинских улицах начинаются настоящие бои в формате "все против всех". По всей стране ГБР, СБУ и Нацполиция штампуют уголовные дела на сотрудников ТЦК — от банального вымогательства до случая, закончившегося смертью человека. В начале июля во Львове толпа в двести человек (официальные источники заявляют, что там было лишь несколько десятков бузотёров, а остальные — просто зеваки) перевернула служебный внедорожник ТЦК, и среди тех, кто его переворачивал, оказались действующие военные, самовольно оставившие часть.Раскол украинской мобилизационной вертикали идёт одновременно снизу доверху — от уголовного дела на районного военкома до аппаратной войны в кабинете президента. И ни сверху, ни снизу выхода из кризиса не видят. Или видеть не хотят.Зачистки ТЦКПятнадцатого июля Национальная полиция задержала в Днепре военнослужащих Мариупольского районного ТЦК. Людоловы запустили такое себе "антитакси": группа из четырёх человек выслеживала мужчин призывного возраста на служебном автомобиле, силой затаскивала их в салон и вымогала деньги, чтобы не довозить до военкомата. Троим фигурантам предъявлено подозрение по статье о вымогательстве группой лиц в условиях военного положения — до 12 лет с конфискацией имущества.За несколько дней до этого в Кировоградской области ГБР и СБУ задержали правоохранителя, который продавал военнообязанным что-то вроде "чит-кода" на свободу: за 4 тыс. долларов — номер телефона, звонок по которому во время патруля ТЦК гарантировал, что человека отпустят.В Житомирской области правоохранители "накрыли" целую мафию: дело и. о. начальника областного ТЦК о систематических взятках от бизнеса за "бронирование" сотрудников передано в суд. Начальника Черняховского ТЦК Богдана Китченко взяли при получении тысячи долларов за снятие человека с розыска в реестре "Оберіг". Ещё один районный начальник задержан за 40 тыс. гривен за ту же услугу. Такие истории показывают, что отлов людей с целью отправки на гарантированный убой давно стал источником денег — и, вероятно, "откатов" для силовиков.Но настоящая драма развернулась в Кременчуге. В начале июля полиция остановила пьяного за рулём 52-летнего мужчину, а ночью его передали в районный ТЦК, где продержали двое суток. Из центра он попал сразу в реанимацию, 5 июля ему сделали экстренную операцию, 9 июля он умер. Судмедэкспертиза установила закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей основания черепа — повреждения, характерные для ударов тупым предметом. Семнадцатого июля добавился эпизод из Полтавы: полицейскому, сломавшему мужчине руку при силовой доставке в ТЦК, официально сообщено о подозрении.Всё это на фоне цифр, которые уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец озвучил в начале месяца: количество обращений о нарушениях со стороны ТЦК с февраля 2022 года по конец 2025 года выросло более чем в 300 раз — с восемнадцати до шести с лишним тысяч. И это только те немногие, кто не только осмелился подать голос, но и всё ещё верит, что подобные обращения могут что-то изменить.Но всегда может быть хуже. Вечером 8 июля в Сиховском районе Львова группа оповещения ТЦК задержала местного жителя, находившегося в розыске за нарушение правил воинского учёта. Военных заблокировала толпа примерно в 200 человек, включая подростков: служебную машину сначала раскачали, потом перевернули на крышу, одного из военных пытались раздеть. Порядок восстановили лишь силами Нацполиции. Ночью 23-летний Олег Гаврилов ударил в лицо замначальника районного отдела полиции и распылил ему в глаза перцовый газ; суд арестовал его на 60 суток. Выяснилась деталь, переворачивающая всю картину: Гаврилов — действующий военнослужащий, самовольно оставивший часть в феврале. В статусе СЗЧ оказались и другие задержанные участники погрома — то есть машину ТЦК громили не "уклонисты", как принято изображать, а сами военные.Реакция власти была быстрой и жёсткой. Зеленский назвал произошедшее "очень плохим отношением к людям в военной форме". Мэр Львова Андрей Садовой назвал видео "печалью и стыдом". А СБУ вместе с командованием Сухопутных войск синхронно квалифицировали протесты как "скоординированную вражескую информационно-психологическую операцию" — формулировка, которая в этом сезоне стала для украинских властей универсальной "отмазкой" на любые социальные взрывы.Почему реформа Фёдорова провалилась?Здесь стоит остановиться и напомнить, зачем вообще был нужен Михаил Фёдоров на должности министра обороны.Фёдоров возглавил Минобороны в январе, унаследовав пост от Дениса Шмыгаля, и привёз с собой обещание "цифровизировать" систему мобилизации через прозрачное бронирование в рамках системы "Резерв+" и отказ от уличной ловли людей как метода комплектования армии.На словах звучало хорошо, но на деле реформа не пережила столкновения с армейской бюрократией. Командование Сухопутных войск требовало не конкретных цифр мобилизованных, а чёткого выполнения плана по отправке людей на фронт. Конфликт Фёдорова с Сырским из-за методов комплектования тлел месяцами. И вот в июле стало известно об отставке министра: чиновник признал полный провал своей реформы. Но без выпадов в адрес политических конкурентов не обошлось: уже бывший глава оборонного ведомства заявил, что реформа провалилась не из-за его инновационных идей, а из-за саботажа со стороны армейских бюрократов, а у Сырского нет плана победы — есть только требование грести людей на фронт.И тут случилось что-то необычное: наверное, впервые за всю современную украинскую историю народ… вступился за чиновника. Акции в поддержку Фёдорова прошли в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Николаеве, Кривом Роге. По оценке "Интерфакс-Украина", 17 июля на площадь Ивана Франко у Офиса президента в Киеве вышло не менее 10 тыс. человек. Государственная медиаплатформа United24 временно приостановила публикации — вся её команда ушла на митинг. Советники Минобороны Сергей Стерненко и Сергей "Флеш" Бескрестнов сложили полномочия и заявили, что для России увольнение Фёдорова стало настоящим праздником.Думаете, после этого кто-то на Банковой одумался? Едва ли. Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО снова начал скармливать — правда, уже непонятно кому — мульку про "российский след". Руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что протесты в поддержку Фёдорова выгодны российским спецслужбам, а операции против военных курируют ФСБ и СВР. Так ситуация осталась в подвешенном состоянии, и налицо полное отсутствие политической воли для её разрешения — всегда проще свалить ответственность на злого соседа. Тем временем Зеленский проводит бесцельные и бессмысленные совещания в поисках "идеального" преемника, фронт трещит по швам — вода в ступе толчётся, одним словом.Как в таких случаях канализировать народное недовольство? Правильно — массовыми посадками! Облавы на ТЦК правильны по существу, но недостаточны для перестройки всей системы — они лишь "стравливают" народный гнев, но показывают, что Зеленский не готов к радикальным переменам и утратил — а скорее, никогда и не имел — системного подхода к решению проблем внутри страны в целом и армии в частности. Семь бед — один рецепт: обвини Россию, посади тэцэкашника — повторить, когда снова станет плохо.О последних событиях культуры - в материале От Колобка до Киркорова: на войне как на войне. События культуры.

львов

киев

внутри и снаружи

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

эксклюзив, львов, киев, александр сырский, владимир зеленский, михаил федоров, внутри и снаружи