Армия России наступает на Добропольском выступе - 21.07.2026 Украина.ру
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Армия России наступает на Добропольском выступе
Армия России наступает на Добропольском выступе - 21.07.2026 Украина.ру
Армия России наступает на Добропольском выступе
ВС РФ развивают успех на Добропольском направлении. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал "Дневник Десантника"
2026-07-21T17:31
2026-07-21T17:31
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О происходящем на важном участке фронта тг-канал сообщил:🟥 Российские войска продолжили наступление к Доброполью и вышли на окраины Анновки, которая по сути восточный рубеж города Доброполье;🟥 Также продолжаем продвижение и от Нового Донбасса;🟥 ВКС РФ наносит удары по позициям ВСУ в Доброполье. Ударами ФАБов-500 были уничтожены вражеские точки в многоэтажках;🟥 В Белицком группы ВСУ ещё присутствует в многоэтажках, которые используют как опорные и огневые пункты. Российская артиллерия и авиация наносит удары по выявленным целям.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мобилизация на Украине толкает общество к восстанию. Хроника событий на 14:00 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Армия России наступает на Добропольском выступе

17:31 21.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Сокол-И" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевая работа расчета БПЛА Сокол-И группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВС РФ развивают успех на Добропольском направлении. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал "Дневник Десантника"
О происходящем на важном участке фронта тг-канал сообщил:
🟥 Российские войска продолжили наступление к Доброполью и вышли на окраины Анновки, которая по сути восточный рубеж города Доброполье;

🟥 Также продолжаем продвижение и от Нового Донбасса;

🟥 ВКС РФ наносит удары по позициям ВСУ в Доброполье. Ударами ФАБов-500 были уничтожены вражеские точки в многоэтажках;

🟥 В Белицком группы ВСУ ещё присутствует в многоэтажках, которые используют как опорные и огневые пункты. Российская артиллерия и авиация наносит удары по выявленным целям.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мобилизация на Украине толкает общество к восстанию. Хроника событий на 14:00 21 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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