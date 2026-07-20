https://ukraina.ru/20260720/yadernyy-razvod-i-khitrost-trampa-eranosyan-pro-obogaschenie-sauditami-urana-bez-mezhdunarodnykh-garantiy-1081669795.html

Ядерный развод и хитрость Трампа! Ераносян про обогащение саудитами урана без международных гарантий

Ядерный развод и хитрость Трампа! Ераносян про обогащение саудитами урана без международных гарантий - 20.07.2026 Украина.ру

Ядерный развод и хитрость Трампа! Ераносян про обогащение саудитами урана без международных гарантий

Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1... Украина.ру, 20.07.2026

2026-07-20T17:07

2026-07-20T17:07

2026-07-20T17:07

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биньямин нетаньяху

украина.ру

вооруженные силы украины

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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру рассказал о последнем шансе ВСУ в условиях войны на истощение с Россией, а также проанализировал военную ситуацию в Персидском заливе: 00:29 – Какую войну ведёт киевский режим?06:18 – Развитие морской войны;15:25 – Полномасштабная война США в Иране;20:14 – Появится ли ядерное оружие у Саудовской Аравии?22:40 – Ядерная идея Трампа для сигнала к Нетаньяху. ТГ-канал Владимира Ераносяна: t.me/waterline_war Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

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