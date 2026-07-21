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Федоров пытался навести порядок в оборонном секторе: озвучена еще одна версия его отставки
Федоров пытался навести порядок в оборонном секторе: озвучена еще одна версия его отставки - 21.07.2026 Украина.ру
Федоров пытался навести порядок в оборонном секторе: озвучена еще одна версия его отставки
Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины была вызвана его попыткой навести порядок в системе оборонных закупок, что затронуло интересы многих влиятельных "участников рынка". Такое мнение 21 июля высказал глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут
2026-07-21T11:35
2026-07-21T11:35
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По его словам, Федоров пытался полностью изменить систему закупок и поставить ее под контроль Министерства обороны, что вызвало сопротивление со стороны политиков и людей, имеющих интересы в оборонно-промышленной сфере.Он признал, что у многих украинских политиков "уже давно есть большие, маленькие, средние компании в "Милтеке", в ОПК, которые приносят доход". И подход министра к перезагрузке закупок не понравился огромному количеству людей. "Допускаю, что у кого-то сорвались крупные контракты, у кого-то возникли проблемы с поставками, и многим политикам это не понравилось. И тут началась какая-то большая политическая игра, какие-то ситуативные союзы", — добавил он.По его мнению, конфликт с Генштабом и усилившееся политическое влияние самого Федорова стали дополнительными факторами его увольнения.Напомним, что отставка министра обороны произошла 16 июля на фоне масштабной кадровой перестановки в правительстве. Второй причиной отставки Чмут назвал конфликт Федорова с Генеральным штабом ВСУ, а третьей – его растущий политический и медийный вес. Также, по его мнению, изменение состава Кабинета министров было инициировано специально, чтобы отстранить Федорова от должности.Сразу после этого в Киеве, Львове и других городах начались митинги в поддержку экс-министра и против главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Протесты продолжаются до сих пор.Об этом и других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Извинения накануне отставки: Сырский овладел искусством раскаяния. Хроника событий на утро 21 июля.Подробнее - в материале "Борьба за €70 миллиардов Запада": Самойлов про реальную причину увольнения Федорова на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Михаил Федоров, Самойлов, Украина.ру, Минобороны, ОПК, Киев, Львов, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Генштаб
Федоров пытался навести порядок в оборонном секторе: озвучена еще одна версия его отставки
11:35 21.07.2026 (обновлено: 11:42 21.07.2026)
Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины была вызвана его попыткой навести порядок в системе оборонных закупок, что затронуло интересы многих влиятельных "участников рынка". Такое мнение 21 июля высказал глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут
По его словам, Федоров пытался полностью изменить систему закупок и поставить ее под контроль Министерства обороны, что вызвало сопротивление со стороны политиков и людей, имеющих интересы в оборонно-промышленной сфере.
"У ряда участников рынка были договоренности на поставки мин, боеприпасов и дронов на сотни миллионов, однако Федоров остановил эти процессы, пытаясь централизовать и взять под контроль", — заявил Чмут.
Он признал, что у многих украинских политиков "уже давно есть большие, маленькие, средние компании в "Милтеке", в ОПК, которые приносят доход". И подход министра к перезагрузке закупок не понравился огромному количеству людей.
"Допускаю, что у кого-то сорвались крупные контракты, у кого-то возникли проблемы с поставками, и многим политикам это не понравилось. И тут началась какая-то большая политическая игра, какие-то ситуативные союзы", — добавил он.
По его мнению, конфликт с Генштабом и усилившееся политическое влияние самого Федорова стали дополнительными факторами его увольнения.
Напомним, что отставка министра обороны произошла 16 июля на фоне масштабной кадровой перестановки в правительстве.
Второй причиной отставки Чмут назвал конфликт Федорова с Генеральным штабом ВСУ, а третьей – его растущий политический и медийный вес. Также, по его мнению, изменение состава Кабинета министров было инициировано специально, чтобы отстранить Федорова от должности.
Сразу после этого в Киеве, Львове и других городах начались митинги в поддержку экс-министра и против главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Протесты продолжаются до сих пор.