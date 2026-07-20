Ядерный развод и хитрость Трампа! Ераносян про обогащение саудитами урана без международных гарантий - 20.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260720/yadernyy-razvod-i-khitrost-trampa-eranosyan-pro-obogaschenie-sauditami-urana-bez-mezhdunarodnykh-garantiy-1081669795.html
Ядерный развод и хитрость Трампа! Ераносян про обогащение саудитами урана без международных гарантий
Ядерный развод и хитрость Трампа! Ераносян про обогащение саудитами урана без международных гарантий - 20.07.2026 Украина.ру
Ядерный развод и хитрость Трампа! Ераносян про обогащение саудитами урана без международных гарантий
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1... Украина.ру, 20.07.2026
2026-07-20T17:07
2026-07-20T17:07
видео
россия
сша
иран
дональд трамп
владимир ераносян
биньямин нетаньяху
украина.ру
вооруженные силы украины
саудовская аравия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/14/1081669539_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_52a3482cff92773b719449a5f1cc2068.png
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру рассказал о последнем шансе ВСУ в условиях войны на истощение с Россией, а также проанализировал военную ситуацию в Персидском заливе: 00:29 – Какую войну ведёт киевский режим?06:18 – Развитие морской войны;15:25 – Полномасштабная война США в Иране;20:14 – Появится ли ядерное оружие у Саудовской Аравии?22:40 – Ядерная идея Трампа для сигнала к Нетаньяху. ТГ-канал Владимира Ераносяна: t.me/waterline_war Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
россия
сша
иран
саудовская аравия
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/14/1081669539_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_03df5168e266a8a5df3cb5ab6a189226.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, сша, иран, дональд трамп, владимир ераносян, биньямин нетаньяху, украина.ру, вооруженные силы украины, саудовская аравия, ближний восток, война, видео
Видео, Россия, США, Иран, Дональд Трамп, Владимир Ераносян, Биньямин Нетаньяху, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Саудовская Аравия, Ближний Восток, война

Ядерный развод и хитрость Трампа! Ераносян про обогащение саудитами урана без международных гарантий

17:07 20.07.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру рассказал о последнем шансе ВСУ в условиях войны на истощение с Россией, а также проанализировал военную ситуацию в Персидском заливе:

00:29 – Какую войну ведёт киевский режим?
06:18 – Развитие морской войны;
15:25 – Полномасштабная война США в Иране;
20:14 – Появится ли ядерное оружие у Саудовской Аравии?
22:40 – Ядерная идея Трампа для сигнала к Нетаньяху.

ТГ-канал Владимира Ераносяна: t.me/waterline_war

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

Наш сайт: ukraina.ru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияСШАИранДональд ТрампВладимир ЕраносянБиньямин НетаньяхуУкраина.руВооруженные силы УкраиныСаудовская АравияБлижний Востоквойна
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:00Уволит ли Зеленский Сырского? Киев тасует генералов, ВС РФ срывают наступление на Крым. Итоги 20 июля
17:54"Под шумок сменит руководство СБУ": Зеленский берет под контроль "силовое ядро" — Самойлов
17:46Масштабный промышленный комплекс в центре Донецка доступен для инвесторов
17:41ВСУ целенаправленно ударили по транспорту в российских регионах - есть погибшие и раненые. Новости СВО
17:30Украина готовит России ультиматум: Зубец о целях удара ВСУ по складам маркетплейса
17:22Военный эксперт Дандыкин назвал Британию главным поставщиком дронов для ВСУ
17:20"Борьба за €70 миллиардов Запада": Самойлов про реальную причину увольнения Федорова
17:07Ядерный развод и хитрость Трампа! Ераносян про обогащение саудитами урана без международных гарантий
17:06Депутат Колесник: применение "Орешника" зависит от военной целесообразности
16:52В Киеве запели про тяжелую зиму! Пэрэмога отменяется?
16:42Итоги 20.07.26: удары по портам Украины, протесты против Сырского и проблемы США в Иране
16:40Сырского то ли уволят, то ли нет — Генштаб опровергает, но слухи не утихают
16:38"Мажор, ворвавшийся во власть": Самойлов развеял миф о "цифровизации" Федорова
16:18Нацполиция Украины попала впросак со складом дронов - военкор
16:10"Смотрины главкома": Зеленский проверяет, кто из кандидатов понравится обществу
16:01Нужна ПВО как единая система. Как выиграть воздушную войну в прифронтовом пограничье
16:00Приключения Дзержинского в землянках Собачёвки
15:59Зеленский зачищает ВСУ, Британия с новым премьером, Куба "подрывала" США. Новости к 16.00
15:55На грани большой войны
15:40Юлия Латынина* - "агент Кремля"? "Вы бы написали письмо Путину?" "Мое будущее - в России"
Лента новостейМолния