Федоров пытался навести порядок в оборонном секторе: озвучена еще одна версия его отставки - 21.07.2026 Украина.ру
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Федоров пытался навести порядок в оборонном секторе: озвучена еще одна версия его отставки
Федоров пытался навести порядок в оборонном секторе: озвучена еще одна версия его отставки - 21.07.2026 Украина.ру
Федоров пытался навести порядок в оборонном секторе: озвучена еще одна версия его отставки
Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины была вызвана его попыткой навести порядок в системе оборонных закупок, что затронуло интересы многих влиятельных "участников рынка". Такое мнение 21 июля высказал глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут
2026-07-21T11:35
2026-07-21T11:42
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По его словам, Федоров пытался полностью изменить систему закупок и поставить ее под контроль Министерства обороны, что вызвало сопротивление со стороны политиков и людей, имеющих интересы в оборонно-промышленной сфере.Он признал, что у многих украинских политиков "уже давно есть большие, маленькие, средние компании в "Милтеке", в ОПК, которые приносят доход". И подход министра к перезагрузке закупок не понравился огромному количеству людей. "Допускаю, что у кого-то сорвались крупные контракты, у кого-то возникли проблемы с поставками, и многим политикам это не понравилось. И тут началась какая-то большая политическая игра, какие-то ситуативные союзы", — добавил он.По его мнению, конфликт с Генштабом и усилившееся политическое влияние самого Федорова стали дополнительными факторами его увольнения.Напомним, что отставка министра обороны произошла 16 июля на фоне масштабной кадровой перестановки в правительстве. Второй причиной отставки Чмут назвал конфликт Федорова с Генеральным штабом ВСУ, а третьей – его растущий политический и медийный вес. Также, по его мнению, изменение состава Кабинета министров было инициировано специально, чтобы отстранить Федорова от должности.Сразу после этого в Киеве, Львове и других городах начались митинги в поддержку экс-министра и против главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Протесты продолжаются до сих пор.Об этом и других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Извинения накануне отставки: Сырский овладел искусством раскаяния. Хроника событий на утро 21 июля.Подробнее - в материале "Борьба за €70 миллиардов Запада": Самойлов про реальную причину увольнения Федорова на сайте Украина.ру.
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новости, украина, михаил федоров, самойлов, украина.ру, минобороны, опк, киев, львов, александр сырский, вооруженные силы украины, генштаб
Новости, Украина, Михаил Федоров, Самойлов, Украина.ру, Минобороны, ОПК, Киев, Львов, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Генштаб

Федоров пытался навести порядок в оборонном секторе: озвучена еще одна версия его отставки

11:35 21.07.2026 (обновлено: 11:42 21.07.2026)
 
© REUTERS / Anna Voitenko
- РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© REUTERS / Anna Voitenko
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Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины была вызвана его попыткой навести порядок в системе оборонных закупок, что затронуло интересы многих влиятельных "участников рынка". Такое мнение 21 июля высказал глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут
По его словам, Федоров пытался полностью изменить систему закупок и поставить ее под контроль Министерства обороны, что вызвало сопротивление со стороны политиков и людей, имеющих интересы в оборонно-промышленной сфере.
"У ряда участников рынка были договоренности на поставки мин, боеприпасов и дронов на сотни миллионов, однако Федоров остановил эти процессы, пытаясь централизовать и взять под контроль", — заявил Чмут.
Он признал, что у многих украинских политиков "уже давно есть большие, маленькие, средние компании в "Милтеке", в ОПК, которые приносят доход". И подход министра к перезагрузке закупок не понравился огромному количеству людей.
"Допускаю, что у кого-то сорвались крупные контракты, у кого-то возникли проблемы с поставками, и многим политикам это не понравилось. И тут началась какая-то большая политическая игра, какие-то ситуативные союзы", — добавил он.
По его мнению, конфликт с Генштабом и усилившееся политическое влияние самого Федорова стали дополнительными факторами его увольнения.
Напомним, что отставка министра обороны произошла 16 июля на фоне масштабной кадровой перестановки в правительстве.
Второй причиной отставки Чмут назвал конфликт Федорова с Генеральным штабом ВСУ, а третьей – его растущий политический и медийный вес. Также, по его мнению, изменение состава Кабинета министров было инициировано специально, чтобы отстранить Федорова от должности.
Сразу после этого в Киеве, Львове и других городах начались митинги в поддержку экс-министра и против главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Протесты продолжаются до сих пор.
Об этом и других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Извинения накануне отставки: Сырский овладел искусством раскаяния. Хроника событий на утро 21 июля.
Подробнее - в материале "Борьба за €70 миллиардов Запада": Самойлов про реальную причину увольнения Федорова на сайте Украина.ру.
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