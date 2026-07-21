Ищенко про войну на истощение: Запад делает все, чтобы Украина протянула как можно больше - 21.07.2026 Украина.ру
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Ищенко про войну на истощение: Запад делает все, чтобы Украина протянула как можно больше
Ищенко про войну на истощение: Запад делает все, чтобы Украина протянула как можно больше - 21.07.2026 Украина.ру
Ищенко про войну на истощение: Запад делает все, чтобы Украина протянула как можно больше
У Европы нет плана Б — она делает всё, чтобы Украина продержалась как можно дольше, потому что вопрос победы над Россией стал для неё вопросом выживания. Европейцы потеряли половину экономики из-за санкций и быстро выдохлись в войне на истощение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-07-21T16:19
2026-07-21T16:32
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Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что урегулирование конфликта на Украине не должно означать капитуляции перед Россией. Соответствующее заявление он сделал на саммите "коалиции желающих" в Париже.Французский лидер подчеркнул, что для Парижа неприемлемы любые попытки договориться с Москвой за счет интересов киевского режима, и высказался за продолжение поддержки Украины.Отвечая на вопрос о плане Б для Украины, Ищенко заявил, что у Запада есть только один план — заставить Киев продержаться как можно дольше. "Когда вам 80 лет и у вас три десятка болезней, из которых четыре смертельных, то у вас есть только план А – протянуть еще какое-то время. И Запад делает все, чтобы Украина протянула как можно больше", — пояснил эксперт.По словам Ищенко, Европа и США находятся в разном положении. "Для США приемлемо временное перемирие с Россией. Они бы хотели временно закрыть проблему Украины, чтобы разобраться с Китаем... А для Европы такой вариант неприемлем", — отметил он.Европейцы из-за санкционной войны с Россией потеряли половину своей экономики и продолжают терять. В этой войне быстрее всех истощились именно европейцы, добавил политолог.Ищенко резюмировал, что для Европы победа над Россией — вопрос выживания. "Если они не за счет России не смогут компенсировать затраты, которые они понесли, у них все развалится. В этом плане все, что говорит Макрон – абсолютная правда", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре" на сайте Украина.ру.Также на тему военного конфликта на Украине — в материале "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.
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Ищенко про войну на истощение: Запад делает все, чтобы Украина протянула как можно больше

16:19 21.07.2026 (обновлено: 16:32 21.07.2026)
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
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У Европы нет плана Б — она делает всё, чтобы Украина продержалась как можно дольше, потому что вопрос победы над Россией стал для неё вопросом выживания. Европейцы потеряли половину экономики из-за санкций и быстро выдохлись в войне на истощение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что урегулирование конфликта на Украине не должно означать капитуляции перед Россией. Соответствующее заявление он сделал на саммите "коалиции желающих" в Париже.
Французский лидер подчеркнул, что для Парижа неприемлемы любые попытки договориться с Москвой за счет интересов киевского режима, и высказался за продолжение поддержки Украины.
Отвечая на вопрос о плане Б для Украины, Ищенко заявил, что у Запада есть только один план — заставить Киев продержаться как можно дольше. "Когда вам 80 лет и у вас три десятка болезней, из которых четыре смертельных, то у вас есть только план А – протянуть еще какое-то время. И Запад делает все, чтобы Украина протянула как можно больше", — пояснил эксперт.
По словам Ищенко, Европа и США находятся в разном положении. "Для США приемлемо временное перемирие с Россией. Они бы хотели временно закрыть проблему Украины, чтобы разобраться с Китаем... А для Европы такой вариант неприемлем", — отметил он.
Европейцы из-за санкционной войны с Россией потеряли половину своей экономики и продолжают терять. В этой войне быстрее всех истощились именно европейцы, добавил политолог.
Ищенко резюмировал, что для Европы победа над Россией — вопрос выживания. "Если они не за счет России не смогут компенсировать затраты, которые они понесли, у них все развалится. В этом плане все, что говорит Макрон – абсолютная правда", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре" на сайте Украина.ру.
Также на тему военного конфликта на Украине — в материале "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.
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