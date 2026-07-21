https://ukraina.ru/20260721/armiya-rossii-nastupaet-na-dobropolskom-vystupe-1081702921.html

Армия России наступает на Добропольском выступе

Армия России наступает на Добропольском выступе - 21.07.2026 Украина.ру

Армия России наступает на Добропольском выступе

ВС РФ развивают успех на Добропольском направлении. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал "Дневник Десантника"

2026-07-21T17:31

2026-07-21T17:31

2026-07-21T17:31

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О происходящем на важном участке фронта тг-канал сообщил:🟥 Российские войска продолжили наступление к Доброполью и вышли на окраины Анновки, которая по сути восточный рубеж города Доброполье;🟥 Также продолжаем продвижение и от Нового Донбасса;🟥 ВКС РФ наносит удары по позициям ВСУ в Доброполье. Ударами ФАБов-500 были уничтожены вражеские точки в многоэтажках;🟥 В Белицком группы ВСУ ещё присутствует в многоэтажках, которые используют как опорные и огневые пункты. Российская артиллерия и авиация наносит удары по выявленным целям.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мобилизация на Украине толкает общество к восстанию. Хроника событий на 14:00 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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